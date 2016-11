Die Tempo-Verschärfung Viele Jahre galt in der Kurve am Backofenfelsen Tempo 30. Nun sind die Schilder weg. Die Begründung dafür verblüfft.

Am Backofenfelsen muss nun nicht mehr mit Tempo 30 gefahren werden. Die Stadt ließ die Geschwindigkeitsbegrenzung entfernen, weil die Stelle kein Unfallschwerpunkt ist. © Karl-Ludwig Oberthür

Ein Vormittag in der Woche, der Verkehr am Backofenfelsen rollt stetig in beide Richtungen. Einige Fahrer ziehen mit gleichmäßiger Geschwindigkeit Richtung Eisenbahnunterführung. Andere tippen noch gewohnheitsgemäß auf die Bremse – viele Jahre lang galt hier wegen der steilen Kurve an der Bahnbrücke Tempo 30. Seit Kurzem ist es demontiert.

Nun steht nur noch ein Achtungsschild, das auf die Doppelkurve hinweist. Ist die Kurve plötzlich nicht mehr so gefährlich? Nicht ganz, heißt es aus dem Freitaler Rathaus. Die Begründung ist eine andere. „Gemäß aktueller Straßenverkehrs-Ordnung dürfen Gefahrzeichen – hier das Verkehrszeichen „Achtung Kurve“ – nicht mit Geschwindigkeitsbeschränkungen kombiniert und zusammen verwendet werden“, teilt Pressesprecher Matthias Weigel mit. Dies sei nur bei besonderen Gefahrenlagen, beispielsweise bei häufig auftretenden geschwindigkeitsbedingten Unfällen, möglich. Solche Unfälle gab es aber in den vergangenen Jahren an der Stelle so gut wie nicht. Weigel: „Es handelt sich hier nicht um einen Unfallschwerpunkt.“

Bei einer Verkehrsschau gemeinsam mit Straßenverkehrsbehörde, Polizei und Ordnungsamt wurde in diesem Zusammenhang die Situation im Kurvenbereich Tharandter Straße/Südstraße überprüft. Dabei fiel die rechtlich nicht mehr zulässige Schild-Doppelung auf – das Tempo-30- Verkehrszeichen wurde daraufhin demontiert. Schneller gefahren werden darf dennoch nur bedingt: Laut Straßenverkehrsordnung besagt das Kurvenschild nämlich allein schon, dass dort das Tempo zu reduzieren ist.

Wie sehr, muss dann jeder Fahrer für sich entscheiden. Die Situation erinnert an einen ähnlichen Fall, der kürzlich tragisch endete. In Tharandt stand kurz vor dem Fußgängerüberweg auf der Freiberger Straße auch jahrelang ein Achtungszeichen, kombiniert mit einem Tempo-30-Schild. Es wurde 2014 entfernt. Seitdem berichten Anwohner, dass dort deutlich schneller gefahren werde, oft sogar mehr als die innerörtlich erlaubten 50 km/h. Vor drei Wochen kam es mitten auf dem Zebrastreifen zu einem tödlichen Unfall. Ein Pkw-Fahrer hatte eine Passantin übersehen. Nun sollen Blinklichter die Autofahrer auf den Überweg aufmerksam machen.

