Die Vögel fliegen wieder Noch immer rasten Schwäne auf den Feldern bei Bobersen. Aber die Zahl der Zugvögel sinkt – und damit die Gefahr der Vogelgrippe.

Auf den Feldern bei Bobersen rasten noch immer Schwäne. © Sebastian Schultz

Noch immer rasten Schwäne auf den Feldern bei Bobersen. Aber die Zahl der Zugvögel sinkt – und damit die Gefahr der Vogelgrippe. Deshalb darf jetzt auch das Geflügel wieder raus, teilt der Landkreis mit. Nur um Diera-Zehren besteht weiterhin ein Sperrbezirk. Laut Landratsamt hat sich im Landkreis die allgemeine Tierseuchenlage verbessert. So sei der letzte mit Geflügelpest infizierte Wildvogel am 18. Februar in Diera-Zehren aufgefunden worden. Das hat zur Folge, dass der dazu gehörende Sperrbezirk erst am 30. März aufgehoben werde. Dort gilt die Stallpflicht zunächst also weiter. Der Sperrbezirk umfasst Teile der Gemeinden Nünchritz, Hirschstein und Diera-Zehren. Alle weiteren Restriktionszonen seien hinfällig. Im gesamten Bundesgebiet sind die Fallzahlen von Virusnachweisen bei Wildvögeln stark rückläufig. Im Kreis Meißen wurden keine Fälle von Geflügelpest bei Nutzgeflügel festgestellt. Lediglich frei lebende Tiere waren betroffen. Nun können auch Tier-Ausstellungen, Märkte und ähnliche Veranstaltungen mit Geflügel und Vögeln wieder stattfinden. (SZ/pa)

zur Startseite