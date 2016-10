„Die Tür wieder ein bisschen öffnen“ In städtischen Gebäuden dürfen keine politischen Veranstaltungen stattfinden. Der Stadtrat will das nun ändern.

In der nächsten Sitzung des Stadtrates am Mittwoch, dem 2. November, sollen alle Riesaer Stadträte über den Vorschlag abstimmen, dass politische Veranstaltungen künftig wieder in städtischen Gebäuden stattfinden können. © Archiv/Lutz Weidler

So viel Einigkeit gibt es selten: Die vier Stadtratsfraktionen haben einen gemeinsamen Antrag auf den Weg gebracht. Das Ziel lautet, dass politische Veranstaltungen künftig wieder in städtischen Gebäuden stattfinden können, zum Beispiel Parteitage oder Diskussionsrunden zu aktuellen politischen Themen. Eine städtische Satzung verhindert dies bislang. „Wir wollen die Tür wieder ein bisschen öffnen“, erklärt der CDU-Fraktionsvorsitzende Helmut Jähnel. Schulen sollen aber explizit von der Satzungsänderung ausgenommen werden. „Schulen sind kein Ort für Parteipolitik“, so Jähnel weiter.

Vier städtische Gebäude haben die Antragsteller ausgesucht, in denen politische Veranstaltungen künftig wieder möglich sein sollen: die Stadthalle Stern, die Schlossremise in Gröba, das Offene Jugendhaus und das Haus am Poppitzer Platz.

Die derzeit geltende Satzung stamme aus einer Zeit, in der man verhindern wollte, dass die NPD große Parteiveranstaltungen in Riesa macht. Diese Gefahr sieht Helmut Jähnel heute nicht mehr. „Die NPD hat eigene Räume, die sie für Veranstaltungen nutzen kann.“

„Da müssen wir darüber stehen“

Fraktionsvorsitzende Uta Knebel (Die Linke) meint: „Für den Fall, dass die NPD sich künftig in einem städtischen Gebäude einmieten will, müssen wir darüber stehen.“ Stein des Anstoßes war für Knebel, dass die Stadtverwaltung den Initiatoren des Riesaer Appells im Sommer eine Veranstaltung in der Gröbaer Schlossremise untersagt hatte.

Unterstützt wird der Antrag außerdem von SPD-Fraktionschef Andreas Näther und dem Vorsitzenden der gemeinsamen Fraktion Freie Wähler/ Bürgerbewegung Stefan Schwager.

In der nächsten Sitzung des Stadtrates am Mittwoch, 2. November, sollen alle Stadträte in der Stadthalle Stern über den Vorschlag abstimmen. Bereits in dieser Woche wird der Antrag in den Ausschusssitzungen vorberaten, allerdings unter Ausschluss der Öffentlichkeit.

