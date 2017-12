Die Unzufriedene ist erleichtert Laura Dahlmeier führt die Biathlon-Staffel zum Sieg, dabei wollte sie schon abreisen. Auch Michael Rösch steigert sich.

An der Stelle des WM-Erfolges vom Vorjahr jubeln Vanessa Hinz, Franziska Hildebrand, Maren Hammerschmidt und Laura Dahlmeier über den Staffelsieg beim Weltcup in Hochfilzen. © dpa/Kerstin Joensson

Laura Dahlmeier konnte endlich wieder lachen. Zusammen mit Vanessa Hinz, Franziska Hildebrand und Maren Hammerschmidt durfte die siebenmalige Weltmeisterin beim Biathlon-Weltcup in Hochfilzen doch noch ganz oben auf das Podest klettern und hat ihre Ambitionen auf Olympia-Gold unterstrichen. „Das gibt Selbstvertrauen für die nächsten Rennen“, sagte die 24-Jährige: „Der Sieg tut uns allen gut.“

Die Schlussläuferin brachte den sechsten Staffel-Sieg in Serie und den ersten Saison-Erfolg sicher vor Olympiasieger Ukraine und Frankreich nach Hause. Im Ziel wurde sie von ihren Teamkolleginnen begeistert umarmt. „Es war ein total schönes Gefühl, mit diesem Riesenvorsprung ins Ziel zu laufen. Ich bin unheimlich happy und dankbar, dass es so gut ausgegangen ist“, sagte Dahlmeier.

Zuvor war die Männer-Mannschaft mit Erik Lesser, Benedikt Doll, Arnd Peiffer und Schlussläufer Simon Schempp in einer Windlotterie mit 17 Nachladern und einem Rückstand von fast zwei Minuten starker Zweiter hinter den ohne die Bö-Brüder angetretenen Norwegern geworden. „Wir sind im Fahrplan und gut dabei“, sagte Bundestrainer Mark Kirchner, auch wenn Weltmeister Simon Schempp in den beiden Einzelrennen das Podest als Vierter knapp verpasst hatte.

Überraschend konnte das belgische Team, das in dieser Saison erstmals bei allen Staffelrennen antreten will, lange mithalten. Das lag vor allem an Startläufer Michael Rösch. Der Altenberger, im Sprint und Verfolger noch auf den Plätzen 27 und 32, hatte bei den schwierigen Bedingungen kaum Probleme am Schießstand, benötigte nur einen Nachlader und wechselte als Erster. Auch der auf Position zwei laufende Florent Claude zeigte eine starke Leistung. Der 26-Jährige, der 2011 sein Weltcup-Debüt gefeiert hatte, sich gegen die starke französische Konkurrenz aber nicht durchsetzen konnte, war im Frühjahr nach Belgien gewechselt. Letztlich wurde das Quartett noch auf Platz 16 durchgereicht.

Für Dahlmeier war das abschließende Rennen in Hochfilzen eine Art Therapie. Am Vortag noch hatte sie darüber nachgedacht, abzureisen. „Die Trainer haben mir gesagt, ich brauch‘ die Rennen“, sagte sie. Die Bayerin hatte sich nach Platz zehn in der Verfolgung die Tränen aus den Augen gewischt, so unzufrieden war sie mit ihrer Leistung. „Ich habe schon gesehen, dass ich nicht ganz da stehe, wo ich gerne stehen würde. Es war läuferisch sehr zäh gestern.“

Trotz ihres verspäteten Einstieges war sie mit hohen Erwartungen an den Ort ihres Wintermärchens gekommen, auch wenn sie öffentlich immer tiefgestapelt hatte. Fünfmal Gold, einmal Silber in sechs WM-Rennen – noch immer überstrahlt der Erfolg vom Februar alles. Dahlmeier war zu Saisonbeginn krank, ihre Vorbereitung deshalb beeinträchtigt. So kam am Freitag nur Platz 16 im Sprint heraus, am Samstag verbesserte sie sich in der Verfolgung immerhin um sechs Plätze. „Ich finde diesen Einstieg ganz normal und ordentlich“, sagte Bundestrainer Gerald Hönig. Dahlmeier anscheinend nicht. Obwohl die Konkurrenz schon so richtig im Wettkampfmodus ist, hatte die Gesamtweltcup-Siegerin wohl damit gerechnet, dass es trotz der krankheitsbedingten Auszeit von alleine läuft. „Die Laura muss ihre aktuelle Form erst mal akzeptieren. Das fällt ihr ein bisschen schwer“, sagte Hönig und stellte fest: „Sie ist erfolgsverwöhnt, sie hat eine hohe Erwartungshaltung an sich.“

Der Staffel-Wettkampf kam da gerade recht. Bundestrainer Hönig schonte im ersten Kräftemessen der Saison die zweimalige Östersund-Siegerin Denise Herrmann. „Das ist keine Entscheidung gegen sie“, betonte Hönig, doch er vertraute seinem erfolgreichen WM-Quartett. Die auf Position drei laufende Hammerschmidt glänzte, Dahlmeier lief überlegen zum Sieg. „Die Situation ist für sie nicht ganz einfach, sie weiß was sie von sich erwartet, was das Umfeld erwartet.“ In Hochfilzen wurden die vergangenen Erfolge zur großen Last.

Russland hat kein Stimmrecht mehr

Als Folge des Doping-Skandals ist Russland künftig nur noch provisorisches Mitglied im Biathlon-Weltverband IBU. Der russische Biathlon-Verband RBU hat damit bei Kongressen kein Stimmrecht mehr, darf aber weiter an allen IBU-Veranstaltungen teilnehmen. Die Strafmaßnahme ist zunächst bis zum Ende der Saison 2017/2018 befristet. Dies beschloss die IBU-Exekutive auf ihrer Sitzung am Rande des Weltcups in Hochfilzen, wie Präsident Anders Besseberg am Sonntag bei einer Pressekonferenz in Hochfilzen bekannt gab. (dpa/mit SZ)

