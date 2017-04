Die verrückte zweite Liga Erzgebirge Aue holt aus der englischen Woche die maximale Punktzahl, kommt aber trotzdem nicht aus dem Tabellenkeller.

Aues Dimitrij Nazarov (l.) hatte am Sonntag zweimal Grund zur Freude. Der Stürmer aus Aserbaidschan traf beim 3:0 der Erzgebirger gegen 1860 München doppelt vom Elfmeterpunkt. © dpa

Geht es um die Spannung in der zweiten Liga, dann wird gern nach oben geschaut. Dort tummeln sich mit dem VfB Stuttgart, Hannover 96, Eintracht Braunschweig und Union Berlin gleich vier Vereine derart eng, dass sie sich von Spieltag zu Spieltag die Tabellenführung streitig machen wollen. Doch noch mehr Nervenkitzel verspricht derzeit die Abstiegszone. Der auf dem vermeintlich sicheren neunten Rang positionierte SV Sandhausen hat nur noch fünf Punkte Vorsprung auf einen direkten Abstiegsplatz, den momentan der FC St. Pauli mit 29 Zählern einnimmt.

Nur zwei Punkte hinter dem SVS rangiert das derzeit wohl formstärkste Kellerkind – der FC Erzgebirge Aue. Seitdem der 31 Jahre alte Domenico Tedesco das Traineramt bei den Veilchen übernommen hat, läuft es bei den Westsachsen. Einen nicht unerheblichen Anteil daran hat auch Dimitrij Nazarov. Der Stürmer ist Sinnbild einer wie verwandelt auftretenden Mannschaft unter dem neuen Coach.

Am Sonntag nach dem Abpfiff stand der 27-Jährige wieder vor den Kameras und strahlte. „Gegen einen direkten Konkurrenten, vor ausverkauftem Haus – überragend!“, sagte er. Zuvor hatte Nazarov mit zwei verwandelten Elfmetern seinen Beitrag zum 3:0-Erfolg der Auer gegen den TSV 1860 München geleistet. Er selbst war beide Male gefoult worden. Sechs seiner sieben Saisontore erzielte Nazarov per Strafstoß. Seit Tedesco die Auer vor fünf Spieltagen übernommen hat, war Nazarov an allen sieben Toren direkt beteiligt. Mit seinen Elfmetern, aber auch seinen Torvorlagen, die ihm bei den beiden 1:0-Siegen gegen St. Pauli und Union Berlin gelungen waren.

Rückenwind hatte sich der Stürmer mit der Nationalmannschaft Aserbaidschans geholt. Dort hatte er während der EM-Qualifikation beim 1:4 gegen Deutschland getroffen. Seitdem läuft es bei Nazarov. Und bei Aue. „Dort begann es für mich, vom Kopf her. Er hat die positive Energie für sich und die Mannschaft mit rüber gebracht“, sagte Präsident Helge Leonhardt.

Die Auer Mannschaft, personell immer noch die gleiche wie unter Pavel Dotchev, hat unter dem neuen Trainer eine beeindruckende Entwicklung genommen. Nazarov war zuvor als Fehleinkauf abgestempelt worden. Auf dem Platz wirkte er unter Dotchev oft lustlos und mit wenig Bindung zum Spiel. Das hat sich jetzt geändert. Das kollektive Pressing macht Fehler der gegnerischen Abwehr wahrscheinlicher. Genau auf diese Situationen lauert Nazrov.

Es sind vor allem die Änderungen im taktischen Bereich, die der Mannschaft neues Selbstvertrauen geben. Das wiederum führt dazu, dass das Vertrauen in die Ideen des jungen Übungsleiters steigt. „Ich denke, der Plan ist voll aufgegangen“, sagte Nazarov. Generell äußern sich die Spieler positiv darüber, dass der Trainer ihnen klare Anweisungen und Aufgaben gibt. Das gab der verunsicherten Mannschaft Halt.

Dazu kommt die saubere Zweikampfführung, auf die Tedesco viel Wert legt. Gegen München gewannen die Sachsen rund 60 Prozent der Zweikämpfe und erlaubten sich dabei nur acht Fouls, die keine Karten nach sich zogen.

Dennoch wissen in Aue alle, dass der positive Trend nur eine Momentaufnahme ist. Da auch die Konkurrenz fleißig punktet, ist der Abstiegskampf weiter eng. Tedesco meint vielsagend: „Wir sind glücklich über den Sieg und freuen uns auf die nächste Trainingswoche“. Trotz des Erfolgs – es bleibt noch viel Arbeit. (dpa/SZ)

