Die Überstunden-Macher Deutsche Trainer leben in unsicheren Verhältnissen. Im Ausland warten bessere Verträge und griffige Konzepte.

zurück Bild 1 von 2 weiter Frank Embacher blickt in eine ungewisse Zukunft. Der Erfolgstrainer stellte dem Schwimmverband ein Ultimatum um Klarheit über seine Zukunft zu bekommen. © dpa Frank Embacher blickt in eine ungewisse Zukunft. Der Erfolgstrainer stellte dem Schwimmverband ein Ultimatum um Klarheit über seine Zukunft zu bekommen.

Unter fremder Flagge: Jan van Eijden zeigt seinem Athleten Callum Skinner den Weg zum Teamsprint-Olympiagold in Rio. Die Briten freut es.

Wenn die Lage nicht so traurig, so ernüchternd wäre – er könnte lauthals lachen. Eines der Schlagwörter der Spitzensportreform ist für Frank Embacher schon lange ein Unwort. „Traineroffensive?! Was ist das?“, sagt er fragend – und redet sich dann ganz schnell in Rage. „Das Wort geht mir auf den Keks. Immer wieder wird davon gesprochen, nur umgesetzt wird so gut wie nichts“, meint der Schwimmtrainer, der Paul Biedermann in Halle/Saale zum Weltmeister gemacht hat.

Biedermann hat die Karriere beendet, die Probleme seines Trainers bleiben. „Wie es weitergeht? Das wüsste ich gern“, sagt Embacher, und der gebürtige Leipziger wird prinzipiell: „Mit einer Milliarde Euro könnten wir Sportler und Trainer vernünftig bezahlen, das Geld gibt es in Deutschland.“ Eines ist für ihn offensichtlich: „Andere Länder wissen, wie es weitergeht, und wir können uns nicht leisten, dass die wenigen guten Trainer ins Ausland gehen.“

Da ist er wieder, dieser Blick über den Tellerrand. Und wieder führt der fast unweigerlich nach Großbritannien, wo sich das derzeit mutmaßlich erfolgreichste Spitzensportsystem entwickelt hat: mit einer klaren Medaillenfokussierung, effizienten Strukturen und nicht zuletzt starken Trainern – auch aus dem Ausland.

So macht ein Deutscher die traditionell guten britischen Bahnsprinter noch besser. Jan van Eijden hat seit 2008 Anteil an zehn Olympiasiegen. Der Pfälzer beherrschte das Sprintrad, er war zweimal Weltmeister, in Sydney Olympiavierter und -fünfter, trainierte im Chemnitzer XXL-Team mit der Weltklasse. Doch ein Trainerposten wurde ihm in Deutschland nur vage in Aussicht gestellt. Für die Briten durfte er 2006 sofort mit den Spitzenfahrern arbeiten.

Seit den Peking-Spielen 2008 ist van Eijden unbefristet angestellt. Er fühlt sich abgesichert, weiß aber auch, dass es kein Rentenvertrag ist. Bei Erfolglosigkeit gelten auf der Insel gleiche Reflexe wie überall in einer Branche, in der nur Erfolg zählt. Größter Unterschied zur Heimat: Die britische Radspitze ist zentralisiert, die deutsche nicht. „Wir arbeiten viel in Gruppen zusammen“, sagt er. „Das ist effektiv.“

Allein für den Radsprint der Männer und Frauen sind das zwei Trainer – van Eijdens Kollege kommt aus Neuseeland – plus ein Krafttrainer, ein Wissenschaftler und zwei Techniker. Sie tauschen sich nicht nur aus, sie suchen gemeinsam nach neuen Wegen und wagen extreme, provokative Denkansätze, um „zu sehen, was möglich ist. Diese Teamarbeit mit Sportlern und allen Betreuern ist der Schlüssel zum Erfolg“. Die britische Sportwissenschaft residiert auch in Manchester.

Van Eijden feiert Triumphe unter fremder Flagge, doch er fühlt auch als Deutscher und will über die Arbeit seiner Kollegen nicht richten. Aber er räumt mit der Meinung auf, dass das Königreich so viel Geld springen lässt, dass Erfolge programmiert sind. „Das stimmt so pauschal nicht“, sagt der 40-Jährige und verweist auf Finanzquellen der Deutschen: „Da gibt es Geld vom Bund und Land, in Kommunen. Das kennen Briten so nicht. Und sie haben auch kein Netz an Sportarbeitern bis zur Basis. Wenn das stärker zentralisiert wäre, wird Geld frei für Trainer und Wissenschaftler.“ Die deutsche Chance ist also: Gelder besser bündeln, Verwaltungsaufwand abbauen.

Nachteil bei den Briten: An der Basis, für die Jugend, gibt es kein Betreuer-Netz wie in Deutschland. Und von Fördergruppen bei Bundeswehr, Zoll und Polizei – dazu noch beruflicher Absicherung – können sie nur träumen. Dafür wird bei ihnen im Schulunterricht auch Radsport gepflegt.

Deutsche Rufe nach mehr Geld, mehr Prämien kann van Eijden nicht nachvollziehen. Umgerechnet gut 33 000 Euro ist den Briten Olympiagold wert, in der Regel als Förderung in Monatsraten über ein Jahr. „Nur wegen Geld ernsthaft Sport zu treiben, ist keine wirkliche Motivation“, gibt van Eijden zu bedenken. „Es wird keiner zum Leistungssport gezwungen. Aber wer hat schon die Chance, sein Hobby zum Beruf zu machen, den man für gewisse Zeit sogar vergolden kann. Der Anreiz ist nicht die Prämie. Der Anreiz ist, gewinnen zu können. Der Rest kommt danach.“

In Deutschland ist das Trainerbild indes extrem vielschichtig, und das soll sich mit der Reform nun endlich ändern. Nur das Wie ist weiter unklar. „Um die Rahmenbedingungen für die Athleten optimal zu gestalten, ist die Situation der Trainer besonders in den Blick zu nehmen und deutlich zu verbessern“, steht da formuliert. Es ist nicht viel mehr als eine Absichtserklärung. Konkret heißt das: Es fehlt weiter an einem Tätigkeitsprofil, an sozialer Absicherung, gerechter Bezahlung und geregelter Arbeitszeit, Perspektive. Kurzum, ein Berufsbild Trainer existiert nicht, was sich nicht zuletzt auch in mangelnder gesellschaftlicher Akzeptanz widerspiegelt.

Studien belegen das. So beklagt die Uni Tübingen 2008, dass „das Trainergeschäft teilweise nur semiprofessionell betrieben wird. So arbeiten nicht wenige Spitzentrainer nur nebenberuflich mit ihren Athleten und werden von Vereinen und Verbänden in puncto Bezahlung, Anstellung, Qualifizierung und Unterstützung auch so behandelt“. Eine Studie der Sporthochschule Köln spricht von 40 Prozent deutscher Trainer, die mehrere Posten gleichzeitig haben.

Donnerstagmittag ins Wochenende

Diese Praxis kennt Jens Kruppa. Der ehemalige Brustschwimmer trainierte zwei Jahre am Landesstützpunkt in Dresden Talente ab der zehnten Klasse. Da keine öffentlichen Gelder zur Verfügung standen, sprang der Förderverein ein, in dem vor allem die Eltern Mitglied sind. „Ich verdiente im Schnitt 800 Euro im Monat. In der Woche kam ich durch Trainingslager und Wettkämpfe auf rund 50 Arbeitsstunden“, rechnet er vor. „Davon kann man nicht leben.“ 2013 machte sich Kruppa dann als Vertreter für einen Schwimmbekleidungshersteller selbstständig und lebt mit Frau und einjährigem Sohn nun in Böblingen. „Ich würde gerne wieder als Trainer arbeiten, es hat Spaß gemacht, Kinder und Jugendliche anzuleiten. Aber die Rahmenbedingungen müssen passen“, erklärt der 40-Jährige, der 2004 die bisher letzte sächsische Olympia-Schwimmmedaille gewann.

Damit meint er vor allem das Finanzielle. Der sächsische Verband bot Kruppa, der einen Abschluss in Sport- und Eventmarketing sowie einen Trainer-B-Schein besitzt, eine Stelle an – für 1 500 Euro im Monat. Im Vertrag waren 40 Wochenstunden festgeschrieben. „Da müsste ich Donnerstagmittag nach Hause gehen“, sagt er. Überstunden wurden nicht vergütet.

Für Embacher, seit mehr als 30 Jahren im Leistungssport unterwegs, ist klar: „Wir müssen aufhören, uns um eine Million mehr oder weniger zu streiten, sondern die Kohle hinlegen. Wenn du das nicht willst, brauchst du keine Leistung zu fordern.“

Morgen lesen Sie: Sollen Eltern ihre Kinder dem Leistungssport anvertrauen? Es gibt Antworten darauf.

zur Startseite