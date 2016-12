Die unendliche Weihnachtsgeschichte In Kamenz inszenierten sie „Kinder spielen Klassik“. Daheim im Erzgebirge spielen Schuchart & Führich Theater im Kuhstall.

Reinhard Schuchart und Silke Führich (re.) verleihen der klassischen Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens das besondere Etwas. Zu zweit spielen sie sieben Rollen. © PR

Ein Wochenende im Erzgebirge? Das wäre der Traum vom Advent. So dachten wir. Und wurden nicht enttäuscht. Im kleinen Reichenau bei Frauenstein fanden Familie und Freunde kürzlich das Paradies. Es bestand aus einem traumhaften alten Vierseithof drei urgemütlichen Gästezimmerchen. Einem Gastgeberpaar, das seinesgleichen sucht. Aus erzgebirgischen Düften und Leckereien. Und Theater vom Feinsten. Wenn auch im Kuhstall gespielt. Doch passt nicht gerade ein Stall bestens zur Weihnacht? Kostümbildnerin Silke Führich und Theaterwissenschaftler und Regisseur Reinhardt Schuchart laden seit Jahren in ihr kleines Kastanienhof Theater im Osterzgebirge ein. Und damit in ihr privates Haus. Hoch auf dem Hügel, wo Fuchs und Hase sich Gute Nacht sagen, wo der Raureif am Morgen glitzernd über Stoppelgras liegt – da haben sich die beiden ein Refugium geschaffen, das ein bisschen neidisch macht. Sie teilten es in diesem Advent wieder 14 Mal mit der Allgemeinheit. Und wir waren dabei. Wie schon viele andere aus der Kamenzer Region.

Denn die beiden haben einen Draht zur Lessingstadt. Sie inszenierten hier in den vergangenen Jahren sechs Klassikerdramen – besetzt mit schauspielernden Kindern und Jugendlichen der Stadt. Das hat geprägt, das brachte manche Freundschaft hervor. „Wir waren immer gern in Kamenz und vermissen es ein bisschen“, gesteht Silke Führich. Das Flair im Stadttheater stimmte, mit dem Team gab es eine gute Zusammenarbeit. Auch in anderen Städten war das Paar dieser Art zu Gange. Doch das eigene kleine Theater im Osterzgebirge erforderte immer mehr Kraft. Man hatte viele neue Ideen. Und die Arbeit in Kamenz nahm einfach sehr viel Zeit in Anspruch. Im Sommer spielen die beiden Theaterverrückten nämlich mittlerweile gemeinsam mit den Dorfbewohnern. Die Vorstellungen im urigen Dreiseithof sind stets ausverkauft. Auf dem Dachboden begeisterten sie das Publikum 2016 mit der Inszenierung der selbst geschrieben Komödie „Edelsteine“. Die Stückrollen sind dabei meistens dreifach besetzt, da alle Mitspieler einer geregelten Arbeit nachgehen. 2017 wird es unter dem Dach ganz klassisch. Schillers „Maria Stuart“ steht auf dem Spielplan. Die Proben dazu haben begonnen. Im Anschluss widmet man sich der Freilichtinszenierung des „Struwwelpeter“. Ganz nebenbei stehen Silke Führich und Reinhard Schuchart bis zum 28. Dezember übrigens noch selber auf den Brettern ihres Kuhstalltheaters. In Dickens „Weihnachtsgeschichte“ brillieren sie seit Jahren immer wieder aufs Neue. „Wir wollten es einmal absetzen, das ging nicht“, so Reinhardt Schuchart. Die Atmosphäre ist atemberaubend, die Ausstattung ausgeklügelt. Ein Tipp für alle, die das Besondere mögen.

zur Startseite