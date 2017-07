„Die Therapie des Herzinfarkts hat sich deutlich verbessert“ Nach einem Infarkt zählt jede Sekunde. Chefarzt Prof. Dr. Schön erklärt die Gründe.

Steffen Schön ist Leiter des Internistischen Zentrums und Chefarzt an der Klinik für Innere Medizin II am Klinikum Pirna. © Klinikum Pirna

Herr Prof. Dr. Schön, wovon ist abhängig, wie gut man einen Herzinfarkt heutzutage übersteht?

Die Diagnostik und die Therapie des Herzinfarktes hat sich in den vergangenen Jahren deutlich verbessert. Vor allem die Verfügbarkeit von Katheterlaboren und die Verbesserungen bei den Materialien der Katheter ermöglichen es, in den meisten Fällen einen Herzinfarkt schnell und erfolgreich zu therapieren. Dabei wird das verschlossene Herzkranzgefäß geöffnet und die Durchblutung des Herzmuskels wiederhergestellt. Bei einer schnellen Rettungs- und Versorgungskette – vom Patienten über den Notarzt bis ins Katheterlabor – bleibt der Schaden am Herzen kleiner, als wenn viel Zeit bis zur Wiedereröffnung der Arterie verstreicht.

Ist Sport nach einem Herzinfarkt empfehlenswert?

Nach einem Herzinfarkt ist zunächst eine Rehabilitationsmaßnahme wichtig, die den Patient wieder an die Alltagsbelastbarkeit heranführt. Danach sind, unter ärztlicher Kontrolle, auch sportliche Aktivitäten wieder möglich. Dies sollte vom Patienten auch angestrebt werden, denn eine regelmäßige ausdauersportliche Betätigung steigert nicht nur das Wohlbefinden, sondern führt auch zu einer Prognoseverbesserung. Fahrradfahren oder Wandern an drei Tagen in der Woche für mindestens 30 Minuten sollte das Mindestmaß sein. Wichtig ist, dass dies nach Rücksprache mit dem Arzt erfolgt und sich der Patient wohlfühlt.

Eine gesunde Lebensweise ist aber kein Garant gegen einen Herzinfarkt ...

Nein. Es gibt Risikofaktoren, die nicht beeinflussbar sind. Das können etwa vererbte Anlagen für eine Gefäßverkalkung sein. Dennoch minimieren eine gesunde Ernährung und Sport das Risiko eines Infarkts.

Das Gespräch führte Carina Brestrich.

