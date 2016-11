„Die Trägheit der Selbstverständlichkeit“ CDU-Chef Christian Hartmann spricht über die Krise der Partei und hat einen Plan, um da herauszukommen.

In den Köpfen der CDU-Fraktion ist die neue Rolle noch nicht angekommen, sagt Parteichef Christian Hartmann. © Sven Ellger

Herr Hartmann, die SZ hat über den desolaten Zustand der CDU berichtet. Wie konnte es dazu kommen?

Grundsätzlich muss man sagen, dass in den letzten Jahren wenige Impulse aus der Partei heraus gekommen sind. So wurde die Frage, was soll aus Sicht der Basis vorangetrieben werden, oft nachrangig betrachtet. Auch die Stadtratsfraktion hat sich häufig in der Rolle gesehen, vom Oberbürgermeister oder den CDU-Fachbürgermeistern vorbereitete Vorlagen umzusetzen. In der Partei wurde dann oft nur darüber berichtet.

Muss das ein Parteichef nicht erkennen und früher gegensteuern?

Wir reden über ehrenamtliche Strukturen. In der Vergangenheit hatten wir oft einen Gleichklang. Wenn aus der Verwaltung Vorlagen kamen, war klar, dass man die eigenen Bürgermeister nicht beschädigt. In der Partei wurden viele Entscheidungen hingenommen, Prozesse nur begleitet. Vielleicht, weil es im Kern funktioniert hat.

Funktioniert hat es so nach der Wende. War es da nicht viel einfacher?

Wir sind 1990 aus der tristen Realität des Sozialismus gestartet: Die Stadt war grau und vieles desolat. Da war es einfacher, Themen zu setzen. Wir haben angefangen, aufzubauen und eine hohe Schlagzahl vorgelegt. Da ist sehr viel passiert.

Die CDU hat vor allem auf Infrastruktur gesetzt. War das im Nachhinein falsch?

Das war richtig. Notwendig für die Stadt waren: Abwasser, Strom, Straßen- und Wohnungsbau. Ich glaube, dass das vernünftige Prioritäten gewesen sind.

Hat man dann aber nicht viel zu lange nur daran festgehalten?

Das ist ein entscheidender Punkt. Veränderungen in einer Gesellschaft, Prioritäten, die sich verändern, sind viel zu spät in den Diskussionsprozess und die Umsetzung gekommen. Die Kernfrage ist: Wo wollen wir mit unserer Stadt hin, wie stellen wir uns Dresden vor? Das müssen wir diskutieren.

Warum dann jahrelang diese Hardliner-Haltung zur Königsbrücker Straße?

Die Königsbrücker Straße haben wir zu lange einseitig diskutiert. Die Frage, ob die Königsbrücker Straße zwei- oder vierspurig sein soll, ist eine politische. Wo welche Abbiegespur und Ampel errichtet wird, ist Verwaltungshandeln. Wenn ich das zur politischen Sache mache, komme ich zu keiner Lösung. Wir haben die Fokussierung auf die Verbindungsmagistrale Innenstadt–Flughafen gelegt. Sie ist aber auch eine Straße, die durch einen Lebensraum, die Neustadt, verläuft. Beide Perspektiven müssen zusammengeführt werden.

Wahrgenommen wird vor allem der Stadtrat. Warum hat es kein Vorsitzender geschafft, die Fraktion zu einen?

Michael Grötsch hat die Fraktion gut geführt. Ich war Mitglied der Fraktion und nicht immer einer Meinung mit ihm, aber er hat der Fraktion Profil gegeben. Beim Woba-Verkauf haben wir es geschafft, in einer schwierigen Zeit Mehrheiten mit Abweichlern aus der PDS zu erlangen. Seit 2014 sind wir an der Mehrheit nicht mehr beteiligt. Das ist eine völlig neue Situation, mit der Jan Donhauser umgehen muss.

Die Fraktion will mitmischen. Wäre Opposition momentan der bessere Weg?

Die Fraktion muss ihre Rolle definieren. Sie ist noch geprägt von den Jahren bis 2014. Ab dann ist die Mehrheitsverantwortung verloren gegangen. In den Köpfen ist das noch nicht angekommen. Als Parteichef sehe ich es skeptisch, Verantwortung mit Bürgermeistern zu übernehmen, wenn es eine rot-grün-rote Mehrheit gibt. Die Fraktion wollte es anders. Das ist in Ordnung.

Beim Bildungsbürgermeister ist sie Ihnen erneut nicht gefolgt.

Béla Bélafi war ein Vorschlag der Fraktions- und Parteispitze. Über Hartmut Vorjohann gab es in der Fraktion keine Diskussion, nur die Entscheidung für ihn. Das war kein Misstrauensvotum gegenüber der Partei, sondern eher eine gefühlsmäßige Entscheidung. Fachlich kann ich gut mit ihm leben.

Aber Herr Bélafi ist beschädigt.

Ich bedauere das sehr. Ich halte ihn fachlich weiter für den besseren Vorschlag.

Das ist ja nicht der einzige Vorfall. Ist der Fraktionsvorsitzende der richtige?

Jan Donhauser ist der Fraktionsvorsitzende. Ich arbeite mit ihm gut zusammen. Dass wir nicht bei allen Themen übereinstimmen, liegt, glaube ich, auch in der Natur der Sache. Wichtiger ist, dass er den inneren Diskussionsprozess ermöglicht.

Parteichef, Landtagsabgeordneter und viele weitere Ämter. Besteht die Dresdner CDU nur aus Christian Hartmann?

In der CDU Dresden machen zu wenige zu viel. Nicht, weil sie alles machen wollen. Sondern, weil zu wenige bereit sind, mitzumachen. „Man müsste mal“, sollte künftig heißen „ich mache jetzt“.

Aber Leute, die mit anderen Ideen kamen, wurden klein gehalten.

Das ist das Resultat des Grundsatzes: Unsere Stärke ist die Geschlossenheit. Abweichende Haltungen wurden manchmal zu sehr beiseite gedrückt, ohne eine ausreichende interne Meinungsbildung. Deshalb müssen wir einen anderen Weg finden.

Heißt das, es gab in der CDU eine gewisse Selbstgefälligkeit?

Es ist eher die Trägheit der Selbstverständlichkeit gewesen. Eine Gewöhnung an die Rolle, dass man die Entscheidungen trifft.

Wie sieht Ihr Weg aus der Krise aus?

Ich muss die Diskussion von der Basis her führen. Was ich nicht mehr brauchen kann, ist, dass der Vorstand ein Papier hinlegt, Änderungsanträge zur Kenntnis nimmt, dann beschlossen wird und es in der Schublade verschwindet. Deshalb haben wir mit Veränderung begonnen.

Was ist, wenn dann eine Mehrheit sagt, man soll rechte Positionen wie die von Aussteiger Maximilian Krah vertreten?

Dann wäre es die Mehrheitsposition. Und jeder müsste für sich reflektieren, ob er bereit ist, die Verantwortung weiter zu tragen. Wir müssen offen diskutieren. Allerdings ist mir nicht bange. Beispielsweise nehme ich immer stärker eine klare Distanzierung zu Pegida wahr. Viel wichtiger ist für uns, klare Positionen zu vertreten und nicht durch das Hecheln nach Mehrheiten an Glaubwürdigkeit zu verlieren.

Wie lange dauert dieser Prozess?

Der soll zum Parteitag im Sommer 2017 abgeschlossen sein.

Haben Sie mal darüber nachgedacht, zurückzutreten?

Der Wind ist manchmal rau. Es ist sicherlich keine Zeit für Schönwetterpolitiker. Für die Wahlniederlagen 2014 und 2015 trage ich Mitverantwortung. Wir haben das im Parteivorstand diskutiert und wollen gemeinsam da raus. Ich will den begonnenen Prozess begleiten. Deswegen sehe ich jetzt keinen Grund für einen Rücktritt.

Treten Sie dann 2017 erneut an?

Das ist abhängig von dem künftigen Kurs. Ich biete einen Weg an, von dem ich überzeugt bin. Wenn das nicht die Mehrheitsvorstellung ist, mache ich den Weg frei.

Das Gespräch führte Andreas Weller.

