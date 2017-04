Kolumne: Post aus Moskau Die Tränen des Zaren Eine Statue des russischen Zaren Nikolai II. auf der Krim soll geweint haben – sagt eine Duma-Abgeordnete.

Sind aus dieser Büste des früheren Herrschers Tränen geronnen? Es wäre ein echtes Wunder, auch wenn der Zar Nikolaus II. bereits vor 17 Jahren heilig gesprochen wurde. © picture alliance/associated pres

Zu Traditionalismus und konservativer Wertewelt, die der Kreml auf seine Fahnen geschrieben hat, dürfte auch der Glaube an ein Reich der Wunder passen. Das hatte sich die Duma-Abgeordnete Natalja Poklonskaja wohl gedacht, als sie der Welt von einem Wunder kündete. In Simferopol auf der Krim hatte die Büste des Zaren Nikolaus II. Tränen vergossen.

Wähler wollen es ihr berichtet haben, sagte die 33-jährige Ex-Generalstaatsanwältin von der Krim. Streng, herrisch und willfährig war Natalja Poklonskaja den russischen Besatzern 2014 bei der Abwicklung des russischen Anschlusses der Halbinsel zu Diensten gewesen.

Ergriffen und überwältigt sprach sie von dieser Erscheinung im „Zargrad TV“. Das ultrakonservative Medium transportiert schon im Namen den Anspruch, Zargrad (Konstantinopel oder Byzanz) sei eigentlich Teil der russisch-orthodoxen Welt.

„Nicht einmal Wissenschaftler können diese Wunder erklären“, sagte die Abgeordnete. Eltern brächten Kinder zu Nikolais Büste, um dessen Heilkräfte zu empfangen. Die Abgeordnete der Kremlpartei Einiges Russland ist schon seit Langem Anhängerin des letzten russischen Zaren. Neben dem früheren Arbeitsplatz, der Generalstaatsanwaltschaft in Simferopol, regte sie den Bau einer Kapelle für die ermordete Zarenfamilie an, in deren Vorgarten nun die Zarenstatue auf einer Stele ruhend Tränen vergießt. Präsident Wladimir Putin hatte die Krim für Russland bereits zu einem sakralen Ort erklärt, wo die Rus den christlichen Glauben empfingen. Für die Geschichtswissenschaft ist dies nicht geklärt. Natalja jedoch erkannte diese Zeichen.

Am Jahrestag des Sieges über Hitlerdeutschland marschierte die Parlamentarierin 2016 mit einem Zarenbild in den Reihen des „unsterblichen Regiments“, das in Russland vornehmlich den Gefallenen des Zweiten Weltkrieges gedenkt. Werbung in eigener Sache beherrscht Natalja aus dem Effeff. Sie spürt, wenn die Öffentlichkeit sie aus den Augen verliert. Nach der Annexion hatten vor allem Japaner die zierliche Juristin mit dem niedlichen Gesicht und den großen Augen ins Herz geschlossen. Manga-Zeichner ließen sich von der uniformierten Juristin beflügeln.

Hundert Jahre nach Abdankung des 2000 heiliggesprochenen Zaren geschieht nun das Unfassbare. Sollte das kein Zeichen sein, fragt Natalja. „Unsere Herrscher stehen an unserer Seite. Sie gaben ihr Leben, damit wir Russland wieder zu einem großen und blühenden Land machen“, erzählt sie Zargrad TV. „Das ist doch unsere Pflicht.“ In Simferopol verleiht unterdessen ein Priester dem Ereignis noch mal Glaubwürdigkeit. Die Büste sei mit einem Ölfilm überzogen und ströme Wohlgerüche aus, erzählt er den angereisten Medien.

Und in Wyborg an der finnischen Grenze will ein Bürgermeister nun auch noch eine weinende Leninstatue entdeckt haben: Revolutionsführer Lenin würde sich wohl über die Abgeordnete lustig machen, vermutete der ungläubige Stadtvorsteher. Könnten es nicht auch Tränen der Versöhnung sein, so wie es sich der Kreml wünscht? Inzwischen kam die Ernüchterung. Eine kirchliche Untersuchungskommission stellte fest: Nikolais Büste ist trocken. Kein Wunder also.

zur Startseite