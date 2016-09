Die US-Waffenschmieden jubeln Die zivile Aufrüstung Amerikas nimmt nach den jüngsten Terroranschlägen rasant zu. Zudem haben viele Angst vor strikteren Waffengesetzen.

Für jeden etwas: Eine Minderheit der US-Bürger kann von Waffen gar nicht genug bekommen – obwohl sie bereits über mehr als 300 Millionen Pistolen und Gewehre verfügt. © reuters

Kein Industrieland hat mehr Waffen in Privatbesitz, dennoch rüsten die USA in hohem Tempo weiter auf. Die Nachfrage nach Pistolen und Gewehren nimmt schon seit Jahren stetig zu, zuletzt haben Wahlkampf und Terrorattacken sie noch weiter befeuert. Der Trend lässt sich klar an Statistiken des FBI oder den Bilanzen von Waffenschmieden wie Smith & Wesson und Sturm, Ruger & Co. ablesen. Deren Erlöse stiegen im letzten Quartal um satte 40 und 19 Prozent.

Es sei inzwischen ein bekanntes Schema, sagt Politik-Professor Robert Spitzer von der State University New York: „Ereignisse wie Wahlen oder Amokläufe lassen die Waffenverkäufe kurzfristig ansteigen“. Dabei hat die Aufrüstung bereits gigantische Dimensionen erreicht: Statistisch gesehen besitzt fast jeder US-Bürger – Kinder und Babys einbezogen – eine Handfeuerwaffe. Auf etwa 310 Millionen Pistolen und Gewehre bezifferte ein Kongressbericht den Bestand bereits 2012.

Im Wahlkampf sind Waffen eines der vielen Streitthemen von Donald Trump und Hillary Clinton. Trump hält nach Terroranschlägen wie in Orlando das Recht auf Selbstverteidigung hoch und umgarnt die Waffen-Lobby NRA. „Die Regierung ist nicht dafür zuständig zu diktieren, welche Waffen gute, ehrliche Menschen besitzen dürfen“, heißt es in seinem Wahlprogramm. Gegen Clinton, die striktere Waffengesetze anstrebt, wird scharf geschossen – zumindest verbal. Derweil machen auch die Waffen-Industrie und die National Rifle Association NRA Stimmung gegen Clinton. „Sie glaubt nicht an euer Recht, zur Selbstverteidigung eine Waffe zu Hause zu haben“, heißt es in einem Werbeclip der mächtigen Lobby-Organisation. Allerdings legt nur eine Minderheit Wert auf dieses Recht. Die Mehrheit der Bürger ist Umfragen zufolge für mehr Regulierung. Und: Laut Spitzer sind nur rund 30 Prozent der US-Haushalte bewaffnet, haben aber pro Besitzer etwa acht Waffen.

Während Trump und die NRA Millionen für ihre Kampagnen ausgeben, profitieren Smith & Wesson oder Ruger von der geschürten Furcht vor Terror und strengerer Regulierung. Beides befeuere den Absatz, sagt Experte Spitzer. Das Motto vieler Käufer laute: „Besorgt euch noch schnell Waffen, bevor die neuen Gesetze kommen“. Bei Ruger selbst heißt es etwas vorsichtiger, der jüngste Verkaufsanstieg sei „teilweise durch das derzeitige politische Klima“ angetrieben. (dpa)

