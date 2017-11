Die Touristen-Ampel Staus nerven Altenberger und ihre Gäste im Winter an der Bahnhofskreuzung. Jetzt soll Abhilfe geschaffen werden.

Doch im Winter gibt es öfter bei der Heimreise Rückstau.

Seit der grenzüberschreitende Schwerlastverkehr über die Autobahn A 17 rollt, kommen Kraftfahrer relativ zügig auf der Bundesstraße B 170 ins Osterzgebirge. Eigentlich. Die Bahnhofskreuzung in Altenberg wird trotzdem immer wieder zum Nadelöhr, vor allem im Winter. An herrlichen Wintersport-Wochenenden reisen Tausende Ausflügler mit ihren Pkws in die Skigebiete und hängen früher oder später an dieser Kreuzung fest. Die Ampel packt das nicht, ist nicht schlau genug für die wechselnden Verkehrsströme.

Was wurde in den vergangenen Jahren nicht alles schon an den Taktzeiten herumgedoktert, der Stau ist regelmäßig wieder da – zum Frust der Anwohner und auch Gäste. Die Altenberger müssen Gestank und Lärm der wartenden Autos ertragen, kommen selbst nicht mal schnell von A nach B. Betroffen sind auch Berufstätige, Dienstleister wie ambulante Pflegekräfte zum Beispiel. Aber auch den Gästen vergeht ihr Ausflug in die Skiregion Altenberg schnell, wenn sie nach einem an sich erlebnisreichen und erholsamen Tag nicht nach Hause kommen und stattdessen in Altenberg im Auto festsitzen.

„Das ist ein Dauerthema“, sagt Bürgermeister Thomas Kirsten (Freie Wähler). Wenn sich die Wintersportler am späten Nachmittag von Pisten, Loipen und Rodelhängen verabschieden, staue sich die Fahrzeugkolonne Richtung Dippoldiswalde und Dresden auf der B 170 längs durch Altenberg bis zum Abzweig Geisinger Straße. Zu anderen Zeiten wiederum machten sich die Tagesgäste vom Gesundheitszentrum Raupennest, in dem sie in Bäderlandschaft und Sauna entspannt haben, auf den Heimweg und kämen an der Bahnhofskreuzung nicht von der Rehefelder Straße runter. Dann staue sich dort der Verkehr. Das ist umso ärgerlicher, weil die Ampel in ihrem Rhythmus weiterschaltet und dort Grün gefühlte Ewigkeiten anzeigt, wo manchmal gerade weit und breit kein Auto zu sehen ist. Und auf der anderen Straßenseite der Kreuzung reiht sich in der Zeit Pkw an Pkw, so weit das Auge reicht. Das Problem ist, dass die Taktzeiten der Ampel in die verschiedenen Richtungen fast gleich lang sind. Wenn niemand von der Rehefelder Straße kommt, muss trotzdem der ganze Verkehr auf der B 170 warten und umgekehrt.

Deshalb favorisiert Kirsten an dem Knotenpunkt einen Kreisverkehr. Darum kämpft er seit Jahren, seit keine Rücksicht mehr auf den Schwerlastverkehr genommen werden muss, weil der mit der A 17 nicht mehr in Altenberg ist. „Doch das wurde abgelehnt“, so Kirsten. Und da scheint derzeit auch überhaupt kein Weg hinzuführen.

Im Frühjahr dann konnte der Bürgermeister Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) für das Problem erwärmen. Der versprach wenigstens, ein Gutachten zur Bahnhofskreuzung in Auftrag zu geben. Dabei sollte untersucht werden, wie die Ampelanlage so programmiert werden kann, damit der Verkehr hier flüssiger rollt – auch ohne Kreisverkehr. Das hat offenbar Ergebnisse gebracht, wie Kirsten den Stadtrat informierte.

Die Ampel soll ein Touristen-Programm verpasst bekommen. Die Straßen werden mit zusätzlichen Kontaktschleifen ausgerüstet, erläuterte Kirsten, die dann bei Rückstau den Ampeln signalisieren, endlich umzuschalten. Zunächst ist eine Testphase der Touristen-Ampel geplant. Kirsten hofft, dass die Technik noch vor dem Winter installiert wird. Und er geht davon aus, dass diese Baumaßnahme vom Landesamt für Straßenbau und Verkehr durchgeführt wird. Denn sowohl die B 170 als auch die Rehefelder Straße als Staatsstraße fallen in die Zuständigkeit dieser Behörde. Das müsste dann auch für die Finanzierung zutreffen. „Ich gehe davon aus, dass das für Altenberg keine Kosten nach sich zieht“, sagt er.

