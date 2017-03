Die Tomaten sind gepflanzt Bei Elizabeth Schöne wachsen die Tomate noch richtig in der Erde – das bringt Geschmack und wichtige Inhaltsstoffe.

Elizabeth Schöne pflanzt die ersten Tomaten des Gartenjahres 2017. Campari heißen sie und vermitteln schon ein bisschen Sommergefühl. Tatsächlich handelt es sich bei dieser Sorte um kleinere, herzhafte Snacktomaten. © Anne Hübschmann

Noch ist mehr Folie als Grün zu sehen – aber das wird nicht lange so bleiben. Die zarten Jungpflanzen wachsen bald zu kräftigen Tomatenstöcken heran. Und sie haben es gut bei Elizabeth Schöne. Richtige Erde unter den Wurzeln, kuschlige Wärme aus der Biogasanlage nebenan, echte Sonnenstrahlen, die durchs Glasdach dringen und Wasser aus heimischen Tiefbrunnen. Die neue Folie hält jegliches Unkraut fern, der Boden ist gut gedüngt. Klingt wie im heimischen Garten und ist auch so. Kein Kunstlicht, kein Substrat, mit dem sich die Tomaten mit dem sommerlich klingenden Namen „Campari“ begnügen müssten.

Damit auch alles drin ist

Deshalb schmecken sie wie aus dem Garten und haben vor allem auch alle Inhaltsstoffe, die in eine Tomate hineingehören. Das ist bei substratgezogenen und kunstbelichteten Pflanzen nämlich längst nicht mehr der Fall. Sylke Wende vom gleichnamigen Großenhainer Reformhaus, die ihre Kunden auch zur Ernährung berät, hat so zum Beispiel festgestellt, dass viele Leute Mangelerscheinungen aufweisen, obwohl sie Obst und Gemüse essen. Das Problem ist: In vielem, was wir kaufen, sind die Inhaltsstoffe, die drin sein müssten, eben längst nicht drin – weil die Pflanzen zu schnell hochgepusht oder künstlich gezogen werden. Das Ergebnis ist Mangelernährung trotz Überflusses an Ware in den Kaufhallen.

Bei Schönes in den Gemüsezelten wird aber selbst die Schädlingsbekämpfung und die Befruchtung der Blüten nur anderen Insekten überlassen. Wenn sich zum Beispiel die ersten Tomatenblüten zeigen, gibt`s den sogenannten Hummelkuss. Hummeln besuchen viel mehr Blüten als Bienen, was erfahrene Obst- und Gemüsebauern zu schätzen wissen. Und die Hummeln schaffen das Bestäuben weitaus gleichmäßiger als Bienen. Die Biene fliegt nur eine Blüte an, sammelt etwas ein und steuert zielgerichtet zur nächsten Blüte. „Die Hummel umkreist die ganze Blüte und verpasst ihr dabei viele Knutschflecken“, erklärt Gartenbauerin Elizabeth Schöne schmunzelnd. Tatsächlich haben die Blüten dann kleine braune Stellen rund um die Blüten, die beim Hummelkuss entstehen.

An diesen Knutschflecken der Blüten erkennt die Gemüsebäuerin auch, wie gut die Brummer ihren Job gemacht haben. Ausgerechnet mit ihrem bepelzten Hummel-Pops, der ihnen den Ruf von Gemütlichkeit oder gar der Trägheit eingebracht hat, schaffen die kleinen Insekten, was weder Maschinen noch Menschen so gleichmäßig hinbekommen. Seit Jahren kauft Familie Schöne deshalb Hummelvölker, um sie zum Bestäuben der Erdbeer- und Tomatenblüten in den Zelten einzusetzen. Die würden Bienen nämlich nicht einmal anfliegen, weil sie mit ihren Rüsseln nicht in die Blüten hineinkommen – was viele Leute gar nicht wissen. Hummeln sind für den Gemüsebauern so unerlässlich.

400 Tomatenpflanzen sind schon am Start. Mit „Campari“ hat sich Elizabeth auch dieses Jahr auf ihre Lieblingssorte gesetzt – eine kleinere, herzhafte Snacktomate. Nächste Woche folgen weitere 500 Tomatenpflanzen verschiedenster Sorten: Gelbe, Pinke, Schwarze, Fleischtomaten für Ketchup und Minis zur Deko. Auch bei Kräutern und anderem Gemüse geht es jetzt hintereinanderweg. Petersilie, Dill, Schnittlauch, Kohlrabi, Bohnen, Gurken, Kürbisse, Zucchini und sogar zwei Zelte mit Heidelbeeren sind in Arbeit, die dann schon im Juni geerntet werden können.

Die ersten Erdbeeren gibt`s schon Anfang Mai und pünktlich zu Ostern – Ende April – kann der erste Spargel auf den Mittagstisch. Um ein kaltes Frühjahr müssen sich Schönes dabei im Gegensatz zu anderen keine Gedanken machen. Die heimische Biogasanlage liefert ohnehin Wärme. Dafür ist Wasser hier im nördlichen Dürregürtel des Landkreises Meißen das Thema unter den Landwirten. Die derzeit verregneten Tage kommen den Ponickauern da gerade recht.

