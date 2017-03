Die Vermessung des Waldes Jeden Montag macht sich Forstwirt Thomas Großmann in die Laußnitzer Heide auf. Er hat eine besondere Mission.

Thomas Großmann auf Montagsmission: Der Mitarbeiter vom Staatsbetrieb Sachsenforst ist einer von acht Probenehmern in Sachsen, die die Daten für den jährlichen Waldzustandsbericht liefern. © René Plaul

Thomas Großmann muss aufpassen, wo er hintritt. Zu empfindlich sind die vielen Messgeräte im Waldboden, als dass er da drauf rumtrampeln könnte. Aber der Forstwirt aus dem Laußnitzer Revier kennt sich zum Glück wie im Schlaf aus auf diesem eingezäunten halben Hektar Wald hier mitten in der Laußnitzer Heide. Jeden Montag ist Thomas Großmann in diesem Waldstück zugange – egal, ob es in Strömen gießt oder sich der Schnee meterhoch türmt. In dem Fall muss er die Messgeräte eben freischaufeln. Der eingezäunte halbe Hektar, in dem die Bäume Nummern tragen, ist eine von acht dauerhaften Waldbeobachtungsflächen in Sachsen.

Und Thomas Großmann ist hier der Probenehmer. Im Auftrag des Freistaats sammelt der 50-Jährige Montag für Montag Daten zum Zustand des Waldes. Es ist die einzige Kiefernbeobachtungsfläche im Freistaat. Es gibt auch noch eine für Eichen, eine für Buchen und fünf für Fichten, darunter auch eine am Czorneboh. Zusammen liefern sie Informationen für den jährlichen Waldzustandsbericht.

Thomas Großmann muss sehr genau arbeiten. Und er hat ein strammes Programm. Zuerst holt er das Wasser aus den Gefäßen im Boden und misst es millilitergenau ab. Das Wasser in den Bodengefäßen zeigt an, wie feucht es die Kiefern um die Wurzeln haben. Gemessen wird in 20, 60 und 100 Zentimetern Tiefe. 36, 70 und 88 Milliliter notiert Großmann für Messstelle 53. „Gut so, schön feucht“, sagt Großmann. Da werden die Kiefern aber wachsen.

Kümmerling bekommt eine Chance

Auch das Wachsen wird der Forstwirt gleich penibel dokumentieren. Bei guten Bedingungen, erzählt er, legen die Kiefern im Jahr bis zu einem Zentimeter im Durchmesser zu. Nur Kiefer Nummer 134 nicht. „Die ist unser Kümmerling“, schmunzelt Großmann und klopft dem dürren Stamm aufs Holz, so als würde er einen alten Kumpel begrüßen. Gerade mal fünf Millimeter hat die 134 zugelegt in den letzten zwölf Monaten – von 18,72 auf 18,77 Zentimeter im Durchmesser. Nichts im Vergleich zur 164 daneben, die fast doppelt so dick und doppelt so hoch ist. Dabei sind die Kiefern hier alle gleich alt. Um die 100 Jahre, schätzt Thomas Großmann.

Aber wie soll der Kümmerling auch wachsen – so wie er da gleich unter drei stattlichen Kraftprotzen steht. „Ein Revierförster hätte längst Brennholz draus gemacht“, sagt Großmann. Aber hier auf der Dauerbeobachtungsfläche bekommt der Dürre seine Chance. So wie auch alles andere, was hier wächst. „Es ist schon ziemlich spannend zu sehen, wie die Natur sich immer wieder neu entwickelt“, schwärmt Großmann von seinem Job hier, den er mittlerweile seit acht Jahren macht, quasi schon mehr als 400 Montage lang.

Datensammeln ist Handarbeit

Es ist keine Zeit zum Trödeln. Jetzt sind die Niederschlagsmesser und die Streufallbehälter dran. In zehn weißen Plastikkisten landet alles, was von oben aus den Baumkronen fällt. Nadeln, Früchte, Ästchen. Thomas Großmann leert den Inhalt der Behälter in Plastiktüten. Im Labor des Sachsenforsts in Graupa bei Pirna wird das später alles akkurat sortiert und auf Nähr- und Schadstoffe untersucht. So erfahren die Forstfachleute, wie viel Stickstoff oder Schwermetalle über die Nadeln in den Waldboden gelangen, und wie viele Schadstoffe die Bäume aus der Umwelt ziehen.

Auch das Wasser, das sich in den Niederschlagsmessern sammelt, wird chemisch untersucht. Damit auch nichts verunreinigt wird, muss Thomas Großmann sich Einweghandschuhe anziehen, bevor er jetzt die 15 Messbehälter leert. Und er muss die Behälter mit destilliertem Wasser reinigen, bevor er sie wieder einsetzt.

Daten über Daten schreibt Thomas Großmann in die vorgedruckten Listen. Weil es hier draußen keinen Strom gibt, ist alles Handarbeit. Dann wechselt er noch die Filterwatte in den Niederschlagsmessern. In die fällt heute kein saurer Regen mehr. Die Schwefelbelastung der Wälder ist zum Glück Geschichte. Dafür, weiß Thomas Großmann, haben seine Kiefern heute mit Stickstoff, Ozon und Feinstaub zu kämpfen. „Und mit dem Klimawandel“, sagt er. „Wärme und Trockenheit bekommen der Kiefer am wenigsten.“ Ach ja, die Temperatur muss er schnell noch ablesen.

