Aus dem Gerichtssaal Die Verlobte Ein mutmaßlicher Räuber und Frauenschläger kann nicht verurteilt werden. Grund ist ein alter Zopf im Strafrecht.

Man schlägt sich und verträgt sich. Bei einem Pärchen aus Radebeul geht es hoch her. Vor Gericht will die Geschädigte aber plötzlich nichts mehr sagen. © Symbolfoto: dpa

Die erfahrene Staatsanwältin, die so schnell nicht zu erschüttern ist, gibt sich gar keine Mühe, ihren Frust und ihren Ärger zu verbergen. „Sie betätigen nachts den Notruf, beschäftigen etliche Polizeibeamte, die zum Einsatzort eilen. Dann werden Sie zweieinhalb Stunden ausführlich vernommen, machen konkrete Angaben. Weil es Widersprüche gibt, werden Sie nochmals eine Stunde befragt. Und jetzt wollen Sie nichts mehr davon wissen“, wirft sie einer 31-jährigen Zeugin vor. Was hat die Staatsanwältin so in Rage gebracht?

Es ist an einem Februarabend dieses Jahres, als eine Radebeulerin die Polizei alarmiert. Die rückt mit acht Mann an, immerhin geht es nach den Schilderungen der Frau um schweren Raub und gefährliche Körperverletzung. Die Polizisten treffen die Frau auf der Straße weinend und blutverschmiert an. Sie schildert, dass sie von zwei Männern geschlagen und beraubt wurde. Einer von den beiden soll sie im Schlafzimmer festgehalten, der andere mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Dann schließlich raubte ihr einer der Täter, es ist ihr damaliger Freund, von dem sie sich trennen will, aus ihrer Handtasche 150 Euro, die EC-Karte und ihr Handy. Irgendwie gelingt es ihr zu fliehen und die Polizei zu rufen.

Ihr Ex-Freund sitzt nun auf der Anklagebank, soll sich für die Tat vor dem Meißner Schöffengericht verantworten. Das tritt nur zusammen, wenn eine Strafe von mehr als zwei Jahren zu erwarten ist. Ein Richter, zwei Schöffen, eine Staatsanwältin, eine Verteidigerin, eine Protokollantin und zwei Zeugen haben sich eingefunden. Doch am Ende gilt der Satz, den die Staatsanwältin formuliert: „Außer Spesen für den Steuerzahler nichts gewesen.“ Denn die Geschädigte hat keinerlei Interesse, dass der Angeklagte verurteilt wird. Das ist nämlich nicht nur ihr Ex-Freund, sondern auch wieder der aktuelle. Und er ist auch ihr Verlobter. Verlobte genießen vor Gericht ein Privileg, das sonst nur Eheleuten und Verwandten zusteht. Sie haben ein Aussageverweigerungsrecht. Menschen, die ohne Trauschein seit vielen Jahren zusammenleben, haben ein solches Recht hingegen nicht. Ein alter Zopf aus dem Strafrecht, der noch immer nicht abgeschnitten wurde, auch wenn er der heutigen Lebenswirklichkeit widerspricht.

Von diesem Recht macht die Frau Gebrauch. Verlobt waren die Geschädigte und der Angeklagte auch schon mal, allerdings hielt das nur ein Jahr. Ein Engel ist die Frau auch nicht. Nach dem jetzt angeklagten Vorfall fand die Polizei bei dem Angeklagten Kratzwunden an der Hand und eine Bisswunde an der rechten Schulter, die von einer Frau stammte. Wegen Körperverletzung, Beleidigung und Bedrohung wurde der Angeklagte schon mehrfach verurteilt. In einem Fall soll er eine andere Frau mit den Worten „Dich schicke ich auf den Strich und deinen Alten bringe ich um“, beleidigt und bedroht haben.

Weil die Zeugin keine Angaben macht, kann auch ihre detaillierte Aussage bei der Polizei nicht verwertet werden. Der andere mutmaßliche Täter kann nicht vernommen werden. Auch er brauchte nichts zu sagen, womit er sich belastet. Doch er kann überhaupt nichts mehr sagen. Der Mann hat sich zwischenzeitlich das Leben genommen. Weitere Beteiligte oder Zeugen gab es nicht. So kann das Gericht die Tat nicht nachweisen. Es bleibt nur der Freispruch. Übrigens sind noch viele Verfahren offen, weil sich der Angeklagte und die Zeugin gegenseitig angezeigt haben. Die beiden beschäftigen also weiter die Justiz.

