Die Vermessung des Waldes

Wie geht es den Wäldern in Löbau, auf dem Kottmar und bei Herrnhut? Unterschiedlich gut. Die jungen Experten urteilen, dass der Waldumbau auf dem Löbauer Berg in den vergangenen Jahren schon sehr gut vorangekommen ist. Auf dem Kottmar und in den Wäldern der Brüder-Unität sei in dieser Richtung noch mehr zu tun. Das Augenmerk der Forstleute liegt dabei auf einem guten Mix der Baumarten – und darauf, dass auch die richtigen Bäume an den richtigen Stellen wachsen. Auf dem Löbauer Berg gibt es inzwischen viele Laubbäume. Das ist gut so. Auf dem Kottmar und im Ebu-Wald dominiere noch zu sehr die Fichte, erläutern die Referendare. Die sei einst angepflanzt worden, weil sie mehr Ertrag bringen sollte. Nun gebe es aber mehrere Probleme. Zum einen gibt es nun ganz viele Bäume, die ein ähnliches Alter besitzen. Das macht ein schonendes Ernten des Holzes schwierig. Zum anderen hat die Fichte Probleme mit dem trockenen und zunehmend wärmeren Sommern. Sie wurzelt nur flach und kommt dadurch nicht an genug Wasser. Das schwächt die Bäume und macht sie anfällig für den Borkenkäfer. Der wiederum findet nicht nur einzelne Fichten vor, sondern gleich sehr viele an einem einzigen Standort – und kann sich so ungestört und schnell vermehren.

Wie kommen die Forstleute zu ihren Einschätzungen? Sie haben sich in den Wäldern mehrere Referenzflächen gesucht. Das sind Areale von 50 mal 50 Metern, die genau abgesteckt wurden. Auf diesen Flächen haben die Forstwissenschaftler dann jeden einzelnen Baum genau untersucht: Wie ist der Zustand der einzelnen Bäume? Wie steht es um den Mix der verschiedenen Baumarten? Haben junge Bäume Chancen, nachzuwachsen? Wie steht es um Krankheitsbefall? Welche Erträge lassen sich aus dem Holz erwarten? Wie viele Bäume dürfen gefällt werden, ohne dass der Baumbestand sinkt? Diese Erkenntnisse werden dann auf die gesamten Waldbereiche hochgerechnet. Insgesamt hat jeder der acht jungen Leute rund 250 Hektar betreut und die Arbeiten in Abstimmung mit den Revierleitern vorgenommen. Alle haben zuvor in Tharandt oder in München Forstwissenschaften studiert und nun eine zweijährige praktische Ausbildungszeit fast hinter sich. Für sie ist das Erstellen dieser Berichte einer der letzten Schritte in ihrer Ausbildung hin zum höheren Dienst im Sachsenforst.

Was passiert mit den gewonnenen Erkenntnissen? Die Ergebnisse und Schlussfolgerungen fließen nun in einen Bericht, der zum sogenannten Forsteinrichtungswerk wird. Das ist ein Rahmenplan, der für die kommenden zehn Jahre vorgibt, wie der Wald bewirtschaftet werden sollte. Dieses Werk wird zwischen Waldbesitzern, Revierförstern und Sachsenforst abgestimmt und dann für den Löbauer Stadtwald dem Stadtrat vorgelegt. Mit dessen Beschluss wird das Dokument zur verbindlichen Grundlage der Forstpflege. Die Referendare sind in diesem Sommer einen ganzen Tag lang mit fast allen Löbauer Stadträten im Wald unterwegs gewesen. Sie hätten viel besprochen und sich über das Interesse der Räte gefreut, erzählen sie. Dabei sei es speziell beim Löbauer Berg darum gegangen, das Gleichgewicht zwischen wirtschaftlicher Nutzung des Waldes und Erholungs- und Tourismusfunktion des Löbauer Bergs in Einklang zu bringen.

Was schlagen die Forstwirte für die kommenden Jahre vor? Auf dem Löbauer Berg ist der Waldumbau weitgehend abgeschlossen. Die Mischung stimmt weitestgehend, bilanzieren die Forstwissenschaftler. Hier kommt es also darauf an, jetzt den Wald weiter zu pflegen, sodass junge Bäume gut nachwachsen können, und Bäumen, die wertvolles Holz erwarten lassen, genug Lebensraum zu geben. Auf dem Kottmar und im Ebu-Wald empfehlen die Referendare, darauf zu achten, dass nicht noch mehr Fichten nachwachsen, und im kleinen Rahmen gewachsene Fichten zu entnehmen und mit anderen Baumarten zu ersetzen. Großflächige Kahlschläge sollen aber vermieden werden. Ein guter Ersatz kann zum Beispiel Weißtanne sein. Diese wurzele tiefer, sei dadurch widerstandsfähiger, erklären die Forstwissenschaftler. Weißtannen haben bis zum Anfang des 18. Jahrhunderts in den sächsischen Wäldern auch vielfach gestanden, wurden mit der steigenden Holznutzung aber durch ertragreichere Arten ersetzt. Dabei trafen tief wurzelnde Bäume auch zum Hochwasserschutz bei. Die flachen Fichtenwurzeln und die nur langsam verrottenden Fichtennadeln verhindern, dass ausreichend Wasser in den Waldboden einsickern kann. Es fließt also mehr Regenwasser den Berg hinab und füllt die Flüsse. Dominieren auf einem Berg tiefwurzelnde Bäume, bleibt mehr Wasser im Berg. Zudem müsse die Zahl der Rehe in Grenzen gehalten werden, damit junge Bäume wachsen könnten.

Wie verändern die trockenen Sommer die Wälder? Der Klimawandel macht sich in den hiesigen Wäldern bemerkbar, erläutern die Forstwissenschaftler. Das zeigt sich zum einen an den durch Trockenheit geschwächten Fichten, aber auch daran, dass die Bäume durch längere und wärmere Sommerphasen schneller wachsen. Auch das Kalken der Wälder in den vergangenen Jahren hat zu diesem Effekt beigetragen. Die Waldbesitzer können also mit höheren Erträgen rechnen. Auf dem Kottmar sei der Baumbestand schon gut verjüngt, dort komme es jetzt darauf an sicherzustellen, dass die jungen Bäume gute Wachstumsbedingungen erhalten.