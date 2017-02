Die Tourmanagerin Annerose Bossack begleitet seit Jahren die Radtour der Freundschaft. Selbst aufs Fahrrad steigt sie aber nicht.

Annerose Bossack wird auf der Tour nur „Bossi" genannt. Die 60-Jährige kümmert sich auch darum, dass das Gepäck der Radsportler von einer Unterkunft zur anderen gebracht wird – alles ehrenamtlich. © Sebastian Schultz Annerose Bossack wird auf der Tour nur „Bossi" genannt. Die 60-Jährige kümmert sich auch darum, dass das Gepäck der Radsportler von einer Unterkunft zur anderen gebracht wird – alles ehrenamtlich.

Auch die „Rue Riesa" in der Partnerstadt Villerupt haben die Radler schon besucht.

Auch die „Rue Riesa“ in der Partnerstadt Villerupt haben die Radler schon besucht.

Wenn Annerose Bossack von der Radtour der Freundschaft spricht, beginnt sie zu schwärmen: „Es ist einfach toll. Alle fahren gemeinsam. Es kommt nicht darauf an, wer das Etappenziel als Erster erreicht. Man hilft sich, wenn etwas passiert, und abends sitzt man gemütlich beisammen.“ Und das, obwohl die Radfahrer gar keine gemeinsame Sprache sprechen. Die einen reden Deutsch, die anderen Französisch, wieder andere Italienisch. „Aber das bekommen wir erstaunlich gut hin. Einer der Franzosen spricht auch Deutsch und kann übersetzen. Ansonsten funktioniert das mit Händen und Füßen“, so Bossack.

In diesem Jahr gibt es die achte Ausgabe der Radtour. Ins Leben gerufen wurde sie einst von einer Sportgruppe aus Riesas französischer Partnerstadt Villerupt. Jean-Pierre Iovalone aus der Stadtverwaltung von Villerupt stellte schließlich den Kontakt her. Neben Riesaern und Villeruptern kommen außerdem noch Radfahrer aus der italienischen Stadt Aulla mit – eine weitere Partnerstadt Villerupts. „Die Initiatoren wollten, dass die Städtepartnerschaften nicht nur auf dem Papier existieren. Ich sehe das genau so. Wenn man nichts voneinander hört und sieht, dann: aus den Augen aus dem Sinn. Was soll das dann?“, fragt Bossack. Sie ist Mitglied des Vereins Riesa und die Welt, der die Kontakte mit den Partnerstädten pflegt. Eines der regelmäßigen Angebote des Vereins ist die Radtour der Freundschaft. Alle zwei Jahre findet sie statt: abwechselnd in Frankreich, Deutschland und Italien. Je nachdem, wer gerade mit der Organisation dran ist – ob Riesa, Villerupt oder Aulla – legt die Route fest und bucht die Unterkünfte.

Unterwegs auf Rennrädern

Den Transporter mit den Riesaer Radlern samt ihren Fahrrädern fährt Annerose Bossack zum Startpunkt – auch zwischen den Etappen bringt sie das Gepäck der Teilnehmer von A nach B. Denn mit Satteltaschen sind die Radler nicht unterwegs: Auf sportlichen Rennrädern geht’s auf die Tour. Dabei ist Bossack so etwas wie das Mädchen für alles. Sie meldet die Gruppe vor Ort bei den Rezeptionen der Unterkünfte an, sucht auf der Strecke interessante Ausflugsziele raus und kümmert sich um die Verpflegung. „Wie eine Managerin“, sagt sie. Während der Tour für „ihre Männer“ da zu sein, mache ihr einfach Spaß. Daher ist sie auch in diesem Jahr wieder dabei.

Eine Frau hat sich bislang selten unter das Teilnehmerfeld gemischt. „Ich bin am Anfang mal ein, zwei Etappen mitgefahren, aber das ist mir zu viel“, sagt die 60-Jährige. Rund 100 Kilometer legen die Radfahrer am Tag zurück. „Die Teilnehmer sind zwar keine Profiradsportler, aber schon Hobbyradsportler“, erklärt Annerose Bossack. Sie freut sich schon wieder auf die nächste Tour im Juni. Zu ihrem Job ist sie über die Chefin des Vereins Riesa und die Welt, Susanne Voigt, gekommen. „Als sie schwanger war und nicht mitkommen konnte, fragte sie mich, ob ich das übernehmen kann. Und ich habe ja gesagt.“

In diesem Jahr kommen die Franzosen und Italiener nach Deutschland. Die Tour findet vom 10. bis 17. Juni statt. Start und Ziel ist Riesa. Die Route führt durch Sachsen-Anhalt zum Brocken und zurück durch den Harz und den Naturpark Saale-Unstrut. Susanne Voigt vom Partnerstädteverein hat schon einige Anmeldungen gesammelt. „Wir hoffen natürlich, dass wir am Ende niemandem absagen müssen.“

Radsportler, die sich fit fühlen, über insgesamt eine Woche sechs Etappen à rund 100 Kilometer zu absolvieren, können sich telefonisch unter 03525 513371 oder per E-Mail unter info@riesa-und-die-welt.de melden. Ansprechpartnerin ist Susanne Voigt. Die Radsportler sollten über eine gute Kondition verfügen und im Besitz eines Rennrades sein. Über Teilnahmekosten informiert der Verein per Telefon. Mitglieder des Vereins Riesa und die Welt zahlen einen geringeren Betrag.

