Die vierte Generation übernimmt das Steuer Holger Gubisch tritt die Nachfolge in Vaters und Onkels Zittauer Recycling-Firma an. Erfahrung hat er woanders gesammelt.

Silke und Holger Gubisch bei der Arbeit auf dem Betriebsgelände der Rohstoff-Recycling Gebrüder Gubisch GmbH in der Max-Müller-Straße. © Matthias Weber

Silke Gubisch braucht eine Unterschrift von ihrem Mann. Deshalb hat sie das warme Büro kurz verlassen und ist schnell mal auf den Hof geflitzt. Holger Gubisch verlädt gerade mit dem Stapler alte Heizkörper auf dem Betriebsgelände der Rohstoff-Recycling Gebrüder Gubisch GmbH in der Max-Müller-Straße. Während er unterschreibt, sagt sie: „Das Schweißgerät streikt.“ „Ich kümmere mich darum“, antwortet Holger Gubisch. Er wird das traditionsreiche Zittauer Entsorgungsunternehmen ab Januar allein weiterführen, weil Vater Jürgen Gubisch und Onkel Eckehard Gubisch, die den Betrieb seit der politischen Wende 1989 ausgebaut haben, sich in den Ruhestand verabschieden.

Damit der Übergang in die vierte Generation reibungslos verläuft, leiten die drei Männer bereits seit April 2016 gemeinsam die Geschäfte. Die Gebrüder Gubisch sind stadtbekannt. So mancher Zittauer brachte schon als Pionier mittels Leiterwagen Altpapier, Gläser und Flaschen zur Annahmestelle, um die Altstoffe in bare Münze beziehungsweise „Aluchips“ verwandeln zu lassen.

Heutzutage ist der Betrieb für Zittauer, Gewerbetreibende und Firmen der Anlaufpunkt, wenn es um die Entsorgung von all dem geht, was im Haushalt, in der Industrie, im Gewerbe oder auf Baustellen anfällt. Neben dem Wertstoffhof in der Max-Müller-Straße betreiben die Brüder einen Containerdienst, einen Schrott- und Umschlagplatz im Ortsteil Hirschfelde und transportieren Schüttgut. Die über 600 grünen Container des Unternehmens stehen auf vielen Baustellen in der Region oder sind bei Unternehmen zum Sammeln von Altstoffen und Altmetallen aufgestellt. Den Überblick über Standort und Verbleib der Container behält Holger Gubisch mittels Computer. Die fachgerechte Entsorgung ist praktischer Umweltschutz, denn Bauschutt, Schrott, Plaste, Pappe, Zeitungen und Altkleider müssen penibel getrennt werden, erst dann können sie dem Wertstoffkreislauf wieder zugeführt werden. Auch die Entsorgung von Sondermüll, wie etwa Asbest, Dachpappe und behandeltes Holz gehören zum Alltag. Bei der Einstufung und Sortierung der Stoffe, deren Zwischenlagerung und Transport sind Wissen und Erfahrung gleichermaßen gefragt.

Holger Gubisch verfügt über beides. Er lernte in Dresden beim Klöckner Metallhandel, arbeitete in Bautzen bei Thyssen-Sonneberg, LMR und Scholz-Recycling, bevor er 2010 im Familienunternehmen anfing. „Ich habe nie etwas anderes getan“, sagt er. Auch Ehefrau Silke sammelte zunächst anderorts Erfahrungen. Sie absolvierte nach dem Abitur eine Ausbildung zur Industriekauffrau bei Lautex in Neugersdorf, arbeitete dort vier Jahre in verschiedenen Abteilungen, wie Vertrieb, Disposition oder Finanzbuchhaltung, bevor sie als Büroangestellte in eine Rechtsanwaltskanzlei wechselte. Seit fast zwei Jahren ist sie nun in dem Familienbetrieb beschäftigt.

Das Zittauer Ehepaar hat zwei Söhne. „Die Gebrüder Gubisch“, sagt Holger Gubisch nicht ohne Stolz. Ob sie die fünfte Generation anführen werden, ist noch offen.

