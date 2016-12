Gut zu wissen Die Turnhalle wird eingepackt Das erste Vorhaben aus dem Investkraftpaket wird im nächsten Jahr umgesetzt. Noch gibt es ein paar Dinge zu regeln.

Die Fassade der Schulturnhalle bekommt im nächsten Jahr eine Vorwanddämmung. Durch diese Maßnahme wird künftig Energie gespart. © Dietmar Thomas

Das erste Vorhaben aus dem Investkraftpaket wird im nächsten Jahr umgesetzt. Noch gibt es ein paar Dinge zu regeln.. Die Räte haben sich entschlossen, das gesamte Fördergeld aus dem Investkraftpaket von Sachsen und dem Bund in das Bildungszentrum zu stecken. Die Turnhalle und das Hortgebäude sollen energetisch saniert und die Zufahrt zur Schule in Ordnung gebracht werden. Dafür stehen 260 000 Euro Fördergeld zur Verfügung.

Um die Turnhalle energetisch zu sanieren, wird ein Vorwanddämmsystem außen angebracht. Das Dach und die Fenster sind bereits erneuert worden. Das trifft auch für das Hortgebäude zu. Die Zufahrtsanierung umfasst den Straßenbereich, Parkplätze und die Zugänge zu Hort und Turnhalle.

Um das Fördergeld zu beantragen, muss die Gemeinde nachweisen, dass sie in der Lage ist, den Eigenanteil aufzubringen. Das sind bei einer Gesamtinvestition von 315 000 Euro für alle drei Maßnahmen knapp 53 000 Euro. Da nicht das gesamte Geld im nächsten Jahr benötigt wird, haben die Räte beschlossen, dass für 2017 ein Betrag in Höhe von 36 000 Euro und im Jahr darauf 17 000 Euro in den Haushalt eingestellt werden sollen. Dafür muss die Gemeinde in die Liquiditätsreserve – also den Sparstrumpf greifen. „““Es ist schade, dass das Land Sachsen immer mehr Einnahmen hat und wir Gemeinden wissen nicht, wie wir das Geld für unsere Maßnahmen aufbringen sollen“, so Bürgermeister Ulrich Fleischer (parteilos).

Für die Sanierung der Schulturnhalle, die aus dem Förderbudget des Bundes finanziert wird, liegt bereits eine Fördermittelzusage vor. Das Vorhaben wird im nächsten Jahr realisiert. „Anfang des Jahres vertiefen wir die Planungen und schreiben das Vorhaben aus“, so der Bürgermeister.

