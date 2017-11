Die Teddy-Mama Brigitte Sprenger hat Hunderte Bären gefertigt, die jetzt in Riesa zu sehen sind. Einer davon ist ein Selbstporträt.

Teddydesignerin Brigitte Sprenger mit ihrem größten Bären – und mit einem ihrer kleinsten. Die Vorlage für das Bärchen war sie selbst.

Fast wie im echten Leben: das „Zwingbärtrio“.

Cindy aus Marzahn hat es auch nach Riesa geschafft.

Riesa. Brigitte Sprenger hat eine eigene Welt erschaffen. Eine, in der nur Teddys leben: Sie musizieren in der „Sembäroper“, verkaufen Eis oder imkern. Andere sind prominent: August der Starke, Harry Potter, Cindy aus Marzahn. Alle Teddys tun irgendetwas. Keiner ihrer Bären ist einfach nur Bär. Mehrere Hundert Teddys hat die Dresdnerin schon gefertigt, jeden einzelnen per Hand. In dieser Woche sind die Plüschtiere auf Reisen gegangen: nach Riesa. Aktuell baut Brigitte Sprenger ihre Bärenwelt auf – die diesjährige Weihnachtsausstellung im Haus am Poppitzer Platz.

Ihren ersten Teddy hat die 63-Jährige „erst“ vor zwanzig Jahren gemacht, erzählt sie. „Das war 1997. Ich habe damals an einem Patch-Work-Kurs teilgenommen. Eine andere Teilnehmerin brachte einen Plüschbär mit, den sie selbst gemacht hatte. Da habe ich mir gedacht: Das kann ich auch.“ Denn es gibt kaum eine Handarbeitstechnik, die Brigitte Sprenger nicht beherrscht – egal, ob klöppeln, stricken oder sticken. „Das habe ich von meiner Mutter.“ Die Teddys brauchen schließlich auch Kleidung und Accessoires, die Sprenger ebenfalls größtenteils selbst fertigt.

Ihren ersten Teddy stellte sie schließlich mit einem Set her. „Da waren praktisch alle Zutaten drin“, erzählt sie. Doch das war nur der Anfang. Längst entwirft sie ihre eigenen Kuschelbären aus Mohair und Schafswolle. Einen Bär hat Brigitte Sprenger nach ihrem eigenen Vorbild angefertigt – ein Selbstporträt quasi. „Es ist ein recht unscheinbares Bärchen“, sagt sie und schaut sich im großen Ausstellungssaal um. Noch liegen die meisten Teddys in Umzugskartons. Doch schon unter dem zweiten Pappdeckel, den die Teddy-Mama öffnet, versteckt sich das Brigitte-Sprenger-Bärchen. Es ist nur etwa so groß wie die ausgestreckte Hand eines Erwachsenen, hat ein sandfarbenes Fell, braune Tatzen und ein freundliches Gesicht. Der kleine Teddy trägt nichts weiter als ein weißes Hemdchen – nur die Brille fehlt. „Seinen Platz hat das Bärchen im Krankenhaus, genaugenommen im Labor“, erklärt Brigitte Sprenger und setzt es in ein Puppenhaus. Darin stehen ein schlichter Tisch und ein Mikroskop. „Ich habe früher als Laborassistentin gearbeitet.“ Das Teddymachen war und ist für Brigitte Sprenger immer nur ein Hobby gewesen. Ihre Schützlinge verkauft sie selten. „Ja, wenn mich jemand anspricht. Aber ich bewerbe das nicht aktiv.“ Dafür zeigt sie ihre Bären der Öffentlichkeit. Mit ihrer Ausstellung war Sprenger bereits in Oschatz, Meißen, Altenburg – meist in der Weihnachtszeit, wenn sich auch die Erwachsenen wieder an ihre Kindheit erinnern.

Eine innige Verbindung zu Teddys hat Sprenger seit ihrer Kindheit. Ihr erster Bär, „Dutsch“, hat einen Ehrenplatz in der Ausstellung – einer der wenigen Bären, die sie nicht selbst gemacht hat. Wie ein betagter Opa sitzt er in einem kleinen Sessel und behält den Überblick. Wie es zu dem Namen „Dutsch“ gekommen ist – darüber kann sie heute nur spekulieren: „Der Teddy meines Bruders hieß Knutsch. Wahrscheinlich wollte ich nicht zurückstehen und habe einen ganz ähnlichen Namen gewählt.“

Die Ausstellung im Stadtmuseum ist ab Sonntag, 3. Dezember, 14 Uhr zu sehen. An diesem Tag wird die Teddymacherin selbst vor Ort sein und durch die Ausstellung führen. Der Eintritt kostet 2,50 Euro, ermäßigt einen Euro, Rentner und Vereinsmitglieder zahlen zwei Euro.

