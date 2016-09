Die Thriller-Frau Die Bestsellerautorin Joy Fielding aus Kanada macht einen Lesestopp auf Wackerbarth. Weshalb ihre Bücher vor allem Frauen lesen, hat einen Grund.

Bekannt für packende Familiendramen: Schriftstellerin Joy Fielding stellte auf Schloss Wackerbarth ihren neuen Roman „Die Schwester" vor. Radebeul war eine von nur sechs Stationen, die die Kanadierin auf ihrer aktuellen Lesereise durch Deutschland ansteuert. Anders als in Kanada und den USA seien hierzulande Lesungen noch gut besucht – und die Leute kauften sogar noch Bücher, sagte sie im SZ-Gespräch.

Interessante Begleiterinnen: Schauspielerin Suzanne von Borsody (re.) erweckte die deutsche Übersetzung per Stimmspiel zum Leben.

Die Garderobe, könnte man meinen, ist perfekt auf das Buch abgestimmt. Schwarzes Etuikleid, weiße Perlenkette, rote Pumps – so nimmt eine entspannte Joy Fielding auf dem Podium Platz. Neben der Bühne türmen sich auf einem Verkaufstisch die 445-Seiten-Wälzer, deren Cover viel Schwarz, einiges Weiß und einen Tupfer Rot enthält. Die kanadische Spitzenautorin stellt am Mittwochabend auf Schloss Wackerbarth ihren neuen Roman vor: „Die Schwester“.

Nur sechs Städte steuert die 71-Jährige im Rahmen ihrer aktuellen Lesereise durch Deutschland an. Radebeul ist die einzige Station in den neuen Bundesländern. Ein Coup, den das Erlebnisweingut seiner Zusammenarbeit mit der Thalia-Buchhandlung Dresden verdankt. Über 200 Besucher nutzen die seltene Gelegenheit, die Schriftstellerin aus nächster Nähe zu erleben. Sie und ihre beiden namhaften Mitstreiterinnen: Suzanne von Borsody als Vorleserin und Margarete von Schwarzkopf als Moderatorin.

Letztere wundert sich so gar nicht, dass in den Stuhlreihen der Wein- und Sektmanufaktur ganz überwiegend Frauen sitzen. Sie stellen die Hauptleserschaft von Krimis dar – und gerade von harten Krimis, weiß die Journalistin zu berichten, die auch Jurymitglied für die KrimiZEIT-Bestenliste ist.

Zu den wenigen Männern im Publikum gehört Stefan Kunze aus Dresden. Er ist mit Ehefrau Sylke gekommen. Wobei er sich als der Fielding-Fan der beiden outet, während sie vor allem wegen Suzanne von Borsody die Karte gekauft hat. Auch die Radebeulerin Bianka Raskiewicz ist auf die Leseproben der Schauspielerin gespannt, nachdem sie schon das Hörbuch zum Roman kennt. „Die Stimme darauf ist schlimm“, kritisiert sie. „Ich möchte den Vergleich durch Suzanne von Borsody haben.“ Und von ihrem Stimmspiel ist sie auf Anhieb begeistert.

Ausgerechnet diese bekannte Darstellerin, Synchron- und Hörbuchsprecherin für die Lesepassagen zu engagieren, war übrigens die Idee von Joy Fieldings Agentin in Deutschland, ist auf Nachfrage zu erfahren. Die Autorin und die Schauspielerin kannten sich bisher nicht persönlich. Auf der Bühne wechseln sie kein Wort miteinander. Ihre gemeinsame Ebene scheint eher professionell-kollegialer Natur zu sein.

Journalistin Margarete von Schwarzkopf schlägt die wertvolle Brücke zwischen dem Vorgelesenen und seiner Erdenkerin. Sie befragt die Schriftstellerin zu ihrer Tätigkeit als Autorin im Allgemeinen und zur Entstehung dieses Buches im Speziellen. Dabei ist sie nicht nur Interviewerin, sondern zugleich Übersetzerin. „Es hat mich interessiert, wie das funktioniert“, verrät Besucher Stefan Kunze, obwohl er des Englischen mächtig ist. Er findet: gelungen. Drei Rentnerinnen, die extra aus dem Erzgebirge angereist sind, beherrschen die Fremdsprache gar nicht. Doch auch sie fühlen sich jederzeit einbezogen und über jede Antwort informiert.

Joy Fielding ist zum ersten Mal in Radebeul. Kurz vor der Veranstaltung im SZ-Gespräch nach ihrem hiesigen Autorenkollegen Karl May gefragt, macht sie große Augen. „Es tut mir leid“, bedauert sie. „Noch nie gehört.“ Auch nicht von Winnetou und Old Shatterhand. Und was sagt ihr der Wein des Elblands? Sie verweist an ihren Mann, der mit am Konferenztisch sitzt. Schon seit 42 Jahren begleitet er sie durchs Leben, und auch jetzt nach Deutschland. Und: Er schätzt gute Tropfen. Einen einzigen sächsischen Wein habe er bislang probiert, sagt er. Exzellent sei der gewesen. Joy Fielding kann in diesem Punkt nicht mitreden. Noch nicht. Alkohol vor der Lesung kommt für sie nicht infrage.

Die Kanadierin wirkt auskunftsfreudig und ehrlich in ihren Antworten. Auch auf der Bühne. So erzählt sie, dass sie zwar schon ab ihrem achten Lebensjahr Geschichten verfasste, aber mit dem Schreiben lange keinen Erfolg hatte. Viele Jahre bemühte sie sich dann, als Schauspielerin Karriere zu machen. Zu sehen war sie unter anderem in Episoden der TV-Serie „Rauchende Colts“. Doch als in Los Angeles schließlich zweieinhalb Jahre die Rollen ausblieben, verstand sie langsam: „Wenn dir in Hollywood jemand sagt ‚Du bist so speziell‘, dann heißt das schlicht, dass sie nicht wissen, was sie mit dir anfangen sollen.“ Sie ging zurück nach Toronto und besann sich auf das Schreiben. 1991 landete sie ihren ersten Bestseller: mit dem Psychothriller „Lauf, Jane, lauf“.

Dem Etikett der Krimi- oder Thriller-Autorin kann sie jedoch wenig abgewinnen. „Mich interessiert es nicht, Verbrechen aufzuklären, sondern warum Leute bestimmte Dinge machen und wie sie in Konflikten reagieren“, erklärt sie. Als wiederkehrende Elemente in ihren Büchern nennt sie zweierlei: zum einen Mutter-Tochter-Beziehungen, zum anderen in Schwierigkeiten geratende Frauen, die sich neu finden müssen. Die Ideen bezieht sie dabei ganz vorwiegend aus ihrem privaten Umfeld. Nicht aus den Medien. Das jetzige Buch aber bildet in diesem Punkt eine Ausnahme. Es ist grob angelehnt an den Fall von Maddie, die 2007 in Portugal verschwand. „Diese Geschichte hat mich vor Jahren sehr bewegt“, erzählt die Autorin. So sehr, dass es einige Zeit dauerte, bis sie das Thema schriftstellerisch aufgreifen konnte.

Am liebsten, verrät Joy Fielding, schreibt sie Dialoge. Vor allem solche, die ihre Charaktere in handfesten Auseinandersetzungen zeigen. Zufrieden ist sie, wenn diese Gespräche wirklich realistisch klingen. Was ihr relativ leicht von der Hand geht und sie als ihre große Stärke betrachtet. „Schwerer ist es für mich, etwas zu beschreiben“, sagt sie. „Ich musste mich darin trainieren, Dinge zu bemerken.“ Sie sei eben nicht sonderlich visuell veranlagt, aber erinnere sich gut daran, was Leute sagen. „Zumindest, wenn es interessant ist.“

An den PC setzt sich die Bestsellerautorin täglich. Romane zu verfassen, ist für sie keine Frage der richtigen Stimmung, sondern der Disziplin. Stets drei bis vier Stunden arbeitet sie am Stück, bringt all die Stimmen zu Papier, die während des Schreibens in ihrem Kopf lebendig werden. „Dann ist es erst mal genug für mein Gehirn“, sagt sie. In dieser Zeit strebt sie fünf Textseiten an. „Früher habe ich das immer geschafft“, plaudert sie aus dem Nähkästchen. „Seit einiger Zeit komme ich nur noch auf drei. Ich weiß nicht, woran das liegt.“

Es ist ihr Wunsch, die anderthalbstündige Veranstaltung ohne Pause durchzuziehen. Mancher Besucher beginnt allmählich, öfter die Sitzposition zu ändern. Bevor Suzanne von Borsody zur letzten Lesepassage für diesen Abend ansetzt, versichert sie sich lieber beim Publikum: „Können Sie denn noch? Haben Sie noch Lust?“ Die klare Antwort im Chor: „Ja!“

Mit ihr sind im Anschluss vor allem Fotos begehrt, während sich am Büchertisch eine lange Schlange bildet. Der Großteil leistet sich ein Exemplar mit persönlicher Widmung. Auf das Wein-Präsent vom Veranstalter hat Joy Fielding erfrischend spontan reagiert: „Das trinke ich heute Nacht alles noch aus“, witzelt sie ins Mikro. Der Thrillerabend endet mit einem Lacher.

