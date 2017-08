Die Teamplayerin Mitteldfeldakteurin Natalie Polster spielt unspektakulär, aber effektiv als Sechser.

Natalie Polster gehört zu den Stützen des ESV Lok Döbeln. © André Braun

Natalie Polster von der SG Döbeln/Hartha ist keine Fußballerin, die mit brillanten Aktionen Spiele entscheidet. Vielmehr stellt sie sich im defensiven Mittelfeld als super Teamplayerin – auch außerhalb des Platzes – in den Dienst der Mannschaft und hat so großen Anteil am Gewinn des Landesklassentitels. Aus diesem Grund ist sie beim Fußball-Spezial der 20. DA-Sportlerwahl in der Kategorie Fußballer/-in des Jahres nominiert. „Sie ist läuferisch stark und hat eine super Balleroberung“, lobt auch Trainer Thomas Jäschke, der allerdings im Passspiel danach noch Reserven sieht. (DA/dwe)

