Die überragende Hoheit Maria Lehmann aus Diesbar ist das neue Gesicht des Sachsenweines. Doch auf dem Thron sitzen will die Königin nicht. Zumindest nicht alleine.

zurück Bild 1 von 2 weiter Die Insignien sind auf Hochglanz poliert: Maria Lehmann aus Diesbar Seußlitz trägt seit zwei Wochen Gold für Sachsen. © Claudia Hübschmann Die Insignien sind auf Hochglanz poliert: Maria Lehmann aus Diesbar Seußlitz trägt seit zwei Wochen Gold für Sachsen.

Extrageschmeide für die Weinkönigin.

Seit ziemlich genau zwei Wochen trägt sie sie nun, die goldene Krone mit dem Wappen des Freistaats Sachsen, das rechts und links von filigranen Weintrauben, von Laub und Ranken begrenzt wird: Maria Lehmann, die neue oberste Repräsentantin des Sachsenweines. Wenn das Krönchen gerade mal nicht gebraucht wird, weilt es auf Samt gebettet in seinem schwarzen Etui. Doch selbst dann wird Lehmann überall erkannt. „Aber das hat wahrscheinlich eher mit meiner Person an sich zu tun“, sagt sie in der Wohnstube ihres Zuhauses, dem Weingut Lehmann in Diesbar-Seußlitz, direkt an der Weinstraße, während Chihuahua Oskar aufgeregt über den Pressebesuch auf dem Sofa herumwuselt.

So winzig das Hündchen, so groß ist seine Besitzerin: 1,84 Meter misst die neue Königin. Damit überragt sie nicht nur ihre Konkurrentinnen, die neuen Weinprinzessinnen Maria Czerch und Katrin Hecht, sondern auch ihren Mann Sebastian Lehmann. Dabei ist die 28-Jährige noch die Kleinste in ihrer Familie, ihre Mutter und ihr Bruder seien noch größer als sie. „Deshalb habe ich mir auch einen kleinen Mann gesucht“, sagt sie und lacht.

Mit dem Mann hat Maria Lehmann, ehemals Winkler, nicht nur die Liebe, ein neues Zuhause und einen neuen Nachnamen gefunden, sondern auch ihr Interesse am Wein endgültig zur Leidenschaft gemacht.

Den Winzer Sebastian Lehmann lernte sie vor über sechs Jahren beim Elbhangfest in Pillnitz kennen, praktisch bei einem Glas Wein. Durch ihre Mutter, die auf Schloss Proschwitz knapp zehn Hektar Anbaufläche bewirtschaftet, kam die gebürtige Meißnerin schon früh mit der Thematik in Berührung. Gelernt hat sie jedoch Einzelhandelskauffrau, in Meißen arbeitet sie als Kundenberaterin bei einem Versicherungsunternehmen.

„Es muss nicht immer trocken sein“, sagt Lehmann und meint gleichzeitig ihren Beruf und den sächsischen Wein: Bei Abenden zum Thema Geldanlage werde schon mal ein Glas Wein getrunken und auch eine liebliche Trockenbeerenauslese könne wunderbar schmecken. Was ihr die Arbeit als Beraterin aber vor allem mit auf den Weg gegeben hat: „Meine offene Art, und das ich ein „Nein“ auch einmal nicht akzeptiere“, so Lehmann.

Das hat sie auch bei der Wahl zur Weinkönigin bewiesen. Schon im vergangenen Jahr ging Lehmann nämlich ins Rennen um die goldene Krone. Die Bühne verließ sie jedoch als Einzige ungekrönt. „Aber ich habe es sportlich gesehen“, sagt Lehmann. Das Feedback nach der verlorenen Wahl war so positiv, dass sie es noch einmal wagen wollte. „Wenn es dann nicht geklappt hätte, hätte ich wahrscheinlich gesagt, ok, dann soll es eben nicht sein. Das ändert ja nichts an der Leidenschaft.“

Doch dieses Mal sollte es klappen, auch wenn die Siegerin das selbst noch kaum fassen kann. „Ich kann es bis jetzt immer noch nicht verstehen, dass ich nicht mehr bloß die Maria bin, sondern die Weinkönigin Maria, und nun Sachsen repräsentiere.“ Besser gesagt die sächsischen Winzer. Auf die Termine bei den Weinbaugemeinschaften freut Lehmann sich am meisten. „Das ist etwas ganz Menschliches, dort gibt es so viele Anekdoten, weil auch noch viele ältere Winzer dabei sind.“

Was die neue Weinkönigin so freut, macht ihr gleichzeitig auch ein wenig Sorgen: Dass die Steillagenwinzer den Generationenwechsel schaffen und junge Nachfolger finden, ist für sie gerade das dringendste Thema im Weinbau. Genügend Junge mit Interesse für Wein gebe es, teilweise steckten diese jedoch noch in Studium oder Ausbildung. „Und durch den jetzigen Arbeitsmarkt kann man nie garantieren, dass man immer im Anbaugebiet bleiben kann.“

Umso wichtiger sind die jungen Frauen, die zeigen, dass es geht – dass man mit seiner Heimat und dem Anbaugebiet so verwurzelt sein kann, dass man es ein Jahr lang bei über 100 Terminen in der ganzen Republik repräsentieren möchte. Was Lehmann dabei besonders wichtig ist: Nicht sie als Königin ist die „Chefin“, sondern alle drei Hoheiten sind gleichgestellt. „Ich habe halt die goldene Krone auf und die Ehre, mich bei der deutschen Wahl zu stellen – aber wir haben gesagt, wir wollen keine Unterschiede machen.“ Auch wenn auf dem gesponserten Auto zum Beispiel nur ihr Name steht, dürfen die Prinzessinnen es jederzeit benutzen.

Und wenn die neue Königin das Krönchen gerade nicht aufhat und zu keinem Termin eilen muss? Dann kocht und backt Maria Lehmann leidenschaftlich gerne oder liest reihenweise Bücher auf ihrem E-Book-Reader. Aber gerade kommt sie auch dazu nicht, denn eine andere Leidenschaft hat sie gepackt. Lehmann deutet in Richtung eines großen Tisches, der voller großer Kisten und Tüten steht, aus denen weihnachtliche Dekorationsartikel herausquellen.

„Ich bin nicht der klassische Typ, der Weihnachtsfiguren hat“, erklärt Lehmann, „sondern ich gestalte alles komplett neu, bastle, mache Gestecke.“ Auch beim Essen muss die Weinkönigin schon an das Fest denken, in diesem Jahr kocht sie für die ganze Familie. Ihre Mutter hat sich eine Maronensuppe als Vorspeise gewünscht, der Bruder eine Crème brûlée als Nachtisch, das Hauptgericht ist noch offen.

Sobald auch das feststeht, kann Lehmann sich einer ihrer liebsten Tätigkeiten widmen: „Wir gehen gerne im Rewe in Radebeul einkaufen, weil es dort eine wunderschöne Weinabteilung gibt“, sagt sie. „Dort stehen wir manchmal stundenlang und schauen, was uns interessieren könnte.“ Ein Sekt von Schloss Wackerbarth ist spätestens zu Silvester fällig. Und zum Glück beginnt endlich die Glühweinzeit.

zur Startseite