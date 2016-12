„Die Umfahrung wäre erst in über elf Jahren fertig“ Der Grünen-Abgeordnete Stephan Kühn lehnt weiter den Bau von Ortsumgehungen an der B 98 ab – kommt aber gern nach Glaubitz.

Herr Kühn, hat Sie die heftige Reaktion aus Glaubitz überrascht?

Nein, Verkehrsthemen werden lokal immer kontrovers diskutiert. Ich kann natürlich nachvollziehen, dass die Menschen in Glaubitz ohne Lärm und mit weniger Abgasen leben wollen. Nur wie wird erst die Reaktion ausfallen, wenn die Betroffenen merken, dass die versprochene Ortsumfahrung auf absehbare Zeit nicht kommen wird? Deshalb plädiere ich dafür, sich über Alternativen Gedanken zu machen, die zeitnah umsetzbar sind.

Der Bürgermeister wirft Ihnen vor, nur anhand von Zahlen aus der Verkehrsprognose ein Urteil zu fällen. Kennen Sie die Situation aus Glaubitz aus eigener Erfahrung?

Der Vorwurf ist schlicht falsch, ich entscheide nicht allein nach Prognosen. Dass die Verkehrssituation in Glaubitz schwierig ist, ist mit bekannt, ich bin mehrfach mit dem Auto auf der B 98 gefahren. Aber niemand kann ernsthaft leugnen, dass durch die demografische Entwicklung der Verkehr nicht zunehmen, sondern abnehmen wird. Dazu trägt auch der Beschluss des Deutschen Bundestags von Donnerstagabend bei. Zahlreiche betroffene Anwohner haben mir von Lkw-Ausweichverkehr berichtet. Ab 2018 gilt die Lkw-Maut auf allen Bundesstraßen. Dann lohnt es sich nicht mehr für den überregionalen Verkehr, auf die Bundesstraßen auszuweichen, um die Maut zu umgehen.

Sie haben nun von verschiedenen Leuten Einladungen zum Kaffee nach Glaubitz bekommen. Werden Sie diese annehmen?

Das habe ich vor. Mein Wahlkreisbüro hat bereits mit der Terminplanung begonnen.

Der Glaubitzer Bürgermeister hätte gern einen Vorschlag, was Sie an der bestehenden Strecke der B 98 durch Glaubitz umbauen würden, um diese sicherer zu machen. Haben Sie eine konkrete Idee, die im Ort auch tatsächlich passt?

Ich bin kein Verkehrsplaner, aber ich hätte dafür einen Vorschlag. In Lauter zwischen Aue und Schwarzenberg an der B 101 wurde den Betroffenen auch jahrelang eine Ortsumfahrung versprochen – passiert ist nichts. Ich war dann mit dem Bürgermeister sowie einem Verkehrsplaner vor Ort. Wir haben Verbesserungen an der Straße erarbeitet und diese mit den Bürgern auf einer öffentlichen Versammlung diskutiert. Erste Maßnahmen wurden mittlerweile umgesetzt. Diesen Weg halte ich für die B 98 auch geboten, um schnelle und wirksame Verbesserungen zu erreichen.

Der Bundestag hat am Freitag die Ausbaugesetze und Bedarfspläne zum neuen Bundesverkehrswegeplan verabschiedet. Wann denken Sie, wird in Glaubitz eine Ortsumfahrung gebaut?

In den offiziellen Unterlagen der Bundesregierung zum Straßenbauprojekt B 98 steht, dass die ausstehenden Planungen noch 114 Monate (!) brauchen, zuzüglich 24 Monate Bauzeit. Selbst wenn morgen mit der Planung begonnen würde, wäre die Ortsumfahrung also erst in über elf Jahren fertig. Wem soll denn damit geholfen sein? Aus dem alten Bundesverkehrswegeplan von 2003 sind erst zwei Drittel der Straßenprojekte in Sachsen realisiert. Es fehlen Planungsstellen in den Ämtern. Ich finde, Politik muss sich ehrlich machen und die Bürger nicht auf den Sankt-Nimmerleins-Tag vertrösten.

