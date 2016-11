Die vielen Talente von „Mister Europa“ EU-Parlamentschef Martin Schulz soll angeblich das Außenamt bis zur Bundestagswahl führen. Er will aber viel mehr.

Er steht im Mittelpunkt der Personaldebatten in der SPD: Martin Schulz, noch EU-Parlamentspräsident, soll in der Bundespolitik mitmischen. © dpa

Sitzen da der ehemalige und der künftige Kanzlerkandidat der SPD zusammen? Peer Steinbrück, 2013 nach einer verstolperten Kampagne gescheitert, und Martin Schulz, Allzweckwaffe der Sozialdemokratie, stecken am Donnerstagabend im prunkvollen Berliner Museum für Kommunikation die Köpfe zusammen. Frei sprechen können sie aber nicht. Neben ihnen hat Kurt Kister Platz genommen. Der Chefredakteur der Süddeutschen – Gastgeber des „Wirtschaftsgipfels“ seiner Zeitung – lässt sich nach der Schulz-Rede zu Europa, Trump, Erdogan & Co. die Chance nicht entgehen, den Genossen in die Mangel zu nehmen.

Schulz, der „Kissinger aus Würselen“, trete ja gleich in mehrfacher Rolle auf: als EU-Parlamentspräsident, möglicher neuer deutscher Außenminister und denkbarer SPD-Kanzlerkandidat, sagt Kister. In dem kleinen Ort Würselen bei Aachen war Schulz mal Bürgermeister und Buchhändler. Dann begann in Brüssel der Aufstieg von „Mister Europa“, bis an die Spitze des EU-Parlaments in Straßburg. Ende Januar ist dort für ihn nach Absprache mit den Konservativen Schluss.

Dem 60-Jährigen, der sechs Sprachen kann (Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Holländisch), wird nachgesagt, dass er stets nach dem nächsten, höheren Amt strebe. Pokert er nun wieder hoch? Unmittelbar vor der Veranstaltung mit 300 Gästen aus Wirtschaft und Politik in Berlin macht eine Meldung der Frankfurter Allgemeinen die Runde, Schulz wolle nur dann die Nachfolge von Außenminister Frank-Walter Steinmeier antreten, wenn er die Zusage für die SPD-Kanzlerkandidatur bekomme. Mit Empörung weisen das die Parteizentrale und Schulz zurück. Das sei „Stuss“, sagt er auf der Bühne.

Beide haben am Dienstag beraten, wie es weitergehen soll. Gabriel hat Schulz nach dpa-Informationen angeboten, das Außenamt bis zur Bundestagswahl zu übernehmen. Begeisterte Reaktionen aus Steinmeiers Ensemble im Auswärtigen Amt sind bislang nicht zu vernehmen.

Schulz kennt die Großen dieser Welt. Er nimmt kein Blatt vor den Mund. Wie zuletzt beim Treffen mit dem türkischen Präsidenten Erdogan. Daran erinnert Schulz die Gäste beim Dinner der Süddeutschen Zeitung. Und hämmert den Zuhörern ein, dass für die SPD im nächsten Jahr bei der Bundestagswahl alles drin sei: „Wir wollen dieses Land führen, und wir werden dieses Land führen, da bin ich mir sicher.“ (dpa)

