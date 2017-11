Die Türchen öffnen sich Mit dem Rathauskalender und der Weihnachtspforte starten in Neustadt und Stolpen viele Aktionen zum Mitmachen.

Schafft es der Weihnachtsmann auch dieses Jahr pünktlich auf den Markt nach Stolpen? © Dirk Zschiedrich

Neustadt/Stolpen. Aufgewacht, Schlafmützen! Am Freitag werden die Neustädter Kinder auf dem Marktplatz richtig Lärm machen. Denn der Weihnachtsmann muss aufgeweckt werden. Unterstützt werden die Kleinen dabei von der Freiwilligen Feuerwehr. Die Aktion ist traditionell das erste Türchen des Rathaus-Adventskalenders Neustadts. Und auch in Stolpen hofft man, dass es der Mann mit dem Rauschebart pünktlich auf den Marktplatz schafft.

Die Mitmach-Aktionen des Neustädter Rathauskalenders kamen in den letzten Jahren gut an. Täglich um 17 Uhr, vom 1. bis zum 24. Dezember, öffnet sich ein Fenster am Gebäude und ein Geheimnis wird gelüftet. Zum Beispiel das Füllen der Nikolausstiefel, das die Mitarbeiter vom Schuhhaus Lietze in der Bahnhofstraße übernehmen. Bis Freitag können die Kinder ihre blitzblank polierten Schuhe dort abgeben und bekommen sie am 6. Dezember gefüllt. Ebenfalls schon im letzten Jahr dabei war die Zaubershow. Davon wird es in diesem Jahr gleich zwei geben, hinter dem 5. und dem 17. Türchen.

Ganz besonders freut sich Neustadts Bürgermeister Peter Mühle auf den 19. Dezember. Dann sind die Kinder ins Rathaus eingeladen, wo mehrere Stationen auf sie warten. Ebenfalls aktiv werden können die Besucher am 12. Dezember bei Geschicklichkeitsspielen und beim Basteln von Weihnachtsgestecken hinter Türchen Nummer 15. Alle Aktionen findet man auf der Website der Stadt.

In Stolpen lahmen die Rentiere

Die Weihnachtsaktion startet ebenfalls am 1. Dezember. Alle Kinder sind eingeladen, wenn 16.30 Uhr die Weihnachtspforte am Bürgerhaus Markt 26 erleuchtet. Gemeinsam will man hoffen, dass der Weihnachtsmann auch pünktlich auf dem Marktplatz eintrifft, sagt Simone Schöne. Seine Rentiere sind nicht mehr die jüngsten und so ist es für ihn schwierig, zu den Stolpener Kindern zu kommen.

Die Mitarbeiter vom Stolpener Bauhof haben da eine Idee, wie man dem Weihnachtsmann seine Reise erleichtern könnte. Sie haben bei der Firma Capron in Neustadt angefragt, ob sie dem Weihnachtsmann einen Wohnanhänger für die Adventszeit zur Verfügung stellen könnten. Da könnte der Weihnachtsmann direkt in Stolpen arbeiten. Ob die Anfrage bei Capron erfolgreich war, bleibt spannend. Die nächste Weihnachtspforte öffnet sich am 6. Dezember. (SZ/nr/aw)

