Die traurige Geschichte von Oma Heidis Rettungswagen Eigentlich wollten Heidemarie Franzke und ihre Mitstreiter in Syrien helfen. Jetzt müssen sie stattdessen ihr Fahrzeug vor der Schrottpresse bewahren.

Heidemarie im Einsatz: Auf der Fahrt durch Serbien verlor ihr Krankenwagen das hintere Nummernschild. Das sollte aber nur das kleinste Problem sein. © Heidemarie Franzke

Niemand von ihnen glaubte, dass es einfach werden würde. Dass ihnen auf der weiten Reise nach Syrien aber jedes erdenkliche Hindernis in den Weg gestellt werden würde, damit haben die Aktivisten von „Dresden hilft Kobane“ dann doch nicht gerechnet.

Schon kurz nach dem Start am 3. September war klar, dass die Gruppe um die 71-jährige Heidemarie Franzke mit ihrem aus Spenden finanzierten Rettungswagen nicht bis direkt nach Kobane kommen würde. Doch wenigstens bis zur türkischen Millionenstadt Diyarbakir, nahe der syrischen Grenze, sollte es gehen. Die Behörden hatten etwas dagegen.

An der bulgarisch-türkischen Grenze wurde der Rettungswagen zum Zoll umgeleitet. Nach langen Diskussionen um unverständliche Bestimmungen wurde die hintere Tür verplombt. Die restlichen 650 Kilometer bis nach Ankara musste Oma Heidi daher im Schneidersitz auf der Mittelkonsole im vorderen Teil des Wagens ausharren. Auch das ließ die rüstige Rentnerin noch über sich ergehen.

In Ankara aber verging selbst ihr das Lachen. Ihr Wagen wurde aus dem Verkehr gezogen, und sie mussten das letzte Stück nach Diyarbakir fliegen. Dort übergaben sie Schlüssel und Papiere an den Oberbürgermeister, in der Hoffnung auf eine baldige Überführung. Eine Woche später ging es für Oma Heidi und ihre Mitstreiter zurück nach Dresden – doch der Kampf um den Rettungswagen ging weiter. Bis unter das Dach vollgepackt mit medizinischen Geräten und andere Hilfsgütern, wartet er bis heute in Ankara auf einen Einsatz im Sinne der Nächstenliebe.

Doch die schlechten Nachrichten reißen nicht ab: Nun erfuhren die Dresdner Helfer, dass der Zoll in Ankara endgültig die Weitergabe des Fahrzeugs verweigert und sogar damit droht, ihn zu beschlagnahmen und zu verschrotten. „Was genau die Gründe dafür sind, muss noch geklärt werden“, sagt Anja Osiander, Sprecherin von „Dresden hilft Kobane“.

Die Helfer wollen nun versuchen, das Auto, das unlängst für 12 000 Euro bei einem Leipziger Autohändler gekauft worden war, wenigstens noch bis nach Griechenland zu lotsen. In der Umgebung von Thessaloniki soll die Initiative „DocMobile“ aus Niedersachsen den Wagen überschrieben bekommen. Die Gruppe kümmert sich um eine medizinische Grundversorgung der Flüchtlinge, die nach der Schließung der Balkanroute dort gestrandet sind. Bisher sind die freiwilligen Helfer und die unentgeltlich arbeitenden Ärzte dort mit einem ehemaligen Paketlieferwagen der Deutschen Post unterwegs. Ein Rettungswagen würde ihnen sehr helfen.

„Alle Spender haben sofort zugestimmt, diese Hilfsgüter stattdessen in Griechenland einzusetzen“, sagt Anja Osiander. Um dieses Ziel noch zu erreichen, hat sie sich gemeinsam mit Fettah Cetin, Vorsitzender des deutsch-kurdischen Begegnungsvereins, nun erneut auf den Weg in die Türkei gemacht, um den Wagen zurückzufordern. Das sei man den Spendern schuldig. Nicht mit an Bord ist diesmal Oma Heidi, die den Helfern allerdings per E-Mail viel Glück wünscht und immer „in Gedanken dabei“ sei.

„Nicht Kobane, nicht Diyarbakir, nun hoffentlich wenigstens Griechenland“, sagt Anja Osiander. „Die Irrfahrt unseres Rettungswagens sagt viel aus über die Lage in Europa und Nahost.“ Optimismus klingt anders, aber aufgeben gilt nicht.

zur Startseite