Die Verhafteten schweigen Der in Görlitz getötete Nieskyer starb an Erstickung. Polizei und Rechtsmedizin ermitteln weiter zum genauen Ablauf der Tat.

Niesky trauert um den ermordeten Philipp W. Nun gibt es neue Erkenntnisse zur Todesursache. © andré schulze

Die Rechtsmedizin Dresden hat bei dem in Görlitz-Weinhübel ermordeten Philipp W. ein Ersticken als Todesursache festgestellt. Das bestätigt Oberstaatsanwalt Sebastian Matthieu. „Jetzt erfolgen aufwendige histologische Untersuchungen“, informiert er. Die dabei mikroskopisch zu betrachtenden Feingewebeproben müssen im Labor speziell aufbereitet werden, was einige Zeit in Anspruch nimmt. Die Rechtsmediziner wollen so herausfinden, was genau zwischen den Schlägen auf den Kopf des Mannes und dessen Erstickungstod passierte. Der 24-jährige Nieskyer war mit einem stumpfen Gegenstand auf den Hinterkopf geschlagen worden. Die Täter hatten ihr Opfer auf einem Stuhl gefesselt und dann in der Wohnung zurückgelassen.

Der am 9. Februar in Niesky von seinem Vater vermisst gemeldete Philipp W. war am 13. Februar in der Wohnung auf der Stauffenbergstraße aufgefunden worden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ der Ermittlungsrichter Haftbefehl gegen einen 33 Jahre alten Mann und eine 24 Jahre alte Frau wegen gemeinschaftlichen Mordes. Den in Görlitz wohnenden deutschen Beschuldigten wird vorgeworfen, den Nieskyer getötet zu haben, um in den Besitz von dessen Auto und EC-Karte zu gelangen. Tatsächlich hoben sie 2 000 Euro Bargeld mit der gestohlenen Karte ab. Beide Verhafteten sollen die Tat zugegeben haben, sich aber weiter nicht dazu äußern.

„Die Kriminalpolizei unternimmt derzeit umfangreiche Ermittlungen, um die Abläufe zwischen dem ersten Kontakt des Opfers mit den Tatverdächtigen und dem Auffinden des Toten so genau wie möglich zu rekonstruieren“, sagt Sebastian Matthieu. Das ist aufwendig, weil sich die Tatverdächtigen während dieser Zeitspanne auch im Raum Dresden aufgehalten haben sollen. Das Landeskriminalamt hilft bei der Auswertung aller gesicherten Fingerabdrücke, DNA-Spuren und weiteren Fundortfeststellungen. „Wahrscheinlich Mitte März werden Kriminaltechniker, Ermittler, Rechtsmediziner und die Staatsanwaltschaft gemeinsam versuchen, aus allen bisherigen Erkenntnissen Varianten zum Hergang zu entwickeln“, ergänzt der Oberstaatsanwalt. Da die Tatverdächtigen schweigen, sei das jetzt „eine reine Fleißarbeit“. Zudem wurde bereits auch ein Berliner Gutachter beauftragt, die Schuldfähigkeit der beiden Verhafteten festzustellen. Diese waren der Polizei vorher bereits auch wegen Drogenkriminalität bekannt.

