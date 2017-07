Die Teststrecke im Schrank Die Firma Tracetronic hilft Autoherstellern beim Fahren ohne Fahrer und gibt Gas beim eigenen Wachstum.

Holy wird das Gerät liebevoll genannt, neben dem Rocco Deutschmann steht. In diesem Prüfschrank können mehrere Steuergeräte im Zusammenspiel getestet werden. © René Meinig

Freital. Ein Volleyballfeld vor dem Firmensitz im Gewerbegebiet Coschütz-Gittersee, auf der Internetseite sind Bergsteiger an einem Gipfel zu sehen. Schon der erste Blick verrät, bei der Tracetronic GmbH geht es sportlich zu.

Sportlich ist auch die Firmenentwicklung: Gründer und Geschäftsführer Rocco Deutschmann hat an der TU Dresden Elektrotechnik studiert. Ein neunmonatiges Praktikum bei einem Automobilhersteller in den USA schärfte seinen Sinn für die Entwicklung von Testsoftware. Parallel zur Promotion an der TU und im Forschungsverbund mit Autohersteller BMW entwickelte er mit zwei Kollegen eine Software, um Fahrzeugsteuergeräte automatisiert zu testen. Die Ausgründung aus der TU war folgerichtig. 2004 startete die Firma Tracetronic mit dem ersten großen Auftrag von BMW in der Tasche. Am Anfang waren es vier Mitarbeiter und ein Student. Sportlich wuchs das Unternehmen. Derzeit zahlen Deutschmann und sein Geschäftsführerkollege Peter Stähle Gehälter für 151 Mitarbeiter. 32 Studenten und ein Auszubildender sind ebenso beschäftigt. Tracetronic erzielte im vergangenen Jahr fast 15 Millionen Euro Umsatz. „Im Vergleich zum Vorjahr hatten wir ein Wachstum von 30 Prozent“, sagt Deutschmann. Kunden sind weltweit zu finden. Das Unternehmen wächst enorm, etwa 20 neue Mitarbeiter kommen jährlich hinzu, meistens sind es ehemalige Studenten. „Meine Herde“, nennt der 40-Jährige eher liebevoll sein Team, dessen Durchschnittsalter 31 Jahre beträgt. Er ist bei jeder Einstellung selbst dabei. Der Zusammenhalt und der ständige Austausch im Unternehmen sind ihm besonders wichtig. Gläserne Bürowände erlauben schnell den Überblick, wer gerade im Haus ist. Eine einzige große Kaffeemaschine und Teeküche soll dazu beitragen, dass jeder die Chance hat, jeden einmal zu treffen. Die Mitarbeiter sollen sich im Unternehmen wohlfühlen. Die viel gepriesenen flachen Hierarchien finden bei Tracetronic eine Steigerung. Deutschmann spricht von agilen Prinzipien: „Die jeweiligen Teams sagen, bis wann sie den Auftrag schaffen.“ Damit sei das Unternehmen gut gefahren, denn Mitarbeiter selbst wollen coole Entwicklungen vorantreiben und auch schnell Verantwortung übernehmen. Ein Teammaster sieht seine Rolle darin, alles zu tun, damit seine kleine Gruppe effektiv arbeiten kann. Als Chef könne man ohnehin nicht alles wissen, räumt Deutschmann ein.

Neben dem Hauptsitz in Dresden führt Tracetronic Büros in München und Ingolstadt sowie eine Tochtergesellschaft in Florida. Zudem habe es sich bewährt, bei großen Herstellern vor Ort zu sein, wie in Wolfsburg, Stuttgart, Wien und Detroit. Auf der Referenzliste sind nicht nur die Großen der Automobilbranche zu finden: Land- und Baumaschinenhersteller John Deere und Caterpillar sprechen für Vielfalt. Sportlich sind auch die Zukunftsaussichten. Schon jetzt stecken in den meisten Autos zahlreiche kleine Computersysteme. Seit Mai ist in Deutschland das autonome Fahren erlaubt. „All die Systeme müssen gründlich getestet werden. Dazu waren früher zahlreiche Tests erforderlich. Nun erfolgen diese mit unserer Software ECU-TEST vollautomatisch und parallel“, erklärt Marketing-Referent Mathis Gruhl. Ein Meter mal eineinhalb Meter ist das Gerät groß, das die Tracetronic-Mitarbeiter liebevoll Holy nennen. In diesem Prüfschrank können mehrere Steuergeräte im Zusammenspiel getestet werden. Zur automatisierten Analyse von Messdaten bietet Tracetronic zugleich die Software Trace-Check und zur Verwaltung der Testergebnisse den Test-Guide an.

2013 bezogen die Mitarbeiter ihren Firmensitz an der Stuttgarter Straße. Doch der ist längst schon wieder zu klein. Eine Werkhalle wurde zum Studentenloft, die Garage zum Labor.

„Wir haben den Bauantrag für ein neues Gebäude eingereicht und wollen im nächsten Jahr beginnen“, sagt Deutschmann, der mit rund sechs Millionen Euro Investitionskosten rechnet. 2 500 Quadratmeter soll der dreigeschossige Neubau haben, 1 700 sind es bisher. All das bildet gute Voraussetzungen, damit die sportliche Entwicklung weitergeht.

zur Startseite