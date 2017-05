Die Triebfeder des Kapitalismus Kein Kapitalismus ist auch keine Lösung. Nur was ist sie dann? Das Ost-West-Forum sucht nach Antworten.

Die Wirtschaftsjournalistin Ulrike Herrmann sprach beim Ost-West-Forum über die Kapitalismus und seine Funktionsweise. © PR

Als ziemlich „starken Tobak“ bezeichnete der Vorsitzende des Ost-West-Forums Axel Schmidt-Gödelitz den Vortrag von Journalistin Ulrike Herrmann. Inklusive der Fragerunde ging es gut zwei Stunden um die Geschichte des Kapitalismus und die Wirkungsweise. Die hatte die Journalistin und Autorin komplex zusammengefasst. Um wirklich dahinterzusteigen zu können, empfiehlt Axel Schmidt-Gödelitz, die Bücher der Referentin zu lesen und weist darauf hin, dass er für diese Empfehlung kein Geld erhalte. „Ich auch nicht“, witzelt Ulrike Herrmann, da sie vom Verkaufspreis pro Buch lediglich 50 Cent bekomme. In dieser Sache zeigt sich ganz gut, weshalb kein Kapitalismus eben auch keine Lösung ist: Würde Herrmann ihre Bücher eigenständig vermarkten, erhielte sie pro verkauftem Buch womöglich mehr Geld. Ob die Vermarktung so professionell gelänge, dass derart viele Bücher verkauft würden, wie es nun der Fall ist, sei allerdings fraglich. Und das Anliegen der Autorin ist es, viele Menschen zu erreichen. Das Thema ihres Buches und des Vortrages ist existenziell. Herrmann ist gelernte Bankkauffrau und studierte Wirtschaftsgeschichte und Philosophie an der Freien Universität Berlin. Mittlerweile gilt sie als anerkannte Wirtschaftsjournalistin. In ihren Publikationen „Hurra, wir dürfen zahlen!“ (2010), „Der Sieg des Kapitals“ (2013) und „Kein Kapitalismus ist auch keine Lösung“ (2016) schafft sie einen Zugang zu wirtschaftstheoretischen Themen und leitet ihre Thesen vor allem aus der Geschichte ab.

Marktwirtschaft existiert nicht

Ihren Vortrag im Ost-West-Forum nennt sie „Vom Anfang und vom Ende des Kapitalismus“ und er ist als Abriss ihrer bisherigen Bücher zu betrachten. Ihre Hauptthesen: Die Marktwirtschaft, ein Stichwort der meisten zeitgenössischen Wirtschaftstheoretiker, existiere real nicht. Und es gebe das Missverständnis, dass der Kapitalismus ein totales System sei, das alles erfasse. Er müsse politisch reguliert werden, um zu funktionieren. Letzteres hält sie für derzeit unzureichend gegeben und macht das an Zahlen des Statistischen Bundesamtes fest: Ein Prozent der deutschen Unternehmen hielten 68 Prozent des Umsatzes, Tendenz steigend. Dies ersticke den Wettbewerb – eine Monopolisierung, die nur durch staatliche Regulierungen verhindert werden könne. Das Globalisierungsargument sei keines, schließlich sei die Globalisierung so alt wie der Kapitalismus selbst.

Lohnsteigerungen als Notwendigkeit

Dass England und die USA die größten Steueroasen seien, sei ein politischer Missstand, nicht eine Frage des Systems. Herrmann erklärt, dass der Kapitalismus daran kranke, dass die Produktivität steige, während die Reallöhne stagnierten. Dies führe dazu, dass aufgrund mangelnder Kaufkraft keine Investitionen mehr getätigt würden. „Autos kaufen keine Autos“, bringt Axel Schmidt-Gödelitz die Problematik auf den Punkt. Kapitalismus benötige aber immer Wachstum, steigende Löhne und somit Investitionen.

Diese Probleme jedoch hält Herrmann für lösbar. Nicht lösbar sei im Kapitalismus hingegen das Problem endlicher Ressourcen. „Die große Schwierigkeit ist der Weg vom Kapitalismus hin zu einer ökologischen Kreislaufwirtschaft.“ Damit befasse sich aber derzeit kein einziger Wirtschaftsforscher. Schlussfolgernd stellt sie fest, dass das System unweigerlich am Ressourcenverbrauch scheitern werde: „Wir haben nur einen Planeten, verbrauchen aber zwei.“

Trotz dieser pessimistischen Aussicht hinterlässt Herrmann am Ende ihres Vortrags auch einen Funken Hoffnung: Letzten Endes zeige die Geschichte, dass Menschen oft glaubten, vor dem Systemkollaps zu stehen, während ein neues System sich unbewusst längst formierte. „Vielleicht werden sich die Menschen in einigen Jahrzehnten fragen, warum wir hier in Gödelitz saßen, um über den Kapitalismus zu diskutieren“, sagt sie. Pessimismus ist schließlich auch keine Lösung.

