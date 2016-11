Die verhinderte Hochzeit Herbert Kirste wurde gleich nach Kriegsende verhaftet. Sein Sohn hat ihn kaum gekannt. Nun fand der Stolpener seinen Vater im Gedenkbuch einer Kirche wieder.

zurück Bild 1 von 2 weiter Ingrid und Eberhard Taupitz aus Stolpen suchen im Gedenkbuch der IG Mahnmal Marienkirche den Eintrag zu Herbert Kirste, der 1948 im Lager Buchenwald starb. © K. Krüger-Mlaouhia Ingrid und Eberhard Taupitz aus Stolpen suchen im Gedenkbuch der IG Mahnmal Marienkirche den Eintrag zu Herbert Kirste, der 1948 im Lager Buchenwald starb.

Herbert Kirste lebte in Wildenhain.

Wäre mein Vater aus dem Lager wiedergekommen, wäre ich wie er Bauer geworden, nicht Metallbauer“, sagt Eberhard Taupitz und muss schmunzeln. Taupitz wurde als Kriegskind in Walda geboren, sein Vater Herbert Kirste in Wildenhain. Das Aufgebot für die Hochzeit mit Hertha, Eberhards Mutter, war im Frühjahr 1945 schon bestellt – da war Eberhard zwei Jahre alt. Den Bescheid vom Standesamt hat der Stolpener in seinen Unterlagen. Doch die Trauung seiner Eltern konnte nie vollzogen werden. Herbert Kirste wurde am 10. Juli in Großenhain inhaftiert. Seine Hertha hat ihn nie wiedergesehen. Auch der Sohn behielt deshalb den Nachnamen seiner Mutter.

Just am 8. November, am Sterbetag seines Vaters, kommt der Stolpener mit seiner Frau Ingrid in die Marienkirche Großenhain. „Wir waren schon mal zu einer Taufe hier“, erzählt der 73-jährige Taupitz. Aber dass es in dieser Kirche ein Gedenkbuch gibt, in dem auch an seinen Vater erinnert wird, das wusste er nicht. Nun ist Eberhard Taupitz da, um sich die Seite anzusehen. In Wildenhain Nr. 76 wohnte Herbert Kirste, Jahrgang 1913. Nach der Verhaftung kurz nach Kriegsende – so steht es hier – kam der junge Mann ins NKWD-Lager Bautzen, später nach Buchenwald. Und von dort nie wieder zurück. Was hatte man gegen ihn in der Hand? Eberhard Taupitz weiß nur, dass sein Vater in der NSDAP gewesen sein soll. Aber das waren viele? Wurde er denunziert? Gudrun Kracht von der IG Mahnmal hat sich ausführlich mit Herbert Kirste beschäftigt. „Er wurde nicht verurteilt, also kann er auch nicht rehabilitiert werden“, sagt die Großenhainerin. Oft wäre es so gelaufen, dass man die Leute wegen irgendeiner Sache ins Bürgermeisteramt bestellt hat. Die wären meist arglos dahingegangen. In der Kleidung, die sie trugen, wurden sie dann verschleppt. Kirste kam im Sommer in Haft. Was hat ihn an kalten Tagen geschützt? Immerhin drei Jahre hat er im Internierungslager überlebt. Er starb 1948 mit 35 Jahren.

Aufarbeitung der Familiengeschichte

„Ich kann mich nicht an meinen Vater erinnern, hatte keine Bindung zu ihm, weil er im Krieg war. Aber meine Mutter war damals sehr traurig, vor allem, wenn wir sonntags allein spazieren gingen“, blickt Eberhard Taupitz zurück. Sie wusste nicht, wo sich ihr Herbert aufhält, und hat nie geheiratet. In den 50er Jahren sei heimlich herausgekommen, dass der Vater im Lager gestoben ist. Bis dahin hat Hertha Taupitz gewartet, dass er wiederkommt. Offiziell sagte man, „er sei im Krieg geblieben“. So ließ sich das Schicksal leichter ertragen.

Später hat die Familie Herbert Kirste für tot erklären lassen. Der Suchdienst des DRK konnte nach der Wende den Tod bestätigen. Eberhard Taupitz bekam als Heranwachsender Halbwaisenrente. Mit 14 Jahren ging er von Walda nach Stolpen und übernahm dort später eine Schmiede. Sein eigener Sohn Andrew Taupitz ist heute Inhaber eines solchen Metallbau-Betriebes in Großenhain.

Gudrun Kracht ist an diesem 8. November froh, endlich Angehörige von Herbert Kirste gefunden zu haben. „Ihr Vater steht schon zehn Jahre bei uns im Gedenkbuch“, sagt sie. Die Informationen zu Geburtstag und Sterbedatum kamen aus den sächsischen Gedenkstätten Dresden. Dann hat die IG Mahnmal weitergeforscht. Herbert Kirste muss fünf Hektar Land besessen haben. Alles wurde enteignet, auch das Bargeld. Als der Wildenhainer 1948 starb, sind dessen Eltern schon tot gewesen. Eberhard Taupitz hatte keine Verbindung zu ihnen.

Dass das Ehepaar just am Sterbetag des Vaters in die Kirche kam, habe etwas zu bedeuten, meint Kracht. „Das ist auch ein Stück Aufarbeitung von Familiengeschichte.“ Am Sonntag war Eberhard Taupitz auch zum Volkstrauertag wieder hier.

zur Startseite