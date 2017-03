Die ungewöhnliche Belohnung Klinikum-Mitarbeiter erhalten einen zusätzlichen Urlaubstag, wenn sie 2016 kaum krank waren. Das spaltet die Gemüter.

Das Städtische Klinikum in Görlitz. Hier sollen nicht nur die Patienten wieder gesund werden, sondern die Mitarbeiter möglichst gesund bleiben. © Pawel Sosnowski/80studio.net

Görlitz. Das Städtische Klinikum belohnt in diesem Jahr seine Mitarbeiter. Jedenfalls jeden vierten. Wer 2016 maximal zwei Ausfalltage hatte, soll dafür einen zusätzlichen Urlaubstag bekommen. Insgesamt erhalten 310 Mitarbeiter diese Anerkennung – darunter 65 Ärzte, 130 Kranken- und Gesundheitspfleger und 40 weitere Mitarbeiter. In einem Informationsschreiben an die Belegschaft heißt es: „Die Krankenhausdirektion würdigt die Mitarbeiter, die durch ihr besonderes Verhalten und ihre Loyalität im abgelaufenen Geschäftsjahr das Unternehmen besonders gestützt haben.“ Die Idee dazu kam aus der Belegschaft – vom Arbeitskreis Gesundheitsförderung. Geschäftsführung und Betriebsrat stimmten zu.

Doch obwohl es von den Kollegen kommt, ist nicht jeder über diese besondere Anerkennung erfreut. Eine junge Krankenschwester, die zwei Kinder hat, sagt: „Wenigstens die Kind-krank-Tage hätten sie herausnehmen können. Welches Kind ist schon das ganze Jahr über gesund? Bei zwei Kindern ist die Wahrscheinlichkeit noch geringer. Trotzdem habe ich auf Arbeit mein Bestes gegeben.“

Andere, die auch nicht in den Genuss des Urlaubstages kommen, sehen es entspannter. „Ich freue mich eigentlich, dass die Kollegen das bekommen“, sagt eine Mitarbeiterin, die ebenfalls Mutter von zwei Kindern ist. „Warum nicht denjenigen etwas Gutes tun, die gut sind und die die ganze Arbeit gemacht haben. Mir wird deswegen ja nichts weggenommen, ich habe ganz normal meinen Urlaub.“ Wenn sich die Ärzte und Schwestern, die auf diese Art belohnt werden, deswegen nun schämen müssten, fände sie das schade.

Von der Geschäftsführung kommen ähnliche Worte: „Es ist eine zusätzliche Anerkennung. Den anderen Kollegen wird keine fehlende Loyalität unterstellt“, sagt Pressesprecherin Katja Pietsch. „Niemand soll sich krank auf Arbeit schleppen – das widerspricht dem Unternehmensziel, die Gesundheit der Mitarbeiter zu fördern.“

Ein wenig widersprüchlich klingt das aber schon, meint Claudia Szymula, Pressesprecherin der Barmer-Krankenkasse. Zwar findet sie erfreulich, dass sich immer mehr Unternehmen Gedanken über die Gesundheitsförderung ihrer Mitarbeiter machen und das Görlitzer Klinikum dafür sogar eine hausinterne Arbeitsgruppe hat. „Es zeigt, dass die Unternehmen sensibilisiert sind und etwas gegen einen zu hohen Krankenstand unternehmen wollen. Das ist ein richtiger Ansatz, allerdings gibt es verschiedene Maßnahmen der Umsetzung.“ Denn der, der hier gewählt wurde, berge zwei Gefahren: dass die Kollegen, die nicht in den Genuss kommen, unzufrieden sind. Und dass diejenigen, die sich krank fühlen, sich künftig womöglich trotzdem auf Arbeit schleppen. „Wir beraten deshalb, wenn es um betriebliche Gesundheitsförderung geht, in andere Richtungen“, sagt Claudia Szymula.

So sollten Unternehmen zunächst genau analysieren, ob und warum ein hoher Krankenstand herrscht und diesen dann mit zielgerichteten Hilfen bekämpfen. „Führt beispielsweise das ständige Arbeiten am Computer verstärkt zu Rückenproblemen, können Bewegungspausen oder Massageangebote in der Mittagspause helfen“, sagt Claudia Szymula.

Solche Angebote gibt es im Klinikum bereits. So konnten Mitarbeiter unter anderem an einem Lauftest teilnehmen, ein Handkraftraining absolvieren oder zu vergünstigten Konditionen an Rückenschule oder Ergotherapie teilnehmen. „Gerade weil wir wissen, dass im Krankenhaus zu arbeiten eine anstrengende Tätigkeit ist“, so Katja Pietsch.

Wie das die Ärzte- und Schwesternkollegen im St. Carolus-Krankenhaus handhaben, ist nicht bekannt. Die Klinikleitung wollte sich zu dem Thema nicht äußern. Die Stadt als größter Gesellschafter des Klinikums wusste vom zusätzlichen Urlaub im Klinikum bislang nichts. Jedoch kommt aus dem Rathaus dazu auf SZ-Anfrage die Aussage: „Diese Entscheidung obliegt der Klinikum-Geschäftsführung im Rahmen ihrer operativen Tätigkeit.“ Auch der Betriebsrat des Klinikums bewertet die Sache als interne Angelegenheit.

