Die Top-Investitionen bis 2022 Für Wünsche bleibt wenig Spielraum. Die Pflichten drücken aufs Budget der Stadt.

Der VW-Transporter, mit dem Falk Welzel hier unterwegs ist, stammt aus dem Jahr 1996 und ist damit das älteste Fahrzeug im Bestand des Großenhainer Stadtbauhofs. Neue Fahrzeuge stehen deshalb oben auf der Liste der Stadt. © Klaus-Dieter Brühl

Die letzte Liste der Top-Investitionen konnte die Stadt bis Punkt 33 abarbeiten. Mehr Ausgaben waren 2013 bis 2017 nicht drin. Die Liste hatte 66 Punkte. Die Hälfte der avisierten Projekte ist also nicht realisiert worden. Ist das nun gut oder schlecht? Es war zu erwarten, dass nicht alles zu schaffen ist, so Stadtsprecherin Diana Schulze. Immerhin heißt es bei Bauprojekten und Anschaffungen immer: erst die Pflicht, dann das Vergnügen.

Was Pflichtaufgaben sind, ist für Kommunen klar geregelt. Baumaßnahmen der Bahn oder des Landkreises zum Beispiel, zu denen auch die Stadt ihren Anteil dazugeben muss, haben Vorrang. Genauso Abwasserkanäle, Straßen, Schulen, Kitas. Dinge, die man sich leisten möchte, müssen da möglicherweise zurücktreten. Die 33 ausstehenden Projekte ordnen sich nun wieder – je nach Wichtigkeit – im neuen Fünfjahresplan der Stadt Großenhain ein.

Ortschaftsräte und Stadträte haben sich in internen Sitzungen darüber verständigt, was mehr und was weniger wichtig ist. So will die Stadt vermeiden, dass es Gezerre um einzelne Maßnahmen gibt, Streit zwischen den Orten und der Alt-Stadt oder zwischen Ortschafts- und Stadträten. Bisher ist sie gut damit gefahren – und auch nach der letzten nichtöffentlichen Sitzung aller Ortschaftsräte hieß es: alles paletti.

Die neue Liste der Top-Investitionen bis 2022 umfasst nun 68 Punkte. Wertumfang: fast 14,5 Millionen Euro. Dazu kommt eine To-do-Liste zu den dringenden Instandhaltungen mit 22 Vorhaben. Wert: 3,3 Millionen Euro. Das klingt schon viel, aber eigentlich sind es noch weit mehr Maßnahmen, denn bei den Investitionen zum Beispiel rangieren 23 Vorhaben unter Punkt „0“. Diese Dinge sind also abzuarbeiten, bevor es überhaupt mit Wünsch-Dir-was losgeht. Zu den unumstößlichen Dingen gehören die Eigenanteile zu Programmen wie dem städtebaulichen Denkmalschutz, die angefangene Sanierung an der Wallanlage, die Grundschulen Schubertallee und Bobersberg, etliche Bahnübergänge, die Großenhain cofinanzieren muss, aber auch der Umbau der Alten Kelterei am Schloss und – der Neubau der Kita Chladeniusstraße. Letzteres ist eine besondere Geschichte.

Eigentlich wollte die Stadt die Kita an der Chladeniusstraße sanieren. Aber die Raumstruktur ist eng, geht über Etagen und wäre damit immer nur etwas zu verbessern, statt grundlegend zu erneuern. Nach einigem Überlegen hat man sich nun entschlossen, einen kompletten Neubau auf das Grundstück zu setzen. Bei der Gelegenheit will die Stadt auch gleich prüfen, ob die Zahl der Kitaplätze erhöht wird.

Auf Position 1 kommt dann die unspektakulär klingende Maßnahme „Abwasserkanal Merschwitzer Straße“. Würde die Stadt hier nicht bauen, müsste sie durch die Umweltbehörde des Landkreises mit Bußgeldern rechnen. Und was ist sonst noch Pflicht? Neue Ausrüstung für die Feuerwehren, für den Bauhof und auch für das Großenhainer Rathaus. Hier handelt es sich vor allem um neue benötigte EDV-Programme. Die Stadt braucht eine neue Ampel an der Dresdner Kreuzung, sie will einen Blitzer kaufen und sie muss ordentlich Geld für die Regenentwässerung des Flugplatzes ausgeben. Schauen wir mal auf Platz 33 des neuen Rankings: da steht der Millionen-Umbau des Alten Schlosses Zabeltitz als Ärztehaus.

