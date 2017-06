Die Toskana mitten im Dorf Holger Hausmann beteiligt sich am Wochenende an einer sachsenweiten Aktion – das ist auch wichtig fürs Geschäft.

Holger Hausmann vor seiner neu gestalteten Hauswand. Die kann am Pfingstsonntag bestaunt werden, wenn sich das Grundstück des Malers in ein riesiges Atelier verwandelt. © Klaus-Dieter Brühl

An den alten Kohleschuppen erinnert gar nichts mehr. Helle Holzbalken an der Decke, eine Bank zum Ausruhen und ein Ausblick in die Toskana verleiten vielmehr zum Verweilen. In einer Nische steht bereits eine Flasche guten Meißner Weines bereit – doch die ist genauso wie der Italien-Blick reine Illusion. Geschaffen vom Glaubitzer Maler Holger Hausmann.

„Die Entwürfe habe ich schon seit fünf Jahren daliegen“, erzählt der 68-Jährige. Doch erst in den vergangenen Monaten kam er dazu, sie zu realisieren und in dem alten Schuppen vor seinem Wohnhaus nicht nur eine gemütliche Ecke einzurichten, sondern gleichzeitig einen Schauraum. Der Glaubitzer ist nämlich Profi für Fassaden- und Wandgemälde sowie Illusionsmalerei.

Nur wenige Ateliers öffnen zurück 1 von 3 weiter Bei der Aktion Kunst offen in Sachsen 2017 nehmen aus dem Altkreis Riesa nur zwei Ateliers teil: Holger Hausmann, Am Dorfteich in Glaubitz, (Pfingstsonntag, 10 bis 18Uhr) und die Kunstbude Jona. Die Kunstbude von Axel Haußmann hat Pfingstsonntag, 4.Juni, ab 10Uhr geöffnet. Sie ist in Jahnishausen auf der Jahnatalstraße zu finden. Angekündigt sind Kunst, Musik und interessante Gespräche. Weitere teilnehmende Ateliers befinden sich in Lommatzsch oder Meißen. www.kunstoffeninsachsen.de

„Die meisten können sich das vorher nicht vorstellen“, so Holger Hausmann. Trotz der detailgetreuen Bilder, die er vor jedem Auftrag anfertigt. Deshalb können sich seine Kunden jetzt vor Ort nicht nur das Toskana-Motiv anschauen, das der Maler in diversen Variationen schon in zahlreichen Schwimmbädern und Wintergärten an die Wand brachte. Gleich nebenan hat sich Holger Hausmann zudem noch eine japanische Ecke geschaffen. Warum er gerade die beiden Motive für die freien Wände nutzte? „Weil es mir einfach gefällt“, sagt der Künstler, der es selbst allerdings bisher weder nach Italien noch nach Japan geschafft hat. Seine Inspiration holt er sich vielmehr von Fotos und Gemälden. Bei Details fragt er oft auch Ehefrau Christa. „Sie sagt mir dann, was gut aussieht.“ So sei es auch bei den jüngsten Bauarbeiten am Haus gewesen.

Die müssen nun bis zum Wochenende dringend abgeschlossen werden. Die Elektrik und der Einbau der neuen Schiebetür stehen zum Beispiel noch an. Denn am Pfingstsonntag erwartet Holger Hausmann wieder einen regelrechten Ansturm auf sein Atelier. Er nimmt regelmäßig an der sachsenweiten Aktion Kunst offen in Sachsen teil und zählte an manchen Tagen schon bis zu 180 Gäste, die teils sogar aus dem Berliner Raum bis nach Glaubitz kamen. An Malen ist an diesem Tag aber nicht zu denken. „Dazu habe ich gar keine Zeit, bis abends haben wir voll zu tun“, glaubt Holger Hausmann und hofft auf viele interessante Gespräche mit den Besuchern. Und auf neue Kunden. Denn die Aktion hilft dem freischaffenden Künstler auch, neue Aufträge abzuschließen, sagt er. „Die meisten Anfragen kommen aber über Ebay-Kleinanzeigen“, gibt er offen zu. Sein Geschäft sei eben kein einfaches.

