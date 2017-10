Die virtuelle Republik Das Regionalparlament hat die Unabhängigkeit Kataloniens erklärt. Doch in Barcelona geht das Leben seinen Gang.

Die Straßen gehören an diesem Wochenende in Barcelona allen. Vor allem, wie immer, den Touristen. Die Hotels berichten seit dem 1. Oktober von beunruhigenden Buchungsrückgängen; es ist gerade kein Problem, ein Zimmer zu bekommen, und nicht zu diesen Mondpreisen, die man hier manchmal zahlen muss. Aber voll ist die Stadt trotzdem, im Gotischen Viertel hört man alle Sprachen dieser Welt.

Und der katalanische Freiheitskampf? Carles Puigdemont hat diesen Begriff am Samstag in einer kurzen Fernsehansprache benutzt: „Wir werden weiter daran arbeiten, ein freies Land aufzubauen“, versprach er. Als wäre Katalonien ein unfreies Land. Wenn es so sein sollte, ist davon nichts zu spüren. Am Freitagnachmittag feierten auf der Plaça Sant Jaume noch knapp 20 000 Menschen die gerade vom Regionalparlament ausgerufene katalanische Republik. Jetzt sind sie fort, haben ihren Patz den Nordmarokkanern überlassen. Und auf der Südseite der Plaça Sant Jaume, über Puigdemonts Regierungspalast, weht neben der katalanischen noch immer die spanische Flagge. Ein friedliches Bild.

„Ich glaube, sie sind erstmal erleichtert“, meint Kike Porta, „man musste nur ihre Gesichter sehen, von Euphorie keine Spur.“ Die Leute, von denen Porta spricht, sind die Politiker um Puigdemont, die Katalonien zur Republik erklärt haben, und jetzt offenbar nicht recht wissen, wie es mit dieser Republik weitergehen soll. Der 50-jährige Porta ist einer der vielen Katalanen, die das ganze separatistische Projekt für einen Irrsinn halten. „Sie glauben doch selber nicht dran“, meint er. Der Samstag war für Porta ein „ganz normaler Tag“. Keine Barrikaden, keine Menschenketten. Keine Revolution. Keine Aufregung. Gar nichts. Selbst an der Twitter-Front ist es so ruhig wie seit Wochen nicht mehr. „Nur Juxerei“, sagt Portas Frau Paloma Jiménez. Sie hat heute einen Witz an ihre Freunde weitergeschickt: Auch die Crema Catalana, eine Süßspeise, habe jetzt ihren Sitz verlegt, ins andalusische Córdoba. So wie schon 1 700 katalanische Unternehmen ihren Firmensitz verlegt haben.

Alle wissen, dass die Lage ernst ist, aber es fällt ihnen schwer, sie wirklich ernst zu nehmen. Die einen glauben, dass sie längst in der katalanischen Republik leben, dass es ganz egal ist, was in fernen Hauptstädten wie Madrid entschieden wird. Das sind die Leute, die am Samstag ihren Präsidenten Puigdemont in dessen Heimatstadt Girona auf der Straße beklatschen wie einen Rockstar. Die anderen, wie Porta und Jiménez, legen ihr Vertrauen in die spanische Regierung. Die hat am Freitagabend die gesamte katalanische Regionalregierung für abgesetzt erklärt und Neuwahlen zum katalanischen Parlament angekündigt. Der spanische Senat hatte, während in Barcelona die Republik ausgerufen wurde, der Rajoy-Regierung erlaubt, die nach Verfassungsartikel 155 „notwendigen Maßnahmen“ zu ergreifen, um dem separatistischen Spuk ein Ende zu bereiten. „Ich war für den 155“, sagt Jiménez. „Ich glaube, sie setzen ihn auf eher noch sanfte Art um.“

Plötzlich dreht sich ein junger Mann am Nachbartisch um und fragt empört: „Wie hätten sie es denn deiner Meinung nach noch härter machen können?“ Man kann die Anspannung mit dem Messer schneiden. „Wenn du für die Einheit Spaniens bist, bist du für sie ein Fascho“, sagt Porta mit Blick auf den Nachbartisch. „In meiner eigenen Stadt, in meinem eigenen Viertel!“ Er ist stinksauer. „Ich bin froh, dass gerade die ganze Welt auf uns blickt“, sagt er. Das zügele die Gewaltbereitschaft, glaubt er. Auch die der spanischen Polizei, die am 1. Oktober noch hier und da unnötig gewalttätig wurde, um das Unabhängigkeitsreferendum zu verhindern, als es nicht mehr zu verhindern war. Solche Bilder sollen sich nicht wiederholen.

Alles hängt jetzt von der separatistischen Führung in Barcelona ab. Die ersten Signale sind nicht ermutigend. Puigdemont fordert im Fernsehen zur „demokratischen Opposition“ gegen die Anwendung des Artikels 155 auf. „Wir werden nicht von unserem Pfad abweichen.“ Friedlich und zivilisiert soll alles bleiben, aber das Erreichte müsse „verteidigt“ werden. Puigdemont sagt nicht, dass er seine Absetzung nicht anerkennt, aber das ist auch nicht nötig: Das staatliche regionale Fernsehen, das seine Rede ausstrahlt, betitelt ihn weiter als Ministerpräsidenten. Er ist der virtuelle Präsident einer virtuellen Republik.

Ob die Lage friedlich bleibt, hängt auch vom Händchen der spanischen Regierung ab. Wenn es ihr gelingt, den Regierungspalast in Barcelona und die Ministerien unter Kontrolle zu bekommen, bevor Puigdemont und seine Minister sich am Montag wieder an ihren Schreibtisch setzen, könnte sie unschöne Bilder verhindern: von Polizisten, die sich ihren Weg durch Sitzblockaden bahnen, um die katalanischen Politiker abzuführen. Auch der spanische Generalstaatsanwalt, ein Hardliner, hat ein Wort mitzureden: Er scheint nicht von der Idee abzubringen zu sein, Puigdemont wegen „Rebellion“ anzuklagen – eines Straftatbestands, der Gewalttaten vonseiten der Separatisten voraussetzt. Die hat es bisher, bis auf wenige unbedeutende Ausnahmen, aber nicht gegeben.

Die Straßen Barcelonas gehören allen. Am Sonntag gehören sie den Unabhängigkeitsgegnern, die zum zweiten Mal innerhalb von drei Wochen zu Hunderttausenden für die Einheit Spaniens demonstrieren. Auch Kike Porta und Paloma Jiménez sind diesmal dabei.

