Die Toiletten müssen warten In der Liebstädter Grundschule muss etwas getan werden, glaubt ein Stadtrat – der Bürgermeister nicht.

Neue Toiletten für die Grundschule müssen wohl noch warten. © Symbolbild: dpa

Nachdem der Stadtrat im August nicht beschlussfähig war, gab es in der jüngsten Sitzung am Dienstag mehr zu tun. Doch noch bevor man dazu kam, sorgte ein Thema für heftige, teils laute Worte des Bürgermeister Hans-Peter Retzler: die Toiletten der Grundschule. Grund war die Frage von Stadtrat Bernd Fritzsche (CDU) nach einer möglichen Neuerung dieser. Denn sie stammten noch aus dem Jahre 1976, begründete er sein Anliegen. Jeder der Anwesenden habe in den vergangenen 40 Jahren sein privates WC erneuert, warum tue man das nicht auch in der Schule. Dann bat er die Verwaltung zu klären, ob und wie es möglich wäre, dort kleine Veränderungen herbeizuführen, wie etwa der Einbau neuer Abwasserleitungen. Hans-Peter Retzler hielt die Kritik an den WCs für überzogen. „Sie sind nicht schön, aber sie funktionieren“, sagte er. Derzeit investiere man viel Geld in das moderne Brandschutzkonzept der Schule, danach sei die Feuerwehr dran. Darauf habe man sich im Stadtrat verständigt, so der Bürgermeister. Jetzt noch die Toiletten zu erneuern, sei bei 60 000 Euro Eigenmittel im Jahr nicht drin. Sylke Layher von der Bauverwaltung erklärte, dass es derzeit kein Förderprogramm gebe, welches man dafür nutzen könne. Sonst hätte man es sicher schon beantragt. (SZ/kk)

