Die Unruhe nach dem Riss

Einen Wolf hinter Glas gibt es auf dem Truppenübungsplatz Oberlausitz. In freier Wildbahn sieht man das Raubtier selten. Dass es ihn gibt, beweisen aber nicht zuletzt die zahlreichen Wolfsrisse ringsum Niesky. Sie bereiten Tierhaltern Sorgen. © André Schulze

Frank Hoffmann mag seine Schafe. Und weil er sich um ihre Sicherheit sorgt, sperrt er sie in Hähnichen jede Nacht in einen Pferch ein. Das bereite ihm zwar viel mehr Arbeit und der Aufwand lohne sich bald nicht mehr, erzählt er. Doch seit Anfang Mai vergangenen Jahres Wölfe Jagd auf seine Tiere gemacht haben, will Frank Hoffmann kein weiteres Risiko eingehen. „Wenn noch mal etwas ist, dann war es das gewesen“, sagt er entschlossen. Zwei Muttertiere und sechs Lämmer hat er bei dem Vorfall 2016 an die Raubtiere verloren.

Immerhin ist der Freistaat für die toten Schafe aufgekommen, erzählt Frank Hoffmann. Auch wenn Rissgutachterin Katrin Lattermann vom Kreisforstamt im vergangenen Jahr noch Kritik am Schutz der Weide geäußert hat, ist der Schaden doch anerkannt worden. Mit Blick in Richtung Zukunft weiß Frank Hoffmann aber nicht, wie er das gut 1,5 Hektar große Gelände entsprechend der Vorschriften sichern soll. Und kleinere Koppeln sind für ihn auch keine Option. Seine Schafe sollen schließlich artgerecht gehalten werden.

Wie weiter nach einem Wolfsriss? Diese Frage stellen sich viele Tierhalter in Sachsen. 71 Übergriffe auf Nutztiere sind im vergangenen Jahr gemeldet worden. Der Wolf steht in 44 Fällen als Verursacher fest oder konnte zumindest nicht ausgeschlossen werden. Zwei weitere Fälle sind noch nicht aufgeklärt. Zu Tode kamen bei den bestätigten Übergriffen 219 Nutztiere, 15 werden vermisst und 19 sind verletzt worden. Ein Jahr zuvor sind mit 73 Fällen zwar mehr Übergriffe registriert worden, auch galt der Wolf in 56 Fällen als Verursacher, doch unterm Strich sind damals deutlich weniger Tiere getötet worden. 140 Nutztiere sterben 2015, elf werden vermisst, und 17 Tiere sind verletzt worden.

Das Kontaktbüro Wölfe in Sachsen ruft denn auch wenig überraschend zu mehr Herdenschutz auf. Denn Einzelfälle wie jener in der Königsbrücker Heide, bei der auf einen Schlag 70 Schafe umkamen, haben die Statistik 2016 geprägt. Als bestmöglicher Schutz gelten Elektrozäune. „Nach einer schmerzhaften Erfahrung überlegen es sich die Wölfe zweimal, ob sie sich da herantrauen“, sagt Vanessa Ludwig vom Kontaktbüro. Der Freistaat fördert den Bau von solchen Schutzmaßnahmen zu 80 Prozent. Im vergangenen Jahr sind 489 Anträge bewilligt und insgesamt 338 771,70 Euro ausgezahlt worden.

In Sachsen können sowohl hauptgewerbliche als auch private Züchter Förderung für den Bau von Elektrozäunen beantragen. Gerade Herdentiere sind auf den Schutz angewiesen, erklärt Vanessa Ludwig. Denn im Gegensatz zu Wildtieren hätten sie keinen ausgeprägten Fluchtmodus. So erkläre sich auch, warum den Wölfen in der Königsbrücker Heide 70 Tiere zum Opfer gefallen sind. Der Wolf wird töten, wenn sich ihm die Möglichkeit dazu bietet. Auch auf Vorrat, um anschließend zurückzukehren. Deswegen würden die Kadaver nach einem Wolfsriss auch beseitigt. Der Wolf soll sich nicht an die Schafe gewöhnen, erklärt Vanessa Ludwig.

Trotzdem dringt das Raubtier immer wieder in Ortschaften vor. Sein Nachbar in Hähnichen, erzählt Frank Hoffmann, hätte schon zwei Mal Kamerun-Schafe eingebüßt. Dass der Wolf im Ort nach Beute sucht, das hat Frank Hoffmann anfangs nicht für möglich gehalten und war sichtlich überrascht. Er sorgt sich seither um seine Schafe, nicht aber um sich selbst. „So ängstlich bin ich nicht“, sagt er. Den Wolf wüsste er schon zu vertreiben. Doch so gelassen wie der Senior aus Hähnichen sieht das Thema nicht jeder.

In Teicha soll nun erstmals ein verhaltensauffälliger Wolf getötet werden. Die Entscheidung hat zu einem großen Protest bei Naturschützern und Wolfsbefürwortern geführt. Im Internet unterschrieben schon Tausende dafür, dass er weiterleben darf. In Teicha jedoch, wo die Leute nicht ohne Sorgen vor die Tür gehen, heißt mancher die Entscheidung gut.

Das mulmige Gefühl, das ein Wolf auf dem Grundstück sein könnte, kennt auch Kathleen Melzer in Trebus. Im April 2015 hat er vier Schafe der jungen Familie gerissen. Heute schaue sie genauer nach Spuren im Schnee und sperre die Tiere zu deren Sicherheit immer ein. Sogar drei neue Schafe hat sich die Familie angeschafft. Sie hofft nun auf eine gute Nachbarschaft mit dem Raubtier. Bei einem erneuten Wolfsriss würden sie die Zucht aber sicherlich aufgeben, so Kathleen Melzer. „Das war einfach kein schönes Erlebnis für die Kinder und uns“, sagt sie. Ein Wolfsgegner ist die Familie trotz der getöteten Schafe nicht geworden. „Wir haben nichts gegen den Wolf“, sagt Kathleen Melzer. Nur ihr Grundstück solle er doch bitte meiden.

