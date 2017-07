Die Ticketpreise steigen Der Verkehrsverbund Oberelbe hat einen Rekordumsatz erzielt. Dennoch dreht er schon wieder an der Preisschraube.

In den Bahnen und Bussen des VVO sind die Abo-Monatskarten stärkster Umsatzbringer. Ausgerechnet diese sollen jetzt teurer werden. © SZ-Archiv/Steffen Unger

Die kürzeren Wartezeiten auf die S-Bahn scheinen sich nicht nur für Fahrgäste zu lohnen. Gut 100 Tage, nachdem der Viertelstundentakt zwischen Dresden-Hauptbahnhof und Meißen eingeführt worden ist, hat der Verkehrsverbund Oberelbe (VVO) nachgezählt: Im Vergleich zum Vorjahr sind zwischen beiden Städten rund 200 000 Passagiere mehr in die roten Doppelstock-Waggons gestiegen. Aber nicht nur die Dresdner S-Bahn hat Fahrgäste dazugewonnen.

Die Fahrgäste: So viele Menschen sind noch nie in Bus und Bahn gestiegen

Insgesamt beförderten alle 14 Unternehmen im VVO, darunter die Dresdner Verkehrsbetriebe, im vergangenen Jahr etwa 210 Millionen Menschen. Das sind 4,7 Millionen Fahrgäste mehr als 2015, wie aus dem aktuellen Jahresbericht hervorgeht – ein Rekord. Das zeigt sich auch beim Geld: Rund 173 Millionen Euro wurden eingenommen, ein Plus von siebeneinhalb Millionen Euro innerhalb eines Jahres. Stärkster Umsatzbringer waren die Abo-Monatskarten. Ausgerechnet diese sollen jetzt teurer werden.

Die Preise: Stammkunden müssen ab August mehr zahlen

Während Einzelfahrten und Tageskarten so viel kosten wie bisher, erhöht der VVO am 1. August die Preise für alle Monatskarten und die Wochenkarte. Damit trifft es in diesem Jahr vor allem die Vielfahrer. Die Abo-Monatskarte für die Tarifzone Dresden kostet in Zukunft 50,90 Euro für einen Erwachsenen – 1,20 Euro mehr als bisher. Außerhalb der Landeshauptstadt kostet die Karte für eine Tarifzone 40,90 Euro (plus ein Euro). Wer eine Karte für zwei Tarifzonen abonniert hat, zahlt neuerdings 75,10 Euro. Bislang waren es 74,50 Euro. Der Verbund begründet die Preiserhöhung von durchschnittlich 1,9 Prozent mit gestiegenen Kosten fürs Personal, Material und für Energie. Mit Einsparungen sei dies nicht auszugleichen, heißt es. Alte Wochen- und Monatskarten können bis Ende August genutzt werden. Die Jahreskarte, die genau für ein Kalenderjahr galt, wird abgeschafft.

Die Zufriedenheit: Mittelmäßige Note für Preis-Leistung, gute fürs Liniennetz

Im Großen und Ganzen sind die Kunden zufrieden mit dem VVO. Note 2,4 ergab die letzte Befragung unter 1 675 Sachsen. Allerdings gibt es deutliche Unterschiede in den Details. In Sachen Preis-Leistungsverhältnis erhält der Verbund nur eine 3,2. Am glücklichsten scheinen die Fahrgäste mit der Schnelligkeit zu sein – Note 2,3. Dabei zeigt sich, dass das Angebot in Dresden etwas besser bewertet wird als im Umland. Vor allem das Liniennetz erhält bessere Noten.

Der neue S-Bahn-Takt: Haltepunkt Bischofsplatz gut angenommen

Mit täglich rund 2 000 Ein- und Aussteigern zählt die neue Station in der Dresdner Neustadt zu den zehn wichtigsten der Landeshauptstadt. Vor eineinhalb Jahren ist sie in Betrieb genommen worden. „Normalerweise dauert es einige Jahre, bis ein neues Angebot von den Fahrgästen angenommen wird“, sagt Stephan Naue von DB Regio Südost, einem Tochterunternehmen der Bahn. Der neue Bahnhof und die zusätzlichen Züge im Berufsverkehr seien dringend erwartet worden. Die zusätzlichen Waggons werden laut VVO in den nächsten Monaten schrittweise an das Niveau der anderen im Dresdner S-Bahn-Netz angepasst. Sie sollen Klapptische, Videoüberwachung und Wickeltische erhalten. Rund drei Millionen Euro kostet das. Insgesamt werden seit dem Frühjahr 26 zusätzliche Fahrten pro Tag angeboten. Die Zeiten, in denen die Verstärker fahren (5 bis 8.30 Uhr sowie 14 bis 19 Uhr), könnten sich in Zukunft verschieben, je nachdem, wie sich die Nachfrage entwickelt.

