Die verdammten letzten zehn Minuten Dynamo-Trainer Uwe Neuhaus mag den Gedanken an die Schlussphase eines Spiels nicht besonders. Verständlicherweise.

Ein Bild mit Wiederholungscharakter: Dynamo-Torwart Marvin Schwäbe verzweifelt, weil der 1. FC Kaiserslautern gerade zum 2:1 für die Roten Teufel getroffen hat – in der 88. Spielminute. In zwölf Spielen kassierten die Dresdner bislang Gegentore nach der 80. Minute. Bei acht Partien war das gleichbedeutend mit Punktverlusten. © Robert Michael

Es gibt so etwas wie einen roten Faden, der sich durch Dynamos Saison zieht – und er verheißt nichts Gutes. Immer wieder kassieren die Dresdner in der Schlussphase Gegentreffer, die zu schmerzhaften Punktverlusten führen – und eine deutlich bessere Platzierung in der Tabelle verhindern. Kein Wunder, dass Trainer Uwe Neuhaus immer wieder mal ein ungutes Gefühl beschleicht, wenn die letzten Spielminuten anbrechen. Zu Recht, wie jüngst das Spiel in Ingolstadt bewies, dass der FCI dank zweier Tore in der Nachspielzeit mit 4:2 für sich entschied.

Dabei hatte das Spieljahr durchaus vielversprechend begonnen, als Lucas Röser mit seinem Treffer in der 88. Minute die Auftaktpartie gegen den MSV Duisburg entschied. Allerdings gibt es auch da ein Problem: Seit diesem 30. Juli gelangen den Schwarz-Gelben lediglich vier weitere Tore jenseits der 80-Minuten-Marke, nur einer bedeutete dabei auch zusätzliche Punkte – Moussa Konés Siegtreffer zum 3:2 gegen Heidenheim.

Weitaus bedenklicher sieht es dagegen im eigenen Strafraum aus. Nach 27 Spieltagen weist die Tabelle 43 Gegentreffer aus, schon das sind deutlich zu viele. Allein 17 davon kassierte die Mannschaft ab der 80. Minute. Im ersten Zweitliga-Jahr unter Neuhaus waren es am Ende nur elf. Genauso viele Punkte gaben die Dresdner dadurch aus der Hand. Die verlorenen Zähler taten aber höchstens deshalb weh, weil dadurch ein möglicher Durchmarsch in die Bundesliga verspielt wurde. Doch das eigentliche Ziel, der Klassenerhalt, stand nie auf dem Spiel. Das ist diesmal anders.

Zwölf Punkte wurden bislang aus der Hand gegeben, Dynamo durchlebt auch deshalb ein Tal der Wellen. Den Erfolgserlebnissen folgen in steter Regelmäßigkeit herbe Rückschläge, und die Abstiegszone ist meist näher als die Tabellenspitze. So ist der Mannschaft die Leichtigkeit der ersten zwei Neuhaus-Jahre abhandengekommen. Zudem ist die Liga diesmal derart ausgeglichen, dass selbst der Tabellenfünfte momentan nur fünf Punkte Vorsprung vor dem Abstiegsrelegationsplatz hat.

Und deshalb versuchte Neuhaus die Pleite in Ingolstadt zunächst so zu erklären: „Das hat sicher auch etwas mit der Gesamtsituation zu tun.“ Wobei auch dem 58-Jährigen diese Begründung zu einfach ist. Schließlich hatte Dynamo die Partie in überzeugender Art und Weise von einem 0:2 auf 2:2 gedreht. „Da gibt es eigentlich keine Veranlassung, dermaßen viele Fehler zu machen“, merkte er an. Da auch der erste Rückstand aus „zwei krassen Fehlern“ entstand, sei die Niederlage am Ende aber verdient gewesen. Dabei habe sein Team nicht zum ersten Mal gezeigt, „dass wir jeden Gegner bearbeiten, bespielen und auch schlagen können. Aber wir stehen uns manchmal selbst im Weg.“

So viel Selbstkritik ist lobenswert, allerdings wird sie schon zum wiederholten Mal geäußert. Ob in Bochum, gegen Fürth, gegen Bielefeld, in Nürnberg, gegen Kaiserslautern, in Sandhausen oder eben in Ingolstadt – Dynamo kassiert immer wieder späte Gegentreffer. Dabei wurde das Problem schon früh erkannt. Am achten Spieltag, nach dem 3:3 in Darmstadt, bei dem die Dresdner ab der 90. Minute ebenfalls zwei Tore kassierten, erklärte der dreifache Torschütze Manuel Konrad: „Da kann man nicht immer von Pech reden. Wir müssen selbstkritisch sein und drüber sprechen, woran das liegt. Sonst wird es eng, dreifach zu punkten.“

Doch behoben ist das Problem nach wie vor nicht. In Ingolstadt versuchte das Neuhaus-Team auch unter Druck, den Ball hinten herauszuspielen. „Zum Schluss gab es viele Situationen, in denen wir den Ball schon hatten, ihn aber nicht richtig klären“, sagte Konrad, und gab eine Empfehlung, die er – fast wortgleich – schon nach dem Pokal-Aus Ende Oktober in Freiburg geäußert hatte. „Da muss man den Ball raushauen, egal wohin, auf die Tribüne oder übers Stadiondach.“

Das dürfte Neuhaus meinen, wenn er sagt. „Wir müssen wieder dahin kommen, im richtigen Moment die richtigen Entscheidungen zu treffen.“ Dass sie es können, haben seine Spieler schon oft gezeigt, nun wird es Zeit, es auch konstant abzurufen – damit der Trainer die Schlussminuten wieder genießen kann..

