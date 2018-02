Aus dem Gerichtssaal Die verhinderten Einbrecher Beim ersten Versuch kommt die Polizei. Die Täter hauen ab. Und versuchen es an einem anderen Haus gleich noch mal.

Auch das Einbrechen will gelernt sein. Der Angeklagte und sein Kompagnon scheitern zweimal kläglich. Und werden dennoch erwischt. © Silas Stein/dpa

Meißen. Die ältere Frau ist ganz aufgeregt, sitzt unruhig vor dem Saal des Amtsgerichtes in Meißen. „Das mache ich nie wieder“, sagt sie, und fügt gleich hinzu, immer noch ziemlich empört: „Die wollten bei uns einbrechen!“ Die Frau ist als Zeugin geladen, ist das erste Mal in ihrem Leben überhaupt vor Gericht. Was sie der Richterin sagen will, hat sie sich vorsichtshalber auf Zetteln fein säuberlich aufgeschrieben, damit sie ja nichts vergisst.

Wie so oft kann die Frau in jener Septembernacht nicht schlafen. Dann nimmt sie wahr, wie auf dem Hof das Licht angeht. Die Lampe ist mit einem Bewegungsmelder ausgerüstet. Wenig später hört sie Geräusche, geht ans Fenster und sieht, wie sich jemand an der Eingangstür des Wohnhauses zu schaffen macht. Sie ruft die Polizei. Sie wird in dieser Nacht nicht mehr in den Schlaf kommen. Nicht nur deshalb, weil sie die Polizei bis etwa 2.30 Uhr als Zeugin vernimmt.

Die Täter werden geschnappt, einer von ihnen sitzt jetzt vor Gericht, gegen den anderen wird separat verhandelt. Dem 35-jährigen Dresdner werden eine ganze Reihe von Straftaten vorgeworfen. Besonders dreist: Kurz vor dem versuchten Einbruch in das Mehrfamilienhaus hatten es die beiden schon in einem Fußpflege- und Kosmetiksalon in Boxdorf versucht. Sie standen schon auf einer umgedrehten Mülltonne, wollten das Fenster mit einem Gegenstand aufhebeln, als plötzlich ein Streifenwagen der Polizei auftaucht.

Die beiden Möchtegern-Einbrecher brechen den Versuch ab und fliehen. Um es gleich danach an dem Wohnhaus zu versuchen. Und scheitern erneut. Da einzige, was sie erreichen, ist ein Sachschaden an der Tür von rund 300 Euro. Auch ein Ladendiebstahl wird ihm vorgeworfen. Er stiehlt vier Dosen Jack Daniels, Lachs, Lebkuchen und andere Lebensmittel. Aus Mittellosigkeit, wie sein Anwalt sagt. Unklar ist, ob er auch ein Fahrrad im Wert von 1 500 Euro aus einer Garage gestohlen oder es als Hehlerware gekauft hat. Klar ist dagegen, dass er mit einer – wenn auch geringen Menge – Drogen erwischt wurde. Hier liegt auch das Motiv für die Straftaten.

Es ist die klassische Beschaffungskriminalität. Seit seinem 20. Lebensjahr nehme er illegale Drogen, sei dazwischen mal vier Jahre clean gewesen. Als seine Beziehung in die Brüche ging, habe er einen Rückfall erlitten. Das Rad will er bei Ebay gekauft haben für 500 Euro. Wer der Verkäufer war, wisse er nicht. Das Rad sei ihm auf einem Sportplatz übergeben worden. Da stiehlt also einer aus Mittellosigkeit ein paar Lebensmittel, kann sich aber ein Fahrrad für 500 Euro leisten? Die Richterin hinterfragt diesen Widerspruch nicht, glaubt dem Angeklagten und stellt diesen Anklagepunkt im Hinblick auf die zu erwartende Verurteilung ein.

In vielen Punkten unterscheidet sich der Angeklagte von anderen Straftätern. Er hat einen Realschulabschluss und eine Berufsausbildung, hatte schon verschiedene Jobs. Derzeit bezieht er Arbeitlosengeld II, zahlt sogar ein wenig Unterhalt für seine beiden Kinder. Sechsmal wurde er bisher schon verurteilt, immer zu Geldstrafen. Das ist jetzt nicht mehr drin. Wie vom Staatsanwalt beantragt, wird er zu acht Monaten Haft verurteilt, die für zwei Jahre zur Bewährung ausgesetzt werden. Außerdem muss er sechsmal Termine bei der Suchtberatung wahrnehmen.

Erleichtert ist hingegen die Zeugin. Weil der Angeklagte geständig war, wird sie wie alle anderen sieben Zeugen gar nicht angehört. Erst nach und nach legt sich ihre Aufregung. „So etwas möchte ich nicht noch einmal erleben müssen“, sagt sie.

