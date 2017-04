Die umstrittene Sackgasse Wie ist es zur Schließung des Berliner Bahnübergangs gekommen? So sieht es die Stadt.

zurück Bild 1 von 2 weiter 24. September 2008: Unerwartete Schwierigkeiten gab´s an der Baustelle des ehemaligen Berliner Bahnübergangs: Ein außerordentlich schweres Rohr mit Betonummantelung musste herausgezogen werden. Hier half Abrissunternehmer Wolfgang Bothur mit seiner Militärtechnik – zwei Bergepanzer aus russischer Produktion wuchteten das Rohr schließlich gemeinsam aus dem Untergrund. © Brühl/Archiv 24. September 2008: Unerwartete Schwierigkeiten gab´s an der Baustelle des ehemaligen Berliner Bahnübergangs: Ein außerordentlich schweres Rohr mit Betonummantelung musste herausgezogen werden. Hier half Abrissunternehmer Wolfgang Bothur mit seiner Militärtechnik – zwei Bergepanzer aus russischer Produktion wuchteten das Rohr schließlich gemeinsam aus dem Untergrund.

2007: Der Stau vor dem geschlossenen Berliner Bahnübergang reicht bis über den offenen Cottbuser Bahnübergang hinaus, hoch zur „Krone“.

Es ist bis heute die wohl umstrittenste Sackgasse in der Stadt. Aber keine, die unangekündigt kam. Aus Sicht der Stadtverwaltung ist sie das Ergebnis eines jahrzehntelangen Planungs- und Entscheidungsprozesses, in den nicht nur die Anwohner, der Stadtrat und die Verwaltung einbezogen waren, sondern auch Landratsamt, Ministerien und die Deutsche Bahn AG. Schon in den 1970er Jahren wurde der Bereich des Bahnüberganges Berliner Straße in Bezug auf die Kreuzung von Eisenbahn und Straße untersucht.

Dabei stellte man fest, dass die Beseitigung des schienengleichen Überganges für die Funktionsfähigkeit des Straßenhauptnetzes erforderlich sei. Problematisch waren bereits damals die Schrankenschließzeiten und die damit verbundenen langen Fahrzeugschlangen, die sich auf der Ernst-Thälmann-Straße (heute Berliner Straße) und der Straße der Befreiung (heute Wildenhainer Straße) und den jeweiligen Zufahrtsstraßen bildeten.

Als Reaktion darauf schrieb man eine Hochstraße als Überquerung der Bahntrasse der Strecke Dresden – Berlin fest. Ein entsprechendes Bauvorbehaltsgebiet wurde mit Beschluss des Rates des Bezirkes Dresden vom 25. April 1988 ausgewiesen. Wäre dieses Vorhaben damals realisiert worden, so hätte man zahlreiche Privathäuser abreisen müssen – aus städtebaulicher Sicht eine höchst unglückliche Planung. Nach 1990 verfolgte man diese Überlegungen nicht weiter.

Klagen über das Chaos

Auf Antrag der Stadt Großenhain hob das Regierungspräsidium Dresden am 23. Februar 1995 den Beschluss dann auf. Die Verkehrssituation auf der Ortsdurchfahrt der B 98 (alt) stellte sich im bebauten Innenstadtbereich aufgrund des zunehmenden Verkehrsaufkommens immer kritischer dar. Erhebliche Behinderungen des Verkehrsflusses, lange Wartezeiten, Erschütterungen, Lärm und Abgase sorgten für Unmut, Verärgerung und wachsenden Widerstand. Anwohner beklagten „das Chaos“ und forderten die Stadt Großenhain auf, Lösungen zu finden. Man sah vor allem eine Gefahr für die Sicherheit der Kinder und Jugendlichen, die wochentags entlang der Bundesstraße liefen, um die Kindertagesstätten und die Schulen Am Schacht oder in der Innenstadt zu erreichen.

Die Stadtverwaltung wandte sich deshalb immer wieder schriftlich an Vertreter aus der Politik bzw. ans Regierungspräsidium Dresden, um auf die unhaltbare Situation hinzuweisen und Unterstützung zu bitten. Ein wesentlicher Grund für die Probleme waren die Schrankenschließzeiten. Diese führten zu massiven Staus an beiden Bahnübergängen sowie zu Lärm- und Staubbelastungen.

Die ersten Erhebungen der Schrankenschließzeiten wurden 1991/ 1992 vorgenommen. Die Reichsbahndirektion Dresden teilte mit Schreiben vom 17. Februar 1992 mit, dass am Berliner Bahnübergang täglich sechs Stunden und 15 Minuten und am Cottbuser Bahnübergang täglich drei Stunden und 36 Minuten kein Fahrzeug den Bahnübergang überqueren konnte. In einer Beratung mit dem Landratsamt im Jahr 1991 wurde ein Szenarium erstellt, das katastrophale Folgen für den Verkehrsfluss durch Ausweitung der Schrankenschließzeiten erwarten ließ. Die Prognosen gingen davon aus, dass am Berliner Bahnübergang bis zu 15 Stunden am Tag die Schranken zu blieben.

Zusätzlich zu diesem Problem entwickelten sich die Folgen des Rückstaus. Da beide Bahnübergänge nur selten gleichzeitig geschlossen waren, kam es immer häufiger vor, dass Auto- und Lkw-Fahrer zweimal hintereinander anstanden. Dadurch addierten sich die Wartezeiten und der Rückstau wurde immer größer. Beengte Straßenverhältnisse, z. B. an der Waldaer Straße, führten zu immer stärkeren Beeinträchtigungen des Verkehrsflusses.

Anfang der 1990er Jahre kündigte die Bahn schon den Ausbau der Bahnstrecke Dresden – Berlin auf eine Geschwindigkeit von 200 Kilometern pro Stunde an. Dies verlangte jedoch zwingend die Schaffung einer niveaufreien Querung von Bahntrasse und Bundesstraße 98. Vor diesem Hintergrund erstellte die Stadt Großenhain in den frühen 90er Jahren einen ersten Flächennutzungsplanentwurf.

Diese Unterlagen, die vom Stadtrat bestätigt wurden, wiesen schon in Grundzügen die Ortsumgehung als nördliche Variante zur Entlastung der Innenstadt aus. In den anschließenden Verfahren hielt man an dieser Zielsetzung fest. Einzig die Trassenführung wurde in den folgenden Jahren angepasst. Der noch heute gültige Flächennutzungsplan aus dem Jahr 2006 spiegelt dies im Wesentlichen wider.

Nach Diskussionen und Abwägungen, mehrfachen Informationen der Bürger und Beteiligung der Betroffenen entschieden sich der Stadtrat und die Verwaltung am 30. Juli 2003 für eine Eisenbahnüberführung über einen Geh-/Radweg an der Stelle Berliner-/Wildenhainer Straße. Autos sollten über die neue Ortsumgehung fahren. Diese Entscheidung trug dazu bei, den Bau der Ortsumgehung voranzutreiben und eine Finanzierungsmodalität zu finden. So beteiligten sich die Bahn, der Bund und der Straßenbaulastträger zu je einem Drittel an der Ortsumgehung, die im ersten Bauabschnitt 2008 für den Verkehr freigegeben wurde.

Davon profitieren vor allem die Großenhainer und insbesondere die Anlieger der ehemaligen B 98. Durch die neuen Fahrbeziehungen setzte eine Verkehrsberuhigung im betroffenen innerstädtischen Bereich ein. Hohes Verkehrsaufkommen sowie Rückstaus gehören der Vergangenheit an. Fahrzeuge nutzen ab da zur Bahnquerung die Ortsumgehung B 98 sowie die vorhandene Querung im Bereich der Großraschützer Straße.

Aufgeschrieben von Diana Schulze, sie ist Pressereferentin der Stadtverwaltung Großenhain.

