Die Turmgut-Scheune soll fallen Ohne große Widerworte gibt der Pirnaer Stadtrat grünes Licht für das Aus des historischen Gebäudes. Denkmalschützer sind entsetzt.

Bald schlägt das letzte Stündlein: Die Turmgut-Scheune an der Dammstraße in Copitz soll abgerissen werden. Die WGP plant auf dem Grundstück fünf Pkw-Stellplätze. © Norbert Millauer

Das Gebäude Dammstraße 8 in Copitz, massiv, zum Großteil aus Sandstein errichtet, 5 000 Kubikmeter umbauter Raum, ein kleines Türmchen auf dem Dach, ist das letzte Relikt des einstigen Turmgutes – lange Zeit stadtbildprägend und straßennamengebend. Die übrigen Teile des Gutshofes wurden wahrscheinlich schon Ende des 19. Jahrhunderts abgerissen. Übrig blieb allein die als ortsgeschichtlich bedeutsam eingestufte Türmchen-Scheune. Doch auch ihre Tage sind nun gezählt.

Das Aus des bislang standhaften Gebäudes ist seit Dienstag beschlossene Sache. Ohne nennenswerte Diskussion und Widerworte stimmte der Stadtrat mehrheitlich dafür, dass Pirna den Abriss der Scheune mit maximal 137 000 Euro fördert. Lediglich CDU-Stadtrat Peter Baldauf fragte nach, ob nicht wenigstens das Türmchen erhalten bleiben und an anderer Stelle aufgestellt werden kann. Doch das ist höchst fraglich.

Der Städtischen Wohnungsgesellschaft Pirna (WGP), stets des Lobes voll über erhaltene historische Bausubstanz in der Altstadt, ist es mit dem Beschluss des Stadtrates im wiederholten Anlauf gelungen, die Turmgut-Scheune bald aus dem Stadtbild tilgen zu können. Die WGP will im kommenden Jahr das Mehrfamilienhaus Hauptstraße 17 sanieren, die Fläche im Hof – wo jetzt die Scheune steht – benötigt sie für fünf Pkw-Stellplätze. Eine Sanierung der Scheune habe die WGP nach eigenem Bekunden zwar vor einiger Zeit geprüft, aber als zu teuer verworfen. Nun soll sie weg.

Noch bis vor Kurzem klang das allerdings anders. Innerhalb des Stadtteil-Programms für Copitz war die Scheune als erhaltenswert eingestuft, eine Sanierung oder neue Nutzung geprüft worden. Ein Abriss stand bis in die jüngste Zeit nicht zur Debatte. Ein Verkauf der Scheune scheiterte laut Stadt mangels Interessenten – was so nicht stimmt. Der Pirnaer Architekt Uwe Seidel interessierte sich für das Gebäude. Er habe aber schon bei der ersten Anfrage eine Absage bekommen, erzählt Seidel, ohne dass die WGP ihm die Chance auf weitere Gespräche eingeräumt habe.

Auch ein Denkmalstatus kann das Gebäude nicht retten – die Scheune steht nicht unter Denkmalschutz. Zwar plädierte das sächsische Landesamt für Denkmalpflege dafür, das Kleinod zu erhalten. Doch sah die Behörde davon ab, es nachträglich auf die Denkmalschutzliste zu setzen – man wollte nicht auf Konfrontationskurs mit der Stadt gehen.

Pirnaer Denkmalbewahrer sind angesichts der Abrisspläne entsetzt. Vor allem der Verein „Kuratorium Altstadt Pirna“ läuft Sturm gegen den Abriss. Mit einem Schreiben vom 16. Juni appellierte das Kuratorium nochmals an den Stadtrat, das Vorhaben zu überdenken – erfolglos.

Das Kuratorium weist auf den Wert des Gebäudes hin: prägend für die Dammstraße, symbolwertig und heimatvermittelnd durch das Sandsteintürmchen, namensgebend für die Turmgutstraße. Fällt die Scheune, entstehe ein schwerer städtebaulicher Missstand, warnt der Kuratoriumsvorsitzende Albrecht Sturm. Darüber hinaus hält der Verein die 137 000 Euro aus öffentlichen Mitteln für den Abriss zugunsten weniger Stellplätze für völlig unverhältnismäßig – es würden damit die wohl kostspieligsten Stellplätze von Pirna. Aus Sicht des Kuratoriums könnte das Geld besser für andere Aufgaben in Copitz eingesetzt werden – zunächst, um das historische Objekt zu sichern, um eine künftige Nutzung offen zu halten.

