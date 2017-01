Die Umzugshelfer verhauen Im Austeilen ist ein Meißner Pärchen spitze, einstecken kann es nicht. Vor dem Gericht will es sich drücken. Vergeblich.

Hierhin in das Wohngebiet Nikopoler Straße in Zeithain bei Riesa ist ein Meißner Pärchen gezogen. Freunde halfen beim Umzug. Als „Dank“ wurden sie verprügelt. © Sebastian Schultz

Schön, wenn man Freunde hat. Dachte sich wohl auch ein Meißner Pärchen, das nach Zeithain umzog. In ein Wohngebiet, in dem eine Wohnung zu bekommen einst einem Lottogewinn glich. In ein Wohngebiet, das heute das ist, was man einen „sozialen Brennpunkt“ nennt.

Die 26-Jährige und ihr 33 Jahre alter Mann baten Freunde, ihnen beim Umzug zu helfen. Die kamen auch, packten kräftig mit an. Sicher, nicht auf alle Freunde, die als Zeugen geladen sind, muss man besonders stolz sein. Einer zum Beispiel saß schon fast 18 Jahre im Knast. Der Kinderschänder wurde erst im August 2016 vom Amtsgericht Meißen zu einer unbedingten Haftstrafe verurteilt. Nur der unendlichen Milde des Berufungsgerichtes ist es zu danken, dass er noch immer frei herumläuft. Doch den Dank, den die Umzugshelfer von dem schlagkräftigen Pärchen erhielten, haben sie alle nicht verdient. Denn am Ende des Tages wurden sie verprügelt. Wie so oft spielte Alkohol eine Rolle.

Und so landete das Pärchen dort, wo es schon oft war: vor Gericht. Wegen Körperverletzung und anderer Straftaten waren die beiden angeklagt. Doch Richterin, Staatsanwältin, die beiden Verteidiger und sieben Zeugen warteten am Dienstag vergeblich. Schon im Vorfeld hatte das Pärchen bei seinen Anwälten angekündigt, dass sie nicht zum Prozess kommen könnten. Sie hätten kein Geld für die Fahrkarte.

Merkwürdig: Zehn Tage reichte das Geld noch für eine Fahrt nach Dresden. Am dortigen Landgericht läuft gegen die beiden nämlich auch ein Strafverfahren wegen schweren Raubes und gefährlicher Körperverletzung. Beiden wird vorgeworfen, am 27. Mai 2016 abends in eine Wohnung in der Meißner Bergstraße zweimal eingebrochen zu haben. Der Wohnungsinhaber bekam einen Faustschlag gegen den Kopf, beim zweiten Mal soll die Frau ihm einen Bleikristall-Aschenbecher an den Kopf geworfen haben. Die Frau war es auch, die dem Mieter drohte, dass er tot sei, wenn er eine Anzeige erstatte. Als „Grund“ für die Überfälle gab sie an, der Mieter habe im Internet über sie verbreitet, dass sie fremdgehe. Das habe man „klären“ wollen. Doch auch der Prozess in Dresden platzte. Der Geschädigte, der als Zeuge geladen war, ist unauffindbar. So wurde das Verfahren ausgesetzt, bis der Zeuge gefunden ist.

Später verhandelt wird auch in Meißen. Die Richterin setzte einen neuen Termin an und sorgte dafür, dass die Angeklagten dann auch da sind. Denen droht bald ein erneuter „Umzug“. Die Helfer zu verprügeln, wäre dann aber noch törichter als diesmal. Denn die sind bewaffnet und werden sie in einem grünen Auto mit abgedunkelten Scheiben in ihre neue „Wohnung“ bringen. Einen Schlüssel bekommen die beiden auch nicht. Allein für die in Dresden angeklagten Taten drohen mindestens fünf Jahre Haft. Umzugshelfer braucht dann zumindest der Mann sowieso nicht. Das Gefängnis ist nur einen Steinwurf von seiner jetzigen Wohnung entfernt. (SZ/jm)

