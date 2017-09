Die vergessene Bank Eine Sitzbank am Elbufer wuchert seit Jahren zu. Das Rathaus schaut jetzt mal hin.

Ob jemand auf dieser Bank ausruhen möchte? Fraglich. © Daniel Schäfer

Ein lauschiges Plätzchen für zwei Verliebte? Ansichtssache. Unmittelbar hinter dem Steg zum Fähranleger auf der Copitzer Elbseite gibt es eine Sitzbank. Um sie zu entdecken, muss man sich allerdings schon ziemlich anstrengen, denn sie ist gut versteckt: Mannshohe Brennnesselranken und anderes Unkraut verdecken sie. Um sich durchzuschlagen, benötigte man eine Machete. Die Sitzgelegenheit scheint seit mehreren Wintern vergessen worden zu sein, die gelbe Farbe ist größtenteils abgeblättert und der eine Betonpfeiler defekt. Abgesehen von den hohen Brennnesseln hätten potenzielle Benutzer auch keinen freien Blick mehr auf Pirnas schöne Altstadt-Silhouette, die Stadtkirche und das Schloss Sonnenstein auf der anderen Elbseite: Ein wilder Walnussbaum hat sich hier angesät und ist ansehnlich in die Höhe geschossen. Ein Fahrradfahrer kommt vorbei. „Mir ist diese Bank noch nie aufgefallen, aber natürlich kann sich so hier keiner mehr hinsetzen. Eigentlich schade, denn der Platz ist schön“, sagt er und radelt weiter in Richtung Sächsische Schweiz.

Auch die Stadtverwaltung Pirna hat die Bank noch nicht entdeckt. Für sie ist das Thema neu. „Eine Mitarbeiterin des Grünflächenamtes wird sich die Situation vor Ort zeitnah ansehen“, erklärt Pirnas Stadtsprecher Thomas Gockel auf SZ-Anfrage. Er weist jedoch darauf hin – um gleich einzuschränken, dass nicht alle Bänke in diesem Bereich Eigentum der Stadt seien. „Aber wir werden sehen, was wir tun können“, verspricht er. Sitzplatzmangel herrscht unterdessen an diesem Ort nicht. Wenige Meter vor dem Steg gibt es einen schönen Rastplatz mit Bänken und Fahrradständern.

zur Startseite