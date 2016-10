Die Verlobung ist verkündet Der Vertrag für die Fusion von Bretnig-Hauswalde und Großröhrsdorf ist entworfen. Nun können die Bürger reinschauen. Heirat am 1. Januar?

Schon ab 1. Januar 2017 könnten auch die Dörfer Bretnig und Hauswalde vollständig vom Rathaus Großröhrsdorf aus administriert werden. Ab 7. Oktober liegt die „Eingliederungsvereinbarung“ für die Bürgerschaft aus. © Uwe Soeder

Am 1. Januar 2017 ist voraussichtlich Hochzeit im Rödertal angesagt. Dann werden Bretnig-Hauswalde und Großröhrsdorf wohl zu einer gemeinsamen Kommune fusionieren. Der Ehevertrag liegt nun auf dem Tisch. Hintergrund sind finanzielle Schwierigkeiten in der Gemeinde Bretnig-Hauswalde und ein Großprojekt ist der geplante Grundschulbau. In der neuen Gemeinschaft mit Großröhrsdorf und mit einem Sparprogramm sieht eine Ratsmehrheit Chancen, die Finanzprobleme der Rödertalgemeinde zu lösen und den Schulbau doch noch zu realisieren. Der steht auf der Kippe. So schob der Rat in Bretnig-Hauswalde im Sommer Gespräche mit Großröhrsdorf an. Dabei stehen beide Kommunen unter Druck. Innerhalb weniger Wochen wurde ein Fusionsvertrag geschmiedet. Über den stimmten jetzt sowohl der Gemeinderat in Bretnig-Hauswalde als auch der Stadtrat von Großröhrsdorf ab. In der Stadt waren alle Räte dafür, in der Gemeinde allerdings nicht.

Dass die Aufgabe der Eigenständigkeit von Bretnig-Hauswalde der richtige Weg aus der Krise sein soll, ist umstritten unter den Bürgern (die SZ berichtete). Wie zerrissen die Gemeinde ist, zeigte jetzt das Abstimmungsergebnis über die Eingliederungsvereinbarung, die die Fusion und die Ansprüche beider Partner in knapper Form auf fünf Seiten regelt. Viele Dinge laufen freilich schon jetzt in der Verwaltungsgemeinschaft gemeinsam. Gleich in der Präambel des Vertragsentwurfs wird das Hauptziel für den freiwilligen Zusammenschluss genannt. Es gehe um das Allgemeinwohl und dabei insbesondere um den Grundschulneubau als Pfeiler der Dorfgemeinschaft. Die Entscheidung war denkbar knapp: Mit 7:5 Stimmen bestätigte der Bretnig-Hauswalder Rat den Entwurf, bei einer Enthaltung. Nach einer Liebesheirat sieht das nicht aus, eher nach Zweckehe. Das Papier liegt nun vor den endgültigen Beschlüssen in beiden Kommunen vom 7. Oktober bis zum 7. November öffentlich aus. Die SZ beschreibt einige Eckpunkte.

Wie werden Namen und Ortsteile geregelt?

Rechtsnachfolger der Gemeinde Bretnig-Hauswalde ist Großröhrsdorf. So heißt auch die künftige gemeinsame Stadt. Die Gemeinde Bretnig-Hauswalde gibt es nicht mehr als eigenständige Kommune. Die Bretniger und Hauswalder werden nun auch Großröhrsdorfer Bürger. Die Namen Bretnig und Hauswalde werden als Ortsteilnamen der Stadt Großröhrsdorf weitergeführt. Die Stadt hat dann mit Kleinröhrsdorf drei Ortsteile. Manches wird recht allgemein beschrieben. So sollen Brauchtum und Freizeitgestaltung, das kulturelle Leben und der Ortscharakter erhalten bleiben. Sollten doppelte Namen von Straßen und Plätzen bestehen, so sollen die Interessen zwischen den Ortsteilen und der Stadt Großröhrsdorf abgewogen werden.

Welche Investitionen werden festgelegt?

Der Vertrag verpflichtet die Stadt an erster Stelle, eine neue Grundschule in Bretnig zu bauen und fortzuführen. Außerdem sollen die Kindertagesstätten erhalten werden, ebenso wie das Areal mit Hofescheune und Hofepark, Sporthalle und Platz sowie das Dorfzentrum Hauswalde mit dem Dorf- und Spielplatz. Es gibt allerdings ein Aber: Die Einrichtungen stehen unter einem Vorbehalt. So dürfe ihre Fortführung die Leistungsfähigkeit der neuen Stadt Großröhrsdorf nicht beeinträchtigen, heißt es. Ein Knackpunkt war das Thema Abwasser und mögliche finanzielle Konsequenzen für die Bürger. Die sind vom Tisch. Gebühren und Beiträge sollen auch nach Ablauf einer zehnjährigen Übergangsfrist getrennt kalkuliert werden. Keine Aussagen gibt es zum Freibad Buschmühle. Hier gelte, so Bürgermeisterin Katrin Liebmann von Bretnig-Hauswalde, was im sogenannten Haushaltsstrukturkonzept steht, dem Sparpapier der Gemeinde. Das sei Bestandteil der Vereinbarung. Um das Fachpersonal einzusparen, werde nach einer Alternative für den Badbetrieb gesucht. In der jetzigen Form sei es wohl nicht zu erhalten, ist auch aus Großröhrsdorf zu vernehmen. Es sei Sache der Nachbargemeinde, das in den kommenden Wochen zu regeln.

Was passiert mit dem Ortsrecht von Bretnig-Hauswalde?

Das soll für eine Übergangszeit in Kraft bleiben. Voraussichtlich bis Ende 2017. Wenn vorher keine andere Entscheidung getroffen wird. Rechtsverbindliche Bebauungspläne zum Beispiel bleiben unberührt und gelten weiter.

Wie sieht die Gemeindevertretung künftig aus?

Vom Bretnig-Hauswalder Gemeinderat treten sieben Räte in den Stadtrat Großröhrsdorf über. Es werden also bis zum Ende der Legislaturperiode deutlich mehr Räte in der Runde sitzen. Außerdem wird die Stadt Großröhrsdorf einen weiteren Ortschaftsrat bekommen. Einen bildet bereits die Ortschaft Kleinröhrsdorf. Die OT Bretnig und Hauswalde sollen einen gemeinsamen Ortschaftsrat bilden. Dazu werden sie zur Ortschaft Bretnig-Hauswalde zusammengeführt. Der amtierende Gemeinderat übernimmt dann bis zur Neuwahl die Ortschaftsaufgaben. Die ehrenamtliche Bürgermeisterin werde verabschiedet. Die Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung sollen übernommen werden. (szo)

