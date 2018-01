Die Taubenhüterin von der Prager Straße Auf dem Dach der Centrumgalerie kümmert sich Irene Woithe um die Vögel. Das macht die Einkaufsmeile sauberer.

Einsatz im Taubenhotel: Dreimal die Woche besucht Irene Woithe die Vögel in luftiger Höhe. © Sven Ellger

Für eine matschige Pommes hätten sie sich früher einmal vom Dach der Centrum-Galerie gestürzt. Damals, als sie noch auf der Prager Straße herumlungerten, lauerten, dass Fastfood auf die schmutzigen Granitplatten fällt, und Dresdens Vorzeige-Einkaufsmeile mit Kot zukleckerten. Inzwischen sind die ersten verwilderten Stadttauben häuslich geworden. Umsorgt werden sie von Irene Woithe, die dafür auch bei eisigem Wind und fiesem Nieselregen über eine Steigleiter in 30 Meter Höhe klettert.

Auf dem Dach der Centrumgalerie lebt ein 30-köpfiger Schwarm, versteckt auf dem Turm, der hinauf zum Parkdeck führt. Centermanagement und Umweltzentrum haben dort im Sommer 2016 eine Holzhütte hingezimmert. Drin können es sich die Tauben in mit Stroh ausgelegten Boxen gemütlich machen. Über einen Schlitz ist es den Tieren möglich, den Schlag zu verlassen und Runden über das Einkaufszentrum zu drehen – mit Blick auf Hauptbahnhof, Schauspielhaus und Shoppingmeile. Der Gedanke dahinter: Die Tauben bekommen ein sicheres Zuhause und verbringen ihre Zeit nicht mehr auf der Prager Straße. Die Fußgängerzone wird sauberer.

Damit der Plan aufgeht und die Vögel nicht wieder am Boden nach fallengelassenen Pommes suchen, muss sie jemand im Schlag füttern. Dreimal die Woche besucht Irene Woithe die Tiere. „Ich gebe ihnen frisches Wasser, zugesetzt mit etwas Vitaminen, damit sie fit sind für den Winter“, sagt die Dresdnerin. Zu kauen gibt‘s Trockenfutter – Mais, Erbsen, Hirse, Sonnenblumenkerne und Linsen. „Das schmeckt ihnen, denn Tauben sind Pflanzenfresser.“ Weil sich Woithe mit beiden Händen festhalten muss, wenn sie aufs Dach klettert, kann sie das Futter nicht über die Leiter auf den Turm bugsieren. Den 25 Kilogramm schweren Sämerei-Sack zieht sie deshalb über einen Seilzug nach oben. Auch sonst ist Kraft gefragt. Denn irgendwie muss sie den Kot aus den Boxen herausbekommen, der schon nach wenigen Stunden so hart wie Gips wird. Mit einem Spachtel kratzt sie den Taubendreck vom Holz, kehrt ihn mit dem alten Stroh zusammen und wirft alles in einen Müllsack. So gut es eben geht, macht sie den Schlag sauber. „Hygienisch rein bekommt man ihn aber nicht“ Alles in allem braucht die ehrenamtliche Helferin knapp eine Stunde für den Einsatz auf der Centrum-Galerie.

Die Lebenserwartung von Tauben wird in der Literatur sehr unterschiedlich angegeben. Sie variiert zwischen drei Jahren und 18 Jahren, auch je nach dem, wie artgerecht sie gehalten werden. Laut Naturschutzbund sterben in Stadtzentren etwa 90 Prozent der Jungtiere bereits im ersten Lebensjahr, vor allem mangels Nahrung. Weltweit wird die Population von Tauben in Stadtzentren auf 500 Millionen geschätzt. Wie viele Stadttauben in Dresden leben, vermag die Stadtverwaltung nicht zu sagen. Allerdings sei die Zahl der Tiere seit der Wende kontinuierlich zuerückgegangen, auch weil Lebensräume wie Ruinen Stück für Stück verschwunden sind. Die Dresdner Polizeiverordnung verbietet das Füttern von Tauben. Wer es nicht lassen kann, sein belegtes Brötchen zu teilen, muss mit einem Bußgeld von bis zu 1 000 Euro rechnen.

Seit fast einem Jahr macht sich Irene Woithe nach ihrem Job als Verkäuferin noch einmal auf den Weg zu den Tauben, ohne einen Cent dafür zu bekommen. „Ich mag diese Tiere“, sagt sie. „Sie sind Lebewesen und es tut mir weh zu sehen, wenn sie mit verletzten Beine durch die Fußgängerzone humpeln, aus Spaß gejagt werden und verzweifelt nach Futter suchen.“ Die Wildvogelauffangstation des Umweltzentrums habe sie kennengelernt, als sie eine verletzte Taube von der Straße rettete und zu den Leuten brachte, die sie wieder aufpeppelten. Krankenpflege gehört heute auch zu ihren Aufgaben. Zurzeit hütet sie einen Gurrer, der sich den Flügel verletzt hat und still in seiner Box kauert.

„Manche sagen: Das sind doch nur Tauben. Das ärgert mich.“ Denn es sei der Mensch selbst gewesen, der die Vögel einst in die Städte geholt und zu Haustieren erzogen habe. In der Wohnung will sie heutzutage niemand mehr haben. Stadttauben sind heimatlos, sich selbst überlassen und als Ratten der Lüfte verschrien. In Dresden leben sie mitunter gefährlich. Im Hauptbahnhof zum Beispiel hat die Deutsche Bahn unter dem Dach und um die Stahlträger herum Netze angebracht, um die Vögel fernzuhalten. Doch immer wieder reißen die Maschen auf. Die Tauben verirren sich hinein, finden nicht mehr heraus und verhungern. Außerdem sind überall im Zentrum Gebäudesimse mit Spikes gespickt – Metallspitzen, auf denen die Tauben landen und sich verletzen.

Mit einem Fütterungsverbot versucht die Stadt Dresden, ihre Vermehrung zu stoppen. Tierschützer sehen das kritisch – das verschärfe nur das Leid der Tiere, da sie unterernährt und krank würden. Irene Woithe betreibt da eine andere Art der Geburtenregelung, bei der die Tauben nicht hungern müssen. Einmal dürfe jedes Paar Nachwuchs bekommen, sagt sie. Danach nimmt sie ihnen die unausgebrüteten Eier weg und schiebt ihnen Ei-Attrappen aus Ton unter. Diese Methode wird inzwischen in mehreren Städten praktiziert.

Wie viele Tauben es überhaupt in Dresden gibt, lässt sich laut Stadt nicht schätzen. Durch Abriss und Sanierung alter DDR-Ruinen ist die Zahl im Vergleich zu den 90er-Jahren bereits deutlich zurückgegangen, heißt es aus der Verwaltung. Dennoch reicht der Platz in der Holzhütte auf der Centrum-Galerie kaum aus. Als der Schlag die ersten Tage stand, trauten sich vielleicht fünf Tauben hinein, erzählt Woithe. Heute leben 30 darin. Und ein zweiter Schwarm hat sich schon auf dem Dach niedergelassen, passt aber nicht mehr in die Laube hinein.

Traurig macht Irene Woithe, dass die Tauben sogar noch auf dem Dach angegriffen werden. Eines Tages habe sie einen Vogel tot in der Hütte entdeckt, mit umgedrehtem Hals. Vor dem Holzhaus lag eine leere Flasche Wodka. Wahrscheinlich waren Jugendliche per Räuberleiter hinauf gelangt. Der Zugang zur Steigleiter ist durch ein verschlossenes Tor gesichert.

Entmutigen lässt sich die Dresdnerin nicht. Erst kürzlich hat sie mit ihrem Mann undichte Stellen am Dach des Taubenhauses repariert und es winterfest gemacht.





