Die verborgenen Brückenbauer am Blauen Wunder Betonschalen verstärken die maroden Loschwitzer Gewölbe. Doch von der Großaktion unter der Zufahrt bekommen die Kraftfahrer nichts mit.

Der erste Bogen unter der Loschwitzer Brückenrampe ist bereits mit Beton verstärkt. Derzeit wird die Zusatzschale am Nachbarbogen gebaut. Die Arbeiten sind dort schon weit fortgeschritten. © SZ/Peter Hilbert

Beim Blauen Wunder setzt die Stadt auf eine Salami-Taktik. Da das Geld für eine Großaktion an der 123 Jahre alten Brücke fehlt, wird sie Stück für Stück instand gesetzt, bis die Sanierung 2018 im großen Stil beginnen kann. An der Loschwitzer Brücken-Zufahrt kommt sie jetzt wieder einen kleinen Schritt voran. Seit August lässt die Stadt Hochwasserschäden an den sogenannten Kasematten beseitigen. Diese Arbeiten, von denen Kraftfahrer und Passanten auf der Brücke nichts mitbekommen, sind schon weit fortgeschritten.

Die Kasematten liegen hinter der Ankerkammer am Brückenende, wo die Kräfte der versteiften Hängebrücke aufgenommen werden. Die wie das Blaue Wunder 1893 fertiggestellten beiden Gewölbebögen überspannen den nicht tragfähigen Untergrund aus Auenlehm. Für den Durchfluss von Hochwasser sind sie nicht wichtig. Deshalb wurden die Öffnungen später mit Stirnmauern verschlossen. Die Räume werden als Lager von der Brückeninspektion und dem Sportverein Loschwitz genutzt. Die Jahrhundertflut 2002 hatte große Schäden an den unbewehrten Betongewölben hinterlassen. Also wurde direkt darüber 2006 eine neue Stahlbetonplatte auf der elbabwärts liegenden Fußwegseite gebaut. Die Flut 2013 setzte den Kasematten erneut zu, sodass sie verstärkt werden müssen. Immerhin rollen täglich etwa 28 000 Fahrzeuge übers Blaue Wunder.

Ein Gewölbe hat bereits eine 25 Zentimeter starke Stahlbetonschale erhalten. Unter dem zweiten Bogen wird ein derartiges Zusatztragwerk noch in diesem Monat fertiggestellt, kündigt Brücken-Abteilungsleiter Andreas Gruner vom Straßenbauamt an. Damit wird die Stabilität der stark belasteten Kasematten wieder für Jahrzehnte gesichert. Die Bauleute müssen allerdings noch Fußböden einbauen und die im August abgerissenen Ziegelmauern vor den Öffnungen neu errichten, nennt Gruner die nächsten Schritte. Für das Projekt investiert die Stadt knapp 400 000 Euro. Dafür bekommt sie Fluthilfemittel. Bis März sollen alle Arbeiten beendet werden.

Im nächsten Jahr soll dann noch das letzte Stück am elbaufwärts liegenden Brückenfußweg saniert werden. Die Holzbohlen wurden 2015 erneuert. Die Arbeiten waren wesentlich aufwendiger als geplant. Denn es mussten auch die verrosteten stählernen Längsträger unter dem Fußweg gewechselt werden. Von Mai bis Dezember nächsten Jahres werden auf 70 Metern Länge noch die Betonplatten in der Fußwegmitte durch Holzbohlen ersetzt und das Stahltragwerk wieder hergestellt. Dafür muss der Fußweg auf dieser Seite während der Bauzeit voll gesperrt werden.

