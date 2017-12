Die vier großen Trends auf Sachsens Immobilienmarkt Amtliche Gutachter sehen ein „knappes Angebot“ an Häusern in Dresden und Leipzig. Doch nicht alles wird teurer, manche Preise im Land sinken.

Aufwuchs im Dresdner Norden: Am Lauschigwiesenweg in Klotzsche entsteht gerade diese Siedlung. Die Neubaupreise in Dresden und Leipzig sind kräftig gestiegen. © Ronald Bonß

Dresden. Schon wieder 100 Euro mehr pro Quadratmeter: Wer voriges Jahr in Dresden eine gebrauchte Eigentumswohnung übernehmen wollte, musste im Durchschnitt 1 547 Euro bezahlen. Das war doppelt so teuer wie in Chemnitz oder Mittelsachsen. Doch für neu gebaute Eigentumswohnungen zahlten Käufer in Dresden sogar 3 081 Euro und für sanierte Altbauten 3 642 Euro pro Quadratmeter. In Dresden und Leipzig sind die Immobilienpreise voriges Jahr durchweg erneut stark gestiegen.

Doch nicht jedes Haus wird ständig teurer. In Mittelsachsen etwa und selbst in Chemnitz sind einige Preise gefallen. Das zeigt der zweite Grundstücksmarktbericht für Sachsen, der am Montag von Matthias Kredt vorgelegt wurde. Der Amtsleiter im Leipziger Rathaus ist zugleich Leiter des Oberen Gutachterausschusses für Grundstückswerte in Sachsen. Kredt schreibt in seinem Bericht, Sachsens Immobilienmarkt seit weiterhin eine „attraktive und solide Investitionsalternative“ zu anderen Anlagenformen. Der Bericht enthält keine Prognosen. Doch Kredt sagte der SZ auf die Frage nach den teilweise gesunkenen Preisen, Investoren müssten auch künftig auf Lage, Ausstattung und Zustand achten. Allein niedrige Zinsen sollten nicht zum Investieren verleiten.

Kredt erinnert an den „Megatrend“ des Zuzugs in die großen Städte. Leipzig und Dresden werden weiter wachsen, kleinere Gemeinden dagegen schrumpfen.

Trend 1: Starke Preiserhöhungen in Dresden und Leipzig

In den drei Großstädten Sachsens wurden voriges Jahr 5,5 Milliarden Euro für Immobilien ausgegeben – dagegen in allen zehn Landkreisen zusammen nicht einmal drei Milliarden. Insgesamt wechselten ziemlich genau 50 000 sächsische Immobilien die Besitzer. Demnach hat sich der Markt beruhigt, denn das waren zwei Prozent weniger als im Jahr zuvor. Noch 2015 hatte es sechs Prozent mehr Verkäufe und dabei 32 Prozent Umsatzsteigerung gegeben. Im Jahr 2016 dagegen legten die Umsätze nur noch um fünf Prozent zu.

Starke Preissprünge erlebte dabei, wer etwa in Dresden oder Leipzig ein Haus kaufen wollte. Bei „knappem Angebot“ laut Kredt stiegen die Preise für frei stehende Häuser in den beiden großen Städten auf durchschnittlich 320 000 Euro – dreimal so viel wie in Mittelsachsen. Noch im Jahr zuvor hatten die Durchschnittspreise bei gut 250 000 Euro gelegen. Allerdings wurden in Dresden und Leipzig nicht mehr als jeweils rund 260 solcher Häuser verkauft. Die Grafik zeigt, dass auch Reihenhäuser in den beiden großen Städten seit Jahren stetig teurer geworden sind.

Trend 2: Teilweise sinkende Preise abseits der großen Städte

Die Grafik zeigt auch, dass Reihenhäuser in einigen Kreisen und selbst in Chemnitz voriges Jahr günstiger zu haben waren als noch ein Jahr zuvor. Der Grundstücksmarktbericht zeigt in einer Tabelle, wie uneinheitlich sich die Preise innerhalb Sachsens entwickelt haben. Grundsätzlich ist der Stadt-Land-Gegensatz größer geworden, aber es gibt dabei starke regionale Unterschiede. Im Kreis Leipzig etwa wurden Mehrfamilienhäuser billiger verkauft als im Vorjahr, Reihenhäuser aber nicht. Im Vogtlandkreis sanken die Preise für Eigentumswohnungen, in Mittelsachsen dagegen Preise für Ein- und Mehrfamilienhäuser. Aus dem Kreis Görlitz fehlen noch Preisangaben für 2016, allerdings ließ dort auch der Kauf von Eigentumswohnungen nach – um ein Fünftel auf 185 Wohnungen.

Trend 3: Andrang auf Wohnungen in Chemnitz und im Kreis Meißen

Überraschend hohe Zahlen nennt der Bericht, wenn es um die Bewegung auf dem Immobilienmarkt im Kreis Meißen und in Chemnitz geht. Um mehr als ein Drittel gestiegen ist voriges Jahr die Zahl der verkauften Eigentumswohnungen im Kreis Meißen – auf 636. In Chemnitz wechselten 1 500 Wohnungen die Besitzer, nach 1 000 im Jahr zuvor. Gutachter Kredt wundert sich nicht über den neuen Immobilienboom außerhalb von Dresden und Leipzig: Wenn in den Metropolen nicht genügend Immobilien im Angebot sind oder die Preise für manche Investoren zu hoch werden, weichen die Anleger eben aus – auf „B-Standorte“. Wer sich Dresden nicht mehr leisten kann, schaut sich zum Beispiel im Kreis Meißen um. Speziell in Chemnitz sehen die Gutachter jetzt Investoren, die Altbauten dank Sonderabschreibungen sanieren wollen. Schon sind sanierte Gründerzeitwohnungen auch in Chemnitz teurer als Neubauten, wie in Dresden. Die meisten Eigentumswohnungen wurden voriges Jahr aber wieder in Leipzig verkauft: 5 000 Stück, wie im Vorjahr. In Dresden fanden 3 851 Wohnungen neue Besitzer, ein Zuwachs von sechs Prozent. In Sachsen wurden voriges Jahr aber auch wieder rund 2 000 Wohnungen abgerissen.

Trend 4: Spekulation mit Ackerland scheint nachzulassen

Der Handel mit Ackerland in Sachsen hat stark nachgelassen. Weniger als 20 000 Hektar wurden voriges Jahr verkauft, das ist ein Rückgang um 22 Prozent. Der Markt habe sich beruhigt, die großen Verkäufe seien vorbei, sagen die Experten Reinhard Mundt und Antje Krüger aus der Geschäftsstelle des Oberen Gutachterausschusses. Seit etwa zehn Jahren hatten sich Investoren von außerhalb der Landwirtschaft stärker für Äcker als Geldanlage interessiert, sodass zum Kummer mancher Agrarbetriebe die Kaufpreise gestiegen waren. Voriges Jahr zeigte sich das nur noch um Leipzig.

