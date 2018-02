Die vier gefassten Gesellen sind sicher keine Tischler

Unruhestifter in Gewahrsam Weißwasser. In der Nacht zu Freitag verkraftete ein 33-Jähriger in Weißwasser die Kontrolle einer Streife an der Heinrich-Heine-Straße offenbar nicht. Als die Beamten mit der Überprüfung des Mannes fertig waren, warf er plötzlich mit einer Bierflasche in Richtung des Polizeiwagens und beleidigte die Polizisten. Da die Situation nicht zu beruhigen war, nahmen die Beamten den Unruhestifter in Gewahrsam. Ein Alkoholtest wies bei ihm umgerechnet 1,96 Promille aus. In den frühen Morgenstunden entließen die Beamten den Deutschen wieder, nachdem er ausgenüchtert hatte. Der Kriminaldienst des örtlichen Reviers hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung und Beleidigung aufgenommen.

In zwei Wohnhäuser eingebrochen Großschönau. In der Nacht zu Donnerstag oder am frühen Morgen sind Unbekannte in Großschönau in zwei Wohnhäuser eingebrochen. An der Neuschönauer Straße betraf es ein unbewohntes Haus, in welchem gebaut wird. Die Diebe stahlen hier einige Werkzeuge und Maschinen der Bauleute, darunter auch Akkuschrauber, Fräsen und Bohrmaschinen. An der Hauptstraße durchsuchten die Täter ein Wohnhaus und vier Nebengebäude. Hier verschwanden ein Flachbildfernseher sowie zwei Tablet-Computer spurlos. Der Wert der Beute betrug in Summe etwa 5000 Euro. Zudem war Sachschaden von rund 2000 Euro zu beklagen. Kriminaltechniker sicherten in beiden Fällen Spuren, deren Auswertung jedoch noch aussteht. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei haben begonnen.

Eingebrochen und Mountainbike gestohlen Görlitz. In den frühen Morgenstunden des Freitags drangen Unbekannte in ein Geschäft am Fischmarkt in Görlitz ein. Zu ihrer Beute gehörte ein graues Mountainbike der Marke Cannondale mit 29 Zoll im Wert von etwa 550 Euro. Vermutlich störte ein Zeuge die Täter und sie flüchteten. Die hinzugerufene Polizei sicherte Spuren am Tatort.

Zusätzliche Sicherung eingebaut - Autodiebe scheitern Görlitz. Am Donnerstagabend ist ein unbekannter Mann in Görlitz beim Diebstahl eines Honda Civic gescheitert. Der Eigentümer hatte zusätzliche Sicherungstechnik einbauen lassen, so dass der Täter den Wagen nicht bewegen konnte. Zudem hatte eine Zeugin den Einbruch an der Martin-Ephraim-Straße bemerkt und sofort die Polizei informiert. Der Unbekannte flüchtete ohne Beute in die Dunkelheit. Eine Suche der hinzugeeilten Streifen blieb jedoch ohne Erfolg.