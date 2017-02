Die Tücke der Tschechien-Vignette

Alle Fahrzeuge über 3,5 Tonnen. Das gilt also auch für große Wohnmobile. Reisende müssen sich mit einer Premid-Box ausrüsten. Die gibt es an der ersten Raststätte Varvazov. Anders als die Vignette wird die Maut auch auf einigen Fernstraßen fällig. Mehr zur elektronischen Maut: http://mytocz.eu

Seit Januar brauchen Fahrer auf der D8 ab Staatsgrenze bis Abfahrt Rehlovice keine Vignette mehr. Ab Staatsgrenze bis zur ersten Raststätte (Varvazov) galt die Befreiung schon länger, damit Ausländer, die in die Tschechische Republik einreisen, sich dort mit einer Vignette versorgen können. In der Gegenrichtung ist jedoch von der Abfahrt Kninice (Exit 80) bis zur Staatsgrenze noch eine Vignette nötig. Eine Abschaffung der Vignettenpflicht ist hier laut Verkehrsministerium derzeit nicht geplant.

Wie erkenne ich, ob ich eine Vignette brauche?

Beginn und Ende der Vignettenpflicht zeigen die offiziellen Verkehrszeichen (siehe Fotos). Die großen Infotafeln an den Grenzübergängen (nicht nur Autobahn) sind allgemeine Informationen über Maut- und Vignettenpflicht in Tschechien. Sie beziehen sich nicht unbedingt auf den folgenden Abschnitt. Unglücklich ist ein Hinweis auf der A17 Richtung Tschechien vor der Ausfahrt Bad Gottleuba. Das Schild sagt, dass in acht Kilometern eine Vignette gebraucht wird – was ja so nicht stimmt. Das Landesamt für Straßenbau und Verkehr prüft immerhin, ob es die Beschilderung der aktuellen Entwicklung anpasst.